Если гром грянет
Под каким деревом безопаснее пережидать грозу
№ 33(223) от 26.08.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Наш дачный домик стоит в рукодельном лесу, среди берез, сосен и яблонь. Понасажала жена деревьев на свою голову! Теперь вот живем здесь на пенсии. А у нас грозы постоянные, даже в эту жару регулярно случались. Боимся, что молния по нашим деревьям ударит. Может, их спилить?
Виктор Степанович Кумушкин, Осташков
Молния, конечно, выбирает, куда ударить. И обычно этим ориентиром служит одиноко стоящее дерево в чистом поле. В лесу наиболее вероятен удар молнии в самое высокое или наиболее мощное дерево. В дачном поселке молния опять же «поищет» что-либо повыше. Ну а если гроза сильная, то удар может произойти и просто в землю.
Однако не все деревья «нравятся» молнии. Если есть выбор, то молния в 55% ударяет в дуб, в 25% – в тополь, в сосны всего – в 5%, в грушу, яблоню и другие плодовые – в 3%. А береза с кленом совсем не популярны.
От грозы лучше всего прятаться в своем дачном домике, но не находиться около печки или трубы.
Не купайтесь во время грозы. Голова пловца – высокая точка на воде и очень «привлекательна» для молнии.
Если гроза вас застала на открытом пространстве в машине, выйдите из нее и, укрывшись плащом, сядьте на землю не ближе 50 м от машины. Не ищите укрытия в стогах сена.
А для полного спокойствия пригласите электрика и установите на доме громоотвод – просто, дешево и надежно. И спите сладко под своими большими красивыми березами!
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