«Белые воротнички» на атомных станциях

В эти дни весь мир был прикован к экранам телевизоров: показывали Иран и город атомщиков Бушер с многострадальной атомной станцией. Иранский ядерный долгострой длился более 35 лет. И вот теперь благодаря помощи российских атомщиков Бушерская АЭС наконец-то достроена и даже получила порцию ядерного топлива из Новосибирска. Молодцы наши атомщики. Но что творится на отечественных АЭС? Этот же вопрос есть в письме, пришедшем из города Удомля Тверской области. «23 июля на Калининской АЭС случился пожар. Потом подряд 4 аварийных останова. Почему все это происходит? Дмитрий Подушков, депутат Удомельского городского совета депутатов (в недавнем прошлом – глава города Удомля)».

«Помолимся, еще поработает»!

«АН» выяснили: похожие аварийные ситуации случились в июле-августе и на других российских атомных объектах, в частности на Ленинградской, Курской и Нововоронежской АЭС.

«Среди причин аварийных остановов и отказа техники главное атомное ведомство страны называет аномальную жару, – продолжает в своем письме Дмитрий Подушков. – Но жара не может быть истинной причиной остановов. На станции перегревается оборудование, значит, нужно снижать мощность блоков, но не гробить его. Настоящая причина серии аварийных остановов блоков видится в ином.

Это подтверждение прогнозов тех ответственных специалистов атомной отрасли, которые неоднократно предупреждали о пагубности политики пиара и показухи, выполнения планов и повышения КИУМов (коэффициент использования установленной мощности) любой ценой. В корне порочна и практика «ускоренных ремонтов» («помолимся, еще поработает!»), а также использование некачественного оборудования. А чего стоит бездумная «оптимизация персонала» – отправка на пенсию высокопрофессиональных кадров? Все это могло привести к повышению аварийности на АЭС. И привело».

Аварийная защита

Но отличилась в эти безу­мные жаркие дни не только Калининская АЭС.

22 июля на Курской АЭС остановлен блок №1. Сработала аварийная защита.

4 августа. На Нововоронежской АЭС отключен от сети турбогенератор №9 блока №3. Причина? Вышел из строя трансформатор тока открытого распределительного устройства.

7 августа. На Ленинградской АЭС при выводе блока №1 после планового ремонта сработала аварийная защита быстрого снижения мощности.

16 августа. На Ленинградской АЭС блок №4 был разгружен и отключен от сети на вспомогательном трубопроводе. И плюс – в этот список – четыре останова на Калининской АЭС.

Ремешки на касках

– Ситуация на атомных станциях разная, но хуже там, где у руля стоят дилетанты, – рассказывает «АН» атомщик Андрей Никифоров. – На Волгодонской АЭС второй блок глохнет каждый месяц. Зачем пускали этот блок? Очень хочется выглядеть в глазах «мирового сообщества» не лапотниками с газовой трубой, а поставщиками «высоких» технологий? В отрасли уже давно нет ни одной самоуправляющейся организации профессионалов. Работники АЭС рта не могут раскрыть, кроме как на конференциях отраслевого профсоюза. Люди Кириенко, выстроившие эту порочную схему отношений, получают новые высокие должности. Ширятся отделы с «белыми воротничками», растет численность административно-управленческого персонала.

«На Курской АЭС работаю больше 20 лет, – пишет в редакцию Сергей Пантелеев, – с приходом нового директора надеялись на перемены к лучшему. Но ничего не изменилось. Пришли новые управленцы. И еще появились ремешки на касках».

Вывод-то какой можно сделать? Аварии на АЭС множатся потому, что из отрасли продолжают вымываться профессионалы. Вместо них приходят «менеджеры». Чего ждем? Нового Чернобыля?

«Атомщики» из Таджикистана

– Строительный комплекс Росатома за последние годы сократился в 10 раз, – рассказывает «АН» доктор технических наук Игорь Острецов. – Для увеличения прибылей посреднических фирм на строительство АЭС нанимается дешевая рабочая сила из Таджикистана. Что они могут построить? Еще нужно сказать об отсутствии независимой экспертизы. Это приводит к утверждению несбалансированных и неэффективных госпрограмм и проектов, таких как Генсхема, Энергетическая стратегия, БН-800 и плавучая АЭС. В структурах Росатома сохраняется запредельный уровень коррупции. Цена строительства включает в себя не менее 40% коррупционной составляющей. Долгий срок строительства энергоблоков делает стоимость капвложений еще выше. Но и это еще не все беды. Некомпетентность «начальников» не может обеспечить стратегическое развитие отрасли. К примеру, глава концерна «Росэнергоатом» Сергей Обозов не имеет ни профильного образования, ни необходимого 10-летнего стажа работы в атомной отрасли. Значит, пожары и остановы будут на АЭС происходить и дальше?