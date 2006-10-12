Тамбовский долг

Складный талант

Егор Епифанов профессию завхоза себе выбрал в армии. Не всем же лямку тянуть до полного обалдения - даже в сталинские времена. Кто-то должен и за складами армейскими приглядывать, верно? Вести там соответствующий учет всякого солдатского добра: обмундирования-амуниции, оружия-боеприпасов, продуктов, наконец. Вот рядового Епифанова, призванного из Тамбова в начале 50-х, судьба и замаслила служить в полковые закрома. Егор всегда, и не без оснований, считал себя парнем башковитым и на службе быстро освоил мудреную науку складского дела. Это только со стороны, человеку наивному, может показаться - какая тут особенная наука? Сиди себе, шурши бумажками, ставь галочки... Нет, братцы, тут надо мозгами шуршать! Так изловчиться, чтобы и начальство осталось довольно непредусмотренным по уставу «доппайком» от услужливого зав­хоза, и чтобы по отчетности все было шито-крыто. В общем, Егор стал образцовым кладовщиком. И демобилизовался с целой охапкой похвальных грамот и самыми лестными характеристиками.

Вернулся в родной город, без проблем уст­роился по любимой специальности. Лет через пять его уже знали директора всех крупнейших складов и заводов Тамбова. И просто с руками готовы были рвать к себе. Талант, язви его!

С Лидой Егор познакомился на рабочем месте. Крикливая бабенка, этакая румяная пампушка, прикатила из райцент­ра, чтобы забрать у Егора со склада в свой ОРС галантерейный товар, кондитерские изделия, консервы. Такой она демонст­рировала напор, так бойко управлялась с грузчиками, что эти видавшие виды лентяи даже отругиваться не пытались. Егор только в усы усмехался: ишь ты, какая бойкая... С того дня виделись они часто - по долгу службы. Лида ведь тоже была завскладом, районного, правда, значения. Но все равно - родст­венная душа! В общем, когда Егор предложил Лиде выходить за него, она долго не размышляла...

Первая оплеуха от дочери

Своему первенцу, сынишке, они не успели даже имя дать. Умер сын, не прожив и двух дней. Врачи сказали - порок серд­ца. Это стало страшным ударом для молодых, здоровых, богатых Епифановых. И следующего ребенка они долго не решались заводить... Обзаводились редкими тогда еще вещами - холодильником, телевизором, стиральной машиной. Егор, прикинув все «за» и «против», все тщательно просчитав, записался в очередь на «москвич». Улучшили жилищные условия - всеми правдами и неправдами «пробили» себе двухкомнатную отдельную квартиру. Она очень скоро стала переполненной всяким барахлом чашей. Любили Егор и Лида? Как вам сказать... Им, по крайней мере, было удобно друг с другом. И об измене или даже невинных амурах не задумывались. Серьезные люди. Да и профессия такая - сами понимаете.

Перед тем как решиться еще раз на ребенка, Епифановы побывали в Москве, обследовались у лучших специалистов. Получили твердое заключение: оба здоровы, и никаких препятствий для того, чтобы стать родителями, нет.

Дочь Катюша родилась в положенный срок и вполне здоровая. Габаритами, лицом и повадками она пошла в маму - горластая румяная кубышечка. Правда, подружек у нее почти не было - жадноватость Кати проявилась уже в самом неж­ном, детсадовском возрасте. Так что сверстницы ее сторонились. А родители просто обожали! Избалованный ребенок - это слишком мелко звучало в данном случае. У Кати было «все, что хочется, и даже чуть больше!», любила хвалиться кому попало ее мама.

Пришло время, Катя без особых успехов закончила школу, потом торговый техникум. Успех у нее вышел с замужеством. Супругом ее стал заезжий ленинградец - бравый военный хирург из Военно-медицинской академии. Он приезжал погостить к родне, на водохранилище увидел Катю, познакомились... Словом, в конце того же лета Катя уехала в Ленинград.

Отец после этого зачастил к молодоженам. С одной стороны, Катиного мужа эти постоянные визиты напрягали, но с другой - тесть никогда не приезжал с пустыми руками. Ну как тут отказать в гостеприимстве? За несколько лет Епифановы обустроили ленинградскую жизнь молодых еще хлеще, чем свою. До поры Егор и не замечал, что ему даже «спасибо» перестали говорить за постоянную финансовую помощь, а принимали все, как само собой разумеющееся.

Впервые он получил от дочери ошеломительную душевную оплеуху, когда умерла жена Лида. Дочь, выслушав печальную весть по телефону, занудила в трубку о том, что, мол, дела у нее, нет никакой возможности вырваться... Егор не поверил собственным ушам и переспросил:

- Ты что, Кать, не расслышала? Мама умерла! На похороны приезжай!

