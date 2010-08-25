Выходные для любимой

Правительство РФ уточнило порядок переноса выходных и праздничных дней в 2011 году. В честь Международного женского дня россиян ждут небольшие каникулы.

В будущем году 8 Марта выпадает на вторник. Чтобы не «рвать» рабочую неделю на куски, понедельник, 7 марта, решено сделать выходным. Первым рабочим днем недели станет 9 марта, среда. Правда, «подарок» придется отрабатывать: предыдущая трудовая неделя станет шестидневной и завершится в субботу укороченным на час рабочим днем.