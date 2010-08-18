Армянский караван помощи

Синоптики уже с большей уверенностью сообщают россиянам, что жара наконец отступает. Пока же в результате аномальных природных явлений леса продолжают гореть. Тысячи людей остались без крова и имущества, около двух тысяч домов превратились в пепелища.

Армянские общины ряда российских регионов, в частности Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской и Волгоградской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, начали сбор средств и имущества, необходимых пострадавшим семьям. На сегодняшний день уже собрано свыше 7 млн. рублей и около 100 тонн гуманитарной помощи. Караван из десяти «КамАЗов» отправился из Москвы в пострадавшие районы Воронежской, Нижегородской и Рязанской областей. Они везут стройматериалы, бытовую технику, одежду.

В силу территориальной близости быстрее всего автоколонна доехала до Рязани. Здесь, по словам сопровождающего гуманитарный груз Акопа Матосяна, акция Союза армян России вызвала большой общественный резонанс. Гуманитарная помощь была передана в оперативный штаб в присутствии большого количества жителей города, официальных представителей правительства области и прессы. Акция САР по сбору гуманитарной помощи продолжается.