В огне пожаров догорает судебная система

Минувшая неделя запомнилась чередой загадочных судебных решений. Убийце А. Шавенковой из Иркутска отсрочили приговор аж на 14 лет для воспитания ребенка. Обвиненной в хищении у крупной страховой компании матери четверых детей, да еще и беременной Ю. Кругловой из Тольятти дали три года колонии. Без отсрочки. Как видно, по причине наличия детей низшего сорта.

Были другие параллели. Суд дал 14 лет отсидки Магомеду Гориханову за похищение сына вице-президента «Роснефти» М. Ставского. Одновременно в прессу был запущен слух, что вице-президент другого нефтегиганта – «ЛУКОЙЛа» – А. Барков невиновен в смерти двух женщин, погибших в столкновении с его бронированным «Мерседесом». Мало того, погибшие к тому же называются виновными.

Все эти «узлы» будто бы случайно были развязаны нашим правосудием и правоохранителями в августе. Когда народ находится в отпусках, газет не читает и в Интернет почти не заходит. Все скандальное и вопиющее должно в этот мертвый сезон тихо умереть и быть забыто. А президент Дм. Медведев с его желанием восстановить в стране веру в судебную справедливость должен в очередной раз проглотить горькую пилюлю и промолчать. И не надо говорить, что власть не вмешивается в компетенцию судей. Мы все равно уверены в обратном – власть вмешивается и стоит на стороне «денежных мешков», как в случаях с нефтяниками и страховщиками. Или тех, кто ее обслуживает, как в случае с дочерью начальницы Иркутского избиркома.

Похоже, слуги народа окончательно уверовали, что те «букашки», что копошатся на нижнем этаже, – черная кость и виноваты во всем по определению. Жертвой такого отношения часто становятся и журналисты, в том числе «АН».

А вот те, кто довел до катастрофы Саяно-Шушенскую ГЭС, до взрыва и затопления кемеровских шахт, до уничтожения в огне пожаров десятков гектаров леса, – остаются «под крышей». Не названы взяточники в МВД и других чиновничьих чертогах, что покупали на госнужды «мерседесы»-членовозы за откаты. Их имена известны американскому и немецкому правосудию, но наше правосудие ими не интересуется.

Апофеозом стал питерский прапорщик- «полицай». Видеоролик, где он тащит за волосы человека на митинге 31 июля со словами: «Хорьки, бля! Кто еще?», стал мировым видеобестселлером. После скандала, поднятого радио «Эхо Москвы», питерские начальники все же объявили прапору выговор за «несдержанность». И все. Так что всех «хорьков» ждут новые испытания.

Разумеется, эти безобразия видны невооруженным глазом. В том числе – и юристу Медведеву. Но он молчит. А что, собственно, он мог бы сделать? Вот и напрашивается вывод о том, что реформа судебной системы начнется не с критики судебных решений, а с кадровой перетряски. В России все революции начинаются с обновления кадров. Так что смело можно ждать скорой замены председателя Верховного суда. А если смотреть еще дальше – то объединения всех судебных «ветвей» в один орган. Дискуссия на эту тему уже началась, как и разговоры о том, что именно Дм. Медведев станет Главным Судьей.

Тем временем судебная система, ориентированная на обслуживание начальства, иногда дает сбой. Мособлсуд признал невиновным бывшего спецназовца В. Квачкова. Он обвинялся в попытке убийства А. Чубайса. Но, зная «византийщину», царящую в околовластных кабинетах, невольно закрадывается мысль – а не приговор ли это самому Чубайсу, если система от него отвернулась? Так что и ему впору мечтать о судебной реформе.