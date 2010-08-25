В сеть за паспортом
№ 33(223) от 26.08.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Отправить заявление на получение общегражданского паспорта теперь можно через Интернет. Соответствующие изменения внесены постановлением Правительства РФ от 12.08.10 №612.
Ранее электронный порядок общения с органами Федеральной миграционной службы распространялся только на работу с заграничными паспортами. Теперь он касается и внутрироссийских документов. Через Интернет можно отправить заполненный бланк заявления, который будет размещаться на портале www.gosuslugi.ru, и личную фотографию. Прочие документы нужно принести в отдел ФМС лично. Срок подготовки документа, как и прежде, составляет 21 день.
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