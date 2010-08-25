О национальной гордости россиян

Психологи утверждают, что ощущение ущербности формируется у человека в том числе и из-за недополученных в детстве внимания, любви близких. Повзрослев, одни эту проблему преодолевают, другие навсегда привыкают к своей якобы обделенности по сравнению с другими людьми. А вот откуда берет свои корни ощущение второсортности из-за принадлежности к тому или иному народу? Вопрос отдельный и отнюдь не праздный, ибо имеет слишком много далеко идущих последствий.

Удивительно, но чувство собственной национальной неполноценности встречается в высказываниях представителей как малочисленных народов России, так и самого многочисленного – русских. Эпидемия самоуничижения давно накрыла нашу территорию от Чукотки до Калининграда.

«Мы тихие, бессловесные, одно слово – ительмены, поэтому и живем хуже всех», – безнадежно машет рукой коренной житель Камчатки – одного из самых сказочных по красоте мест в мире, к тому же безумно богатого рыбой.

«У нас даже пословица есть: «Удмуртам и как попало сойдет», – сетует молодая активистка национального движения из Ижевска.

«Нас – русских – часто обманывают, а мы все терпим, прозябаем в нищете, другие народы и государства за свой счет кормим», – дежурно возмущаются представители русской интеллигенции в разных частях страны.

«Я высококлассный инженер-металлист, но даже не пытаюсь устроиться по специальности. На мне ведь клеймо – кавказец», – с грустью говорит московский таксист-бомбила.

«Что с нас взять? Мы же хакасы», – комментирует высокий уровень молодежного суицида житель Абакана.

И похожие мнения, к сожалению, слышу везде и постоянно. Впору, перефразируя поэта Николая Некрасова, задаться вопросом, а есть ли у нас вообще народ, которому нынче «живется весело, вольготно на Руси»? Проведя несколько тренингов с журналистами в разных регионах страны, убедилась, что и они, властители медиадум, увы, очень часто в числе носителей-ретрансляторов ущербного самосознания. Не потому ли частенько в наших СМИ проскальзывают негативные характеристики, якобы свойственные не отдельному индивиду, а народу в целом. Ученые это явление исследуют и даже термин специальный придумали – язык вражды.

Больше всех достается русским от… русских же: «Мы алкоголики, лентяи, руки у нас не из того места растут и т.д.» Мне каждый раз хочется спросить этих огульных самоохальников, а как же столь «никчемный» народ смог создать такое огромное государство, сделать мировые географические и научные открытия, выиграть страшную войну, первым послать человека в космос и т.д.? Следуя простой логике, можно предположить, что остальные народы, которые не могут похвастаться столь бесспорными достижениями, еще более «никудышные», чем русские. Тогда чего комплексовать? Это, конечно же, шутка, но все-таки интересно, кому и зачем нужна эта бесконечная ложь? Почему она так живуча в государстве, основанном на русской культуре, где 80% жителей – русские?

Чувство собственного достоинства, как у человека, так и у народа предполагает самоуважение, основанное на знании. Может быть, здесь собака и зарыта? Незнание своей традиционной культуры, истории, имен самых славных представителей и того, что именно они сделали, порождает неуважительное отношение к себе, к другим представителям своего народа и чрезмерное восхищение всем заграничным. А ведь куда ни посмотри, в основе гуманитарных западных трендов видны наши, отечественные истоки.

Возьмем, к примеру, экологическое сознание. Да им буквально пронизана культура народов Сибири: никогда не брать у природы лишнего, всегда давать что-то взамен, вплоть до того, что у некоторых народов похоронный обряд предполагал выкладывание тела на специальный помост на дереве, чтобы отблагодарить животный мир, который служил пищей человеку в течение его жизни. В русской традиции многие реки, озера, ручьи и источники почитались как святыни. Рядом с ними запрещалось выливать воду от любой хозяйственной деятельности. Список можно продолжать до бесконечности.

Именно о чувстве достоинства зашла речь в Сыктывкаре на семинаре для журналистов в рамках Всероссийского конкурса «СМИротворец-2010». Александр Журавский – директор департамента межнациональных отношений Минрегиона России – напомнил представителям СМИ о том, что необходимо сохранять внутреннее достоинство: «Мы – граждане великой страны, и мне странно быть свидетелем того, как некоторые из называющих себя «лидерами» финно-угорских организаций охотно соглашаются с ролью «младших финно-угорских братьев», хотя лично я убежден, что сердце финно-угорского мира бьется в России, а не за ее пределами». Удивительно, но тема достоинства всплыла и во время тренинга с журналистами Приволжского округа. Все это, конечно же, не случайно и отражает внутренние тенденции определенной и весьма активной части российского общества, начинающей понимать, что мы – каждый в отдельности и все вместе – давно перешли все разумные грани беспощадной критики своих якобы этнических черт характера.

Впрочем, есть среди 182 народов, живущих в России, те, кто давно научился с гордостью нести по жизни свою национальную принадлежность, знают культуру и язык предков, всегда готовы аргументированно защитить свой непохожий на других – этнический – взгляд на жизнь. Имею в виду наших евреев, чеченцев, татар, бурят, корейцев и многие другие народы. Очень хочется, чтобы их примеру последовали и все остальные многочисленные и малочисленные народы России, чтобы россияне разных национальностей преодолели, наконец, свои подростковые комплексы этнической неполноценности и, расправив плечи, начали искренне гордиться еще и своей гражданской идентичностью – тем, что они – россияне. А за этим стоит уникальное умение представителей разных культур веками жить в мире и согласии, никого не унижая и не выпячивая свое «я».

Этим материалом мы предлагаем начать публичную дискуссию о национальном достоинстве россиян. Ждем ваших откликов.