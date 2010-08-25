Москва не может жить без скандалов. Очередной из них случился в бизнес-среде и вряд ли бы получил большой резонанс, если бы одним из действующих лиц конфликта не стал депутат Госдумы от ЛДПР Ашот Егиазарян. Именно его обвинил в хищении акций торгового комплекса «Европарк», расположенного на престижной Рублевке, бывший партнер по бизнесу Виталий Смагин. В заявлении в Генеральную прокуратуру России он пожаловался на депутата, который, по словам Смагина, похитил принадлежащие ему 20% акций торгового комплекса на сумму 30 млн. долларов. По факту кражи заявитель просит возбудить уголовное дело против народного избранника.

Плохая репутация успеху не помеха

В Госдуме Ашот Егиазарян уже старожил. Впервые попал на Охотный Ряд еще в 1999 г., правда, не по результатам голосования, а заменил тогда коллегу, неожиданно отказавшегося от депутатского мандата. Затем еще дважды Егиазарян проходил в Думу сначала от «Единой России», а в последнем созыве – от ЛДПР. При этом член комитета по бюджету и налогам больше известен публике скандальным прошлым, чем достижениями в законодательной сфере.

Впервые его имя появилось в СМИ в конце 90-х гг. в связи с банкротством Уникомбанка. Считалось, что он был одним из инициаторов краха одного из самых успешных и надежных на то время кредитных учреждений страны. Сам депутат отрицает участие в преднамеренном банкротстве Уникомбанка, в штате которого он, по его словам, никогда и не числился. Категорически отрицает Егиазарян и свою причастность к прогремевшей на всю страну истории с показом по всем каналам ТВ «человека, похожего на генпрокурора». Тогда в СМИ появилась информация, что квартира, на которой «доброжелатели» засняли Юрия Скуратова в утехах с путанами, принадлежала одному из братьев Ашота Егиазаряна Сурену. Любопытно, что после этой грязной истории политическая карьера Егиазаряна стремительно пошла вверх. А может, это просто удивительное совпадение? У нас в России бывает всякое.

Очередной шумный конфуз с участием думского героя случился в 2009 г., когда московское правительство решило разобраться с затянувшейся на годы реконструкцией гостиницы «Москва», что как раз напротив Кремля. На этот раз депутат не стал отрицать свою причастность к скандальной истории, заявив в интервью «Ведомостям», что в деле возведения столичного отеля принимал участие в качестве лоббиста. Выходит, что народный избранник двигал коммерческие интересы фирмы-инвестора «Декорум». Собственно, заявление Смагина в Генпрокуратуру о хищении у него акций тоже косвенно имеет отношение к строительству знаменитой гостиницы. Вот уж действительно «Москва» не сразу строится.

В офшорной дыре концов не найти

Как известно, в прошлом году МВД РФ возбудило уголовное дело по факту хищения 87,5 млн. долларов у столичного правительства – одного из собственников гостиницы «Москва» – «неустановленными лицами». До сих пор следователи проверяют на причастность к махинации руководство ЗАО «Декорум», владеющего 51% акций фирмы «Декмос», на балансе которой значится реконструируемая гостиница.

Теперь Виталий Смагин в своем заявлении утверждает, что его 20%-ный пакет акций торгового комплекса «Европарк» был использован Егиазаряном в качестве залога Deutsche Bank под кредит, предназначенный для реконструкции все той же «Москвы».

Как рассказал «Коммерсанту» пострадавший бизнесмен еще в 2006 г., Егиазаряну потребовались его акции в ЗАО «Центурион альянс», которому принадлежит комплекс «Европарк», чтобы заложить все это «парковое» имущество на Рублевке в немецком банке под кредит в 100 млн. долларов, выделяемых банкирами на строительство отеля «Москва».