Дочь помедлила несколько секунд и сказала с плохо скрытым неудовольст­вием:

- Ну, ладно. Приеду.

Она была славной женой...

Второй раз Егор (впрочем, к тому времени все его уже именовали Егором Михайловичем) женился в 49 лет. Елена была на восемь лет моложе, имела сына от первого брака и кроху внучку Иришку. В давно опустевшей квартире Епифанова опять «появились признаки жизни», как он сам говорил друзьям-знакомым. Приемному сыну с его женой и дочкой со временем помог получить квартиру, подбрасывал деньжат. Но жене чуть ли не в первый день сказал честно:

- Давай договоримся сразу, Лен. Все, что твоим надо, - достану и дам. Но у меня есть родная дочь, и в первую очередь я думаю о ней.

Елена не спорила. Она любила мужа так, что готова была согласиться, вероятно, с любым его условием. Тем более, время показало: в отношении ее сына и внучки Егор не скаредничал. Но свою квартиру, дачу, не старые еще «жигули» - все оформил у нотариуса на имя Кати. И всякий лишний рубль он откладывал для нее, родной дочери. Повышенным чутьем «совет­ского коммерсанта» Епифанов чувствовал, что времена наступают скользкие, неопределенные - вкладывал сбережения исключительно в золото. И только усмехался в усы, наблюдая, как сгорают сбережения людей в вулкане инфляции начала 90-х...

Они прожили вместе почти двадцать лет. Диагноз «рак молочной железы» Елене поставили неожиданно для нее самой и близких. И эта прожорливая беспощадная болезнь свела ее в могилу в считаные месяцы.

Первый инсульт у Егора Михайловича случился прямо на поминках. Все сделал по уму, похоронил жену «по выс­шему разряду». Собрал всех, кто захотел почтить память любимой женщины, за роскошным столом, сказал про то, какой славной женой и матерью была она, его Елена... Выпил и тут же рухнул под стол.

Внучка Ирина в тот же день позвонила Кате в Питер. Сказала, что ее отец в больнице, частично парализован, с трудом говорит. Попросила приехать, поддержать Егора Михайловича. Катя ответила нарочито плаксиво:

- Да я сама болею, Ира. Ногу подвернула. Вы уж там поухаживайте за отцом. А я, как поправлюсь, обязательно приеду...

С тех пор (а прошло уже три года) так она все и едет.

Кстати, едва выйдя из больницы, Егор Михайлович все сбережения отправил дочери. И честно сказал об этом сыну и внучке Елены.

Второй инсульт стукнул его этой весной, совсем вроде беспричинно. Сидел себе на даче, грелся на солнышке да и свалился вдруг.

Помирать не собираемся!

Ирина ни за что не позвонила бы Кате второй раз, если бы был хоть какой-то другой вариант. Сама она давно уже жила в деревне, работала агрономом в цветоводческом хозяйстве. Жила с мужем-егерем в однокомнатной, считай, избе, да и то не собственной, а колхозной. Ее отец, приемный сын Егора Михайловича, мало того что с отчимом никогда особенно не ладил, так еще и сам травму получил на производстве. И взять к себе старика никак не мог.

- Слушай-ка, девочка, - надменно высказалась Катя в телефонном разговоре. - Он ведь с вами двадцать лет прожил. А я столько же - без него. Кому же он роднее? Вот то-то. А то заладила «родной отец», «родной отец»... Ну, хорошо. Если хочешь, я могу его пристроить в приют. В смысле, в дом престарелых...

Спокойная и вежливая от природы Ирина не сдержалась:

- Ну и сволочь же ты зажравшаяся! - и повесила трубку.

Поговорила с мужем, и после выписки забрала Егора Михайловича к себе в деревню.

В августе из Петербурга на имя Ирины пришел перевод на фантастическую сумму - без малого 600 тысяч рублей! От Кати. Квиток случайно увидел Егор Михайлович, прочитал в графе «для сообщений» приписку Катиной рукой: «На старость и похороны» и упал в обморок... Он все понял правильно: дочь таким нечеловеческим образом давала понять - отстаньте.

Ирина отправила перевод обратно. С припиской: «Помирать не собираемся!»

Егор Михайлович было завозмущался, когда узнал о том, что Ирина от денег отказалась. Оставила бы, мол, себе. Дом бы хоть купила нормальный... Но внучка показала характер - на дом сами заработаем! И убедила старика железным аргументом - все равно на нашей деревенской почте таких денег нет и отродясь не было. Так что перевод этот получить попросту невозможно.

Что было конечно же сущей правдой. Или ложью для успокоения? Пойди теперь разберись...