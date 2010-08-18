Этноновости от 19 августа

Москва

Продолжается прием работ на Всероссийский журналистский конкурс «СМИротворец-2010». Они будут оцениваться в пяти номинациях: «ТВ», «Радио», «Печать», «Интернет» и «Нация победителей – народы России в Великой Отечественной войне». Материалы можно прислать по электронному адресу: konkurs@nazaccent.ru или по почтовому адресу: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.7, а/я 92 «Гильдия межэтнической журналистики», «СМИротворец-2010». Подробности на сайте: www.nazaccent.ru

Пермский край

Вышел первый номер нового детского журнала на коми-пермяцком и русском языках – «Сизимок». Прообраз Сизимка – Мальчик-с-пальчик, герой народной коми-пермяцкой сказки, который вечно попадает в переделки, но благодаря своей смекалке ловко из них выходит. Целью журнала является популяризация коми-пермяцких языка и культуры среди дошкольников и школьников младших классов, проживающих на территории Пермского края. На страницах «Сизимка» ребят ждут стихи, сказки и даже комиксы на коми-пермяцком языке, полезные советы и веселые истории, рассказы о коми-пермяцкой культуре.

Республика Коми

На сайте Информационного центра финно-угорских народов Российской Федерации www.finugor.ru начался поиск объектов на звание «чудо финно-угорского мира». На первом этапе – до конца сентября – организаторы проекта «7 чудес финно-угорского мира» ждут предложений по четырем номинациям: природные объекты, связанные с историей и культурой финно-угорских и самодийских народов; памятники и рукотворные сооружения; объекты культуры, искусства и литературы (так называемые нематериальные памятники); национальные праздники.

Республика Дагестан

В Левашинском районе завершился II фестиваль «Поэзия народного костюма». Под народные песни местных музыкантов участники представляли одежду, обувь, головные уборы и украшения своего селения. Действо носило характер театральной постановки с массовыми сценами – «Цудахарский танец», «Бадулайский танец», сцена горянок у родника и др.