По словам Смагина, все акционеры «Центуриона» сбрасывают свои активы в пользу кипрской компании «Доралин», которую тут же приобретает зарегистрированная на Виргинских островах фирма «Тафтс». По замыслу авторов замысловатого проекта, в «виргинской» компании почти все должно было быть устроено так, как в «Центурионе». То есть все акционеры сохраняли свои российские доли без всяких обид. В этой многоходовке Смагин, как он пишет, полностью должен бы сохранять контроль над своим имуществом. Срок действия залоговой схемы составлял ровно год. При этом задумывалось, что во избежание каких-либо случайностей гарантом обязательств акционеров «Тафтс» друг перед другом выступает Deutsche Bank. Для этого в немецкий банк думский депутат должен был внести на хранение свой 73%-ный пакет акций офшорной компании. Однако он этого по какой-то причине не сделал. В своем заявлении Смагин пишет, что Егиазарян обещал партнеру, что он в любом случае не пострадает и если проект не будет реализован, то он получит право продать его 73%-ный пакет акций. На первый взгляд беспроигрышная схема. Так, во всяком случае, полагал Смагин. Теперь он так не считает.

Момент истины наступил вместе с финансовым кризисом и скандалом, поднятым правительством Москвы, которое в 2009 г. обнаружило факт хищения денег, выделенных на реконструкцию отеля. В этой ситуации немецкие банкиры потребовали вернуть кредит. Как написал в своем заявлении Смагин, в это время он обнаружил, что прав на акции Егиазаряна он не имеет, так как в Deutsche Bank не поступили подтверждающие на них документы. Кроме того, заявитель узнал, что компания ООО «Даев Плаза», принадлежавшая аффилированным с Егиазаряном лицам, обанкротила «Центурион», которое больше не является владельцем «Европарка». Еще больше расстроился Смагин, когда весной 2010 г. узнал, что компанией «Тафтс» владеют некие сторонние и точно такие же офшорные фирмы, в реестре акционеров которых его фамилии нет. Ко всему еще сменилось руководство фирмы «Доралин», в копилку которой в свое время сбрасывались акции обанкроченного теперь «Центуриона».

В конце заявления, приведенного «Коммерсантом», Смагин пишет: «Я никаких подписей не ставил, о продаже акций «Доралин» мне ничего не известно, и согласия на распоряжение моим имуществом никому не давал. Таким образом, предполагаю, что Ашот Егиазарян, разработав преступный план, по предварительному сговору с группой лиц путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение принадлежащего мне имущества».

Кто в России всех богаче

Обвиненный в хищении акций «Европарка» депутат очень обиделся. Так сильно, что направил в Генпрокуратуру встречное заявление с просьбой привлечь к ответственности Смагина за клевету и ложный донос. Так что прокурорам с Большой Дмитровки работы теперь, похоже, прибавится.

Самое интересное, что в России никто из политиков не признает, что является участником коммерческой разборки. Все вроде бы с их активным участием происходит на лоббистской основе. По закону, все вроде правильно, а по жизни выходит, что депутаты продолжают рулить своим бизнесом так активно, что многим иным бизнесменам приходится только завидовать успеху коллег с трехколорными значками на лацканах дорогих пиджаков.

На самом деле есть чему позавидовать: двойной статус, приправленный неприкосновенностью, позволяет так хорошо зарабатывать, что многие законодатели из года в год только поднимаются в строчках рейтинга самых богатых людей, по версии журнала Forbs. При том, что официально все толстосумы живут на скромное бюджетное жалование. Так и хочется помочь им материально. Например, депутат от ЛДПР Егиазарян в прошлом году заработал всего 1,9 млн. рублей. Это если судить по опубликованной налоговой декларации. Одновременно он входит в число депутатов-«прогульщиков», редко балующих Госдуму своим присутствием. Самое интересное, что все в России знают, что происходит на самом деле и кто есть кто в действительности. И никто не собирается ничего менять, если не принимать в расчет публичные рассуждения власти о необходимости вести жесткую борьбу с коррупцией.

Президент Дмитрий Медведев недавно очень жестко высказывался по поводу депутатов, занятых вместо государственных своими личными делами, однако Ашота Егиазаряна это, похоже, мало волнует.