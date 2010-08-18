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Бекмес. Фруктовый мед по-узбекски

Лучшие рецепты национальной кухни

№ 32(222) от 19.08.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Бекмес. Фруктовый мед по-узбекски

Щедрый август гарантирует раздолье для фантазии запасливых хозяек. И если варенье сварено, джемы и желе закрыты, то предлагаем попробовать еще и среднеазиатский вариант сладких заготовок. Бекмес – это сгущенный сок фруктов, ягод и овощей, приготовляемый двумя способами: нагреванием на огне и выпариванием на солнце. Второй вариант дает более ароматные и полезные бекмесы, но возможен только в климатических условиях Средней Азии. Бекмесы готовят без добавления сахара – это их самая характерная черта. Ингредиент всегда один: спелые, сладкие, чаще всего перезрелые фрукты, ягоды и даже овощи. Это могут быть виноград, сахарная свекла, сливы, арбузы, дыни.

Выдавливаем сок и упариваем его до загустения – примерно до половины исходного объема – на среднем огне в широкой посуде, постоянно помешивая деревянной лопаточкой и не давая закипать. Можно воспользоваться водяной баней, тогда бекмес точно не подгорит. Фруктовый мед готов, если капля, налитая на фарфоровое блюдце, не расплывается. В банки его разливают совсем остывшим и хранят в сухом прохладном месте.

Бекмес не только едят с чаем, как мед и варенье. Он может послужить основой для пряников, коврижек, сладких пирогов. Кроме того, из него готовят восточные лакомства: шербет и рахат-лукум.

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