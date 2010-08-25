Cвоя рубашка ближе к телу

Замоскворецкий райсуд Москвы продлил срок задержания новосибирского бизнесмена Эдуарда Тарана. Несмотря на то, что за свободу он готов был заплатить благополучием своих работников.

Эдуарда Тарана задержали на этой неделе в московском аэропорту «Шереметьево», когда он прилетел из Ниццы. Скандально известного предпринимателя подозревают в покушении на дачу взятки в размере 1 млн. рублей сотруднику Департамента экономической безопасности МВД РФ (ст. 291 УК РФ). Взятка была предложена оперативникам за прекращение проверки двух принадлежащих Тарану предприятий.

Несмотря на то что посредник, передававший пакет с деньгами сотруднику МВД, во всем сознался и активно сотрудничает со следствием, сам Таран своей вины не признал. В ходе судебного заседания он активно напирал на то, что под его началом работает аж 12 тыс. человек, которые без хозяйского ока-де осиротеют, а его пятерым детям нечего будет кушать. Адвокаты Тарана предложили суду выпустить его под залог в 20 млн. руб. под гарантии двух предприятий, принадлежащих их подопечному.

Обе эти цифры сильно удивили людей, знающих положение дел в принадлежащем Тарану холдинге РАТМ. Ведь, например, рабочие завода «АлтТрак» в городе Рубцовске Алтайского края буквально несколько месяцев назад выходили на митинги и устраивали голодовки с единственным требованием: «Таран, отдай нам наши зарплаты, нам нечем кормить детей!» Долг по зарплате составлял в общей сложности около 100 млн. рублей. И если в качестве залога за свою свободу Таран готов найти 20 млн. рублей за несколько часов, то 100 млн. для своих рабочих он «искал» почти год. И, между прочим, еще остается должен около 28 миллионов. Под угрозой уголовного дела зарплатные долги начали выплачивать – но не полностью, а частями. Кстати, долг «АлтТрака» государству размером в 2,5 млрд. рублей Таран (ранее в интервью «Коммерсанту» оценивавший свое личное состояние в 1,1 млрд. долл. до кризиса и в 800 млн. долл. – после) до сих пор не отдал.

Впрочем, даже прибыльный на первый взгляд «Искитимцемент» (в предприятии есть доля государства, поэтому недавно там была проверка Счетной палаты РФ), как выяснилось, в долгах как в шелках. Не считая других долгов холдинга, кредиторская задолженность одного только «Искитимцемента» составляет 12 млрд. рублей.

Однако на погашение долгов у Эдуарда Тарана денег нет. А чтобы выручить себя из узилища, 20 млн. он готов был найти за несколько часов! Такими темпами мог бы за пару дней отдать деньги рабочим «АлтТрака», не доводя их до голодовок! Или профинансировать на своих предприятиях заявленные в течение последних нескольких лет инвестиционные проекты, ведь дальше слов пока дело не идет.

Вопросы вызывает и названная численность сотрудников предприятий холдинга, и забота о них Эдуарда Тарана. На одном только «АлтТраке», когда туда «пришел» РАТМ, было почти 10 тыс. рабочих. А когда Таран его продавал, там сотрудников почти не осталось – все были уволены. Аналогичные истории происходили со многими другими предприятиями холдинга. По крайней мере ничего не слышно об обещанном «РАТМ Холдингом» увеличении численности работников Ангарского цементно-горного завода.

Тем не менее, убеждая суд не лишать Тарана свободы, его защитники готовы были отдать в качестве обеспечения залога финансовые гарантии двух предприятий холдинга РАТМ. По сути, они предложили «заложить» относительное благополучие работников в обмен на то, чтобы их хозяин мог вернуться с тюремных нар к привычному комфорту.