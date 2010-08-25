Подледное время

Что бы вы почувствовали, если бы услышали в новостях – через полгода космонавты высадятся на Марсе? Скорее всего, вас, как и все человечество, охватила бы эйфория. Но почему-то мимо газет и телеканалов прошла незамеченной новость, которая значит не меньше великих космических побед. 12 августа директор «Арктического и антарктического НИИ» Александр Данилов заявил: в начале 2011 г. завершится вскрытие знаменитого реликтового подледного озера Восток в Антарктиде. Этого события мировая наука ждала 35 лет.

Тайные воды

К августу 2010 г. а Антарктиде открыли 140 подледных озер. Что особенного именно в Востоке? Прежде всего – размеры. Сейсмологические исследования показали, что площадь озера – 16 тыс. кв. км, а средняя глубина – более километра. По размеру оно сравнимо с Байкалом, больше и гораздо глубже Ладожского.

Понятно, почему академик Андрей Капица назвал Восток «крупнейшим географическим открытием XX века», а Жак Ив Кусто – «самой загадочной точкой планеты». Выдающиеся ученые величают его «шестым океаном». Но главное – в огромном водоеме, на глубине четыре километра под антарктическим льдом, там, куда не попадает ни луча солнечного света, – тепло. Поэтому есть жизнь. Если так, значит – она на миллионы лет разошлась в развитии с той, что осталась на поверхности. В глубинах Антарктиды могут обитать существа, которые покажутся нам «инопланетными».

Есть ли они и как выглядят – ученые узнают совсем скоро. Антарктическое лето, когда температура поднимается с -60 до ‑30 градусов, наступает в декабре. Тогда и начинается очередной полярный сезон на станции «Восток», давшей название озеру. Каждый год группа из 20 физиков, геологов, биологов и техников прибывает в самое сердце антарктического континента, в точку, расположенную в 1,2 тыс. км от Южного полюса и в 1,2 тыс. км – от ближайшего побережья.

Академик Андрей Капица назвал озеро Восток «крупнейшим географическим открытием XX века».

Это сердце материка – невероятно холодное. Именно на станции «Восток» в 1983 г. зафиксировали абсолютный температурный рекорд -89 градусов. Добавьте к этому атмосферное давление – как на вершине Эльбруса, и влажность воздуха ниже, чем в Сахаре. Там даже воздух не такой, как у нас, – сильно отличается составом газов. «Здесь нельзя торопиться, быстро ходить, невозможно глубоко дышать. И еще много всяких «нельзя». Словно огромная тяжесть давит на человека, не давая ему свободно вздохнуть. Те грузы, которые в «Мирном» (на побережье) легко поднимал один человек, на «Востоке» перетаскивают втроем», – рассказывает директор Института географии РАН академик Владимир Котляков.

Первые две-три недели гости станции проводят в койке – идет жесточайшая акклиматизация. Полярники знают, «Восток» – единственная антарктическая станция, где нет собак. В первые экспедиции брали лаек, но животные не выживали. Люди оказались крепче, но и им пришлось несладко, когда 13 апреля 1982 г. на станции вспыхнул пожар, уничтоживший все электрогенераторы. Советские полярники продержались без электричества долгие восемь месяцев. Пока со станции «Мирный» шел спасательный гусеничный поезд – грелись соляркой.

Эхо дна

И в этом средоточии холода и тьмы было сделано одно из крупнейших научных открытий XX века. Сначала, как водится, первооткрывателя чуть не «подняли на дыбу». Еще в начале 1950 г. молодой советский ученый Игорь Зотиков выдвинул ошеломляющую гипотезу: подо льдом Антарктиды, на площади, равной территории Европы, разливается море пресной воды!

В Академии наук его засмеяли. «Там думали – воды на таких глубинах быть не может. Меня вызвали на ковер и дали понять – с научной карьерой пора прощаться», – вспоминает ученый. Буквально в тот же момент пришла телеграмма-молния. На глубине два километра ледовый бур американской антарктической станции «Берд» наткнулся на воду, из скважины хлынул фонтан. Подледные озера оказались реальностью, но обнаружить их не получалось очень долго. Только в 1975 г. при проведении обычной радарной съемки поверхности материка научный самолет зафиксировал странные отражения сигнала. Когда проанализировали данные, стало ясно – это эхо от дна гигантского водоема, укрытого подо льдом на глубине почти 4 тыс. метров.

