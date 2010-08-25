Этнические новости от 26 августа

Тюменская область

Журналисты Уральского федерального округа собрались в Тюмени на трехдневный семинар и круглый стол, чтобы обсудить современные тенденции освещения этнической тематики в отечественных СМИ и поделиться опытом. Это уже третий семинар в рамках Всероссийского конкурса «СМИротворец-2010», который Гильдия межэтнической журналистики проводит при поддержке Минрегиона России. Каждый из участников встречи получит книгу «Национальный акцент-2» с лучшими работами победителей конкурса «СМИротворец-2009» и статьями из этнического приложения к газете «Аргументы неделi».

Пермский край

В селе Юксеево Кочевского района прошел Межмуниципальный фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры «Олан-волан, коми отир» («Живи и здравствуй, народ коми»). Гостей порадовали настоящим свадебным обрядом, выступлением фольклорных коллективов со всего Коми-Пермяцкого округа, мастер-классами по тупи-тапу (народной пляске) и игре на пэлянах (многоствольных флейтах), ярмаркой-продажей изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и, конечно, дегустацией блюд национальной кухни. В рамках фестиваля прошли краеведческие чтения, в которых принимали участие этнографы и историки из Перми, Екатеринбурга и Москвы.

Воронежская область

В Воробьевском муниципальном районе завершился IX Всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая». Торжественное открытие прошло на хуторе Ломы. Здесь работала выставка-ярмарка изделий мастеров народных художественных ремесел. Второй день фестиваля был посвящен мастер-классам и творческим лабораториям ученых-фольклористов и мастеров декоративно-прикладного творчества из Москвы, Воронежа, Волгограда, Новосибирска. Завершился фестиваль театрализованным представлением.

Республика Коми

В селе Пезмог Корткеросского района республики прошел летний этнокультурный лагерь-семинар для молодых семей из финно-угорских регионов Российской Федерации «Зарни шыдос» («Золотые зерна»). Социальные работники и специалисты по работе с семьей из районов Республики Коми и Удмуртской Республики делились опытом и инновационными методами работы с молодыми семьями. В рамках лагеря-семинара участники посетили Национальный музей Республики Коми, для них были организованы мастерские народных ремесел, киноклуб.

Калужская область

Невесты и женихи, все влюбленные и те, кто интересуется традициями и культурой древних славян, собрались на I фестиваль «Калина сладкая», в основе которого древнеславянский праздник Матери-Земли. Его отмечали в августе как праздник общего сватовства, когда урожай уже собран и можно играть свадьбы. С этого времени начинались сговоры, смотрины, обручения. Калина – символ невинности и девичьей красоты. Это дерево славяне считали связанным с рождением Вселенной.