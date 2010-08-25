Суд без ответчика
№ 33(223) от 26.08.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Верховный суд РФ определил случаи, когда рассмотрение дел о нарушении Правил дорожного движения может происходить в отсутствие ответчика.
Разъяснение Верховного суда касается ситуаций, когда водители при составлении протокола указывают неверный адрес. Это дает возможность впоследствии сослаться на то, что суд не известил потенциального нарушителя о времени заседания, и добиваться отмены постановления о привлечении к ответственности. Согласно разъяснению ВС, судьи в случае необходимости могут запросить информацию о том, проживает ли гражданин по указанному адресу.
Если поступает отрицательный ответ, ответчик автоматически считается извещенным, и разбирательство может проходить и без его присутствия.
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