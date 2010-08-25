Мой двор, мой подъезд

Россияне получили мощное средство в борьбе против точечной застройки. Верховный и Арбитражный суды РФ выпустили совместный документ – постановление Пленума Верховного суда РФ №10, Пленума ВАС РФ от 29.04.10 №22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». В нем разъясняются вопросы владения земельным участком под многоквартирным домом и придомовой территорией.

До сих пор пор землю под домом и рядом с ним муниципальные власти считали своей собственностью и часто передавали под застройку. Это вызывало массу споров. Согласно решению высших судебных инстанций, решать судьбу этих участков должны именно владельцы квартир, даже если документы о передаче участка жильцам отсутствуют.

«Собственник (имеется в виду муниципалитет. – «АН») не вправе распоряжаться этой землей в той части, в которой должен быть сформирован земельный участок под многоквартирным домом, — говорится в документе. — В свою очередь, собственники помещений в многоквартирном доме вправе владеть и пользоваться этим земельным участком в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации многоквартирного дома».