Так и открыли Восток. Когда геологи «прощупали» его – захватило дух. Выяснилось, что воды озера очень теплые – выше 10 градусов. Вода пресная и чрезвычайно насыщена кислородом – в 50 раз больше обычного уровня. Правда, давление – 300 атмосфер, но это не мешает развитию жизни.

С тех пор ученые не оставляют попыток добраться до реликтовых вод. Путь один – использовать термобуры, вплавляясь в лед. Но это – легко сказать. Для начала – из-за жесточайших природных условий выходить со станции можно лишь на 15–20 минут. Первые буры уходили в лед и намертво застревали там.

Череда загадок

Первые серьезные буровые работы в ледяном аду начались в 1989 году. Дело шло тяжело – порой за месяц удавалось пройти не более 70 м керна. «Дошло до того, что совместно с академиком Капицей мы разработали совершенно безумный проект. Предложили использовать для бурения льда автоматическую станцию с атомным нагревателем – малым ядерным реактором. К счастью, наш проект не осуществился», – вспоминает Игорь Зотиков.

Тем не менее к 1998 г. ствол шахты подобрался к отметке 3,6 тыс. метров. И тут началась мистика. Руководитель экспедиции объявил – до поверхности озера остаются считаные сотни метров, долгожданное проникновение может произойти уже в нынешнем году. После чего работы внезапно остановили.

Долгое время не было ни новостей, ни официальных объяснений. Потом объявили – бурение прекращено по настоянию СКАР (Международного научного комитета по антарктическим исследованиям). Мол, мировое сообщество волнуется – как бы российский бур не занес в воды Востока микроорганизмы, которые погубят местную жизнь.

Смысл в этом был – у гипотетических «восточных» обитателей может не быть иммунитета к нашим вирусам. Так или иначе – в 2003 г. эту проблему решили. Специально для антарктической станции в Петербургской горной академии разработали технологию чистого проникновения в подледное озеро.

Но тут работы встали окончательно – в том же году все российские исследования на станции «Восток»… полностью свернули. Официальное объяснение – Институт Арктики и Антарктики не нашел денег. Исследователи обещали вернуться следующим летом, но и тогда работы не возоб­новились. И все это – в момент, когда до поверхности озера оставалось каких-то… 150 метров.

Разумеется, эти странные обстоятельства породили немало домыслов. Что только не предполагали… В том числе – до Востока давно добурились и нашли там такое, что решили скрыть это от человечества. Ситуацию усугубляло загадочное поведение самих полярников. Бывший персонал станции «Восток» наотрез отказывался давать интервью и вообще – комментировать ситуацию.

Вероятно, работы на озере возоб­новились бы нескоро, если бы не внешнеполитический фактор. В 2007 г. американская экспедиция под командованием Д. Вудворда начала подготовку к бурению подледного озера Эллсуорт. В придачу американцы сделали смелое заявление – лед толщиной три километра они пообещали пройти всего за… 50 часов.

Понятно, какой это был бы удар по престижу российской антарктической экспедиции. Так что, у наших полярников – сразу появились и деньги и вся необходимая техника. Бурение на Востоке возобновили в 2008 году. Вроде бы – по сравнению с уже проделанным задача стояла детская. Но ни первая экспедиция, ни вторая – в 2009 г… не справились.

Официальное объяснение гласило: «На подходе к поверхности озера термобур наткнулся на кристаллы льда размером до 1,5 метра. Его зажало, лебедка сломалась, лопнул трос-кабель, связывающий забой с тепловым сверлом. Поэтому проходку сверхглубокой скважины пришлось свернуть на отметке 3665 метров».

Проще говоря, до поверхности озера оставалось… 50 метров. Что тут сказать? Загадочные проблемы с бурением преследуют наши антарктические экспедиции не первый год. Кстати, и американцы так и не смогли проникнуть в Эллсуорт. Остается скрестить пальцы и надеяться на успех предприятия 2011 года. А удача ему понадобится, тем более – мало ли, что там, внизу…