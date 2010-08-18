Ушел в небо…

Когда люди называли его цыганским бароном, он смеялся: какие могут быть бароны в наше время? Кстати, слово «баро» по-цыгански означает «старший». Это самый уважаемый цыганами человек, слово которого является законом. Несмотря на молодой еще возраст и на то, что ходил не в цыганской жилетке и сапогах, а в цивильном костюме, Александр Бариев был самым настоящим баро. Авторитет президента Федеральной национально-культурной автономии российских цыган был непререкаем. Его слушали и слушались все – от самых молодых до убеленных сединами. «НА» публикует фрагмент одного из последних интервью Александра Нейшаевича.

- ФНКА российских цыган объединяет около пятидесяти региональных организаций. Какие проблемы приходится решать в первую очередь?

– Во многих цыганских поселках у людей нет работы, дети не посещают школы, нет возможности получить квалифицированную медицинскую помощь. Да посмотрите только, в каких домах живут цыгане – настоящие трущобы. Я считаю, отсюда и корни криминальных явлений в цыганской среде. Не найдя никаких других способов заработка, некоторые начинают торговать наркотиками, уходят в криминал. Это очень навредило имиджу нашей национальности.

– Но ведь, согласитесь, ваши критики не так уж неправы…

– Мы и не отрицаем – факты такие есть. Но, поверьте, их не больше, чем среди представителей любой другой национальности. Просто цыгане более заметны, да и задержать, допустим, неграмотную женщину гораздо проще, чем выявить крупного поставщика наркотиков. А это, смею уверить, не цыгане. Я всегда говорю: виноват – наказывайте по закону. Но как же можно под предлогом борьбы с наркоторговлей пускать под бульдозер целый цыганский поселок?..

О том, что цыганам требуется серьезная помощь государства, у нас говорят гораздо меньше. Который год мы добиваемся принятия федеральной целевой программы помощи цыганскому населению, но пока безуспешно. Конечно, своими силами мы что-то пытаемся делать, но возможности общественной организации не безграничны. Тем не менее результаты определенные есть. Вместе с представителями Минрегиона РФ, других ведомств выезжали в места компактного проживания цыган, выясняли, чем можем помочь. Добились выплат компенсаций жертвам нацизма. Ведь холокост – это и наше национальное переживание. Цыгане, как и евреи, были приговорены Гитлером к полному истреблению. Волонтеры нашей организации выезжали в регионы, разыскивали пострадавших во время войны, помогали им оформлять необходимые документы. Многие наши старики и не знали, что им полагается компенсация, в силу малограмотности не могли самостоятельно оформить бумаги…

Вся наша работа направлена на то, чтобы восстановить во многом утраченную симпатию к цыганам, что испокон веков было присуще России. Наша автономия учредила ордена «Честь и достоинство нации» и «За добро и справедливость», ими мы награждаем не только цыган, внесших большой вклад в нашу работу, но и всех, кто нам помогает, кто нас искренне любит.