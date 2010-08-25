Если гром грянет

Наш дачный домик стоит в рукодельном лесу, среди берез, сосен и яблонь. Понасажала жена деревьев на свою голову! Теперь вот живем здесь на пенсии. А у нас грозы постоянные, даже в эту жару регулярно случались. Боимся, что молния по нашим деревьям ударит. Может, их спилить?

Виктор Степанович Кумушкин, Осташков

Молния, конечно, выбирает, куда ударить. И обычно этим ориентиром служит одиноко стоящее дерево в чистом поле. В лесу наиболее вероятен удар молнии в самое высокое или наиболее мощное дерево. В дачном поселке молния опять же «поищет» что-либо повыше. Ну а если гроза сильная, то удар может произойти и просто в землю.

Однако не все деревья «нравятся» молнии. Если есть выбор, то молния в 55% ударяет в дуб, в 25% – в тополь, в сосны всего – в 5%, в грушу, яблоню и другие плодовые – в 3%. А береза с кленом совсем не популярны.

От грозы лучше всего прятаться в своем дачном домике, но не находиться около печки или трубы.

Не купайтесь во время грозы. Голова пловца – высокая точка на воде и очень «привлекательна» для молнии.

Если гроза вас застала на открытом пространстве в машине, выйдите из нее и, укрывшись плащом, сядьте на землю не ближе 50 м от машины. Не ищите укрытия в стогах сена.

А для полного спокойствия пригласите электрика и установите на доме громоотвод – просто, дешево и надежно. И спите сладко под своими большими красивыми березами!