Итоги недели с «Эхом Москвы»

Гибель Анны Политковской

Мы уже не сможем, как раньше, читать Аню Политковскую. Не будем знать правду во всех подробностях, которые Аня ценой и здоровья, и своей жизни пыталась выяснить и нам всем рассказать. Уже высказываются мнения о том, что убийцы в очередной раз останутся безнаказанными. Я так не считаю и всегда надеюсь на то, что очередное громкое преступление все-таки будет раскрыто. У нас есть следователи, которые умеют это делать профессионально, и главное - хотят. Раскрытое дело Галины Старовойтовой - тому пример.

Такого рода преступления, как правило, объективно сложны для раскрытия. И именно поэтому они трудно раскрываются, а не потому, что кому-то не хочется, чтобы они были раскрыты.

Региональные выборы

В девяти регионах победила «Единая Россия». Успех ее заключается в том, что эта партия в основном опирается на тех, кто голосовал за президента. Потому что «Единая Россия» в ее нынешнем виде собрана постфактум - после всех выборов из числа тех депутатов, кто поддерживает инициативы президента, его администрации, правительства. И люди, сегодня голосующие за «Единую Россию», я думаю, считают, что доверили свои полномочия толковым администраторам. И поддерживают сегодняшнее положение, полагая, что эти самые администраторы и без них, голосующих, все замечательно решат.

У некоторых возникают сомнения насчет такого большого числа людей в нашей стране, которые отдают за эту партию свои голоса. Мне кажется, преувеличения, приписки голосов возможны все-таки в ограниченных пределах. У нас общее направление сегодня таково, что относительное большинство людей действительно голосует за «Единую Россию». То есть это отражает некоторую реальность и соответствует действительности, даже если допустить версию некоторых подтасовок.