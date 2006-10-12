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Курортный обман

Куда будет развиваться город Сочи?

№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Светлана СОЛОМАТИНА ]

Курортный обман
Фото ИТАР-ТАСС

Г-н Батурин очень любит козырять фамилиями влиятельных москов­ских родст­венников. Хотя на самом деле они уже разорвали бизнес-отношения с Виктором. Если говорить конкретно, сначала Батурина лишили поста вице-президента «Интеко», затем запретили пользоваться брендом компании. Процесс отлучения закончился тем, что Виктору отдали на откуп агробизнес в Белгородской области и объекты недвижимости в Сочи.

- Это кафе купил Батурин - теперь оно не работает, - рассказывал нам водитель сочинского такси во время поездки по городу. - После того как этот санаторий купил Батурин, он тоже больше не работает. Как только Батурин купил гастроном, он его сразу снес. А еще он нацелился на одно кафе на побережье - но там, говорят, владелец несговорчивый, не хочет продавать его. Я слышал, что Батурина это сильно злит...

Первым делом мы решили встретиться с тем самым несговорчивым владельцем. Им оказался предприниматель Владимир Емельянов - коренной сочинец, давно занимающийся бизнесом. Он не привык легко сдаваться. И даже не испугался серьезных угроз в адрес своей семьи. Впрочем, обо всем по порядку.

В 1986 году начинающему предпринимателю Владимиру Емельянову выделили для организации кафе «Ветерок» верхний этаж помещения по адресу: ул. Приморская, 6/4 (нижний этаж до сих пор находится в муниципальной собст­венности - прежде там были опорный пункт милиции и спасательная станция). Емельянов зарегистрировал фирму под нехитрым названием ООО «Кафе «Ветерок» и начал работу. Заведение пользовалось популярностью, его любили не только отдыхающие, но и сами сочинцы. В 1991 году предприниматель выкупил здание, где находилось кафе, и приватизировал его.

Со временем милиционеры и спасатели съехали. На нижнем этаже (по документам он считается цокольным) появилось еще одно кафе - «Лино». Неприятности начались позже, когда цены на недвижимость в Сочи начали расти в геометрической прогрессии. Каждый клочок земли, а особенно у моря, стал на вес золота. Здание, в котором находились кафе «Ветерок» и «Лино», приглянулось московскому бизнесмену Виктору Батурину. Он был уверен: купить его не составит ни малейшего труда.

Подход к хозяевам «Лино» Батурин нашел быстро. Он просто перекупил эту фирму за кругленькую сумму и поставил туда директорствовать человека, которого считал своей правой рукой. А вот с «Ветерком» оказалось сложнее: его владелец продавать собственный бизнес не собирался.

И тогда Батурин с помощью своего директора решил взять упрямого коммерсанта измором. Он регулярно приходил в «Ветерок» (иногда совершал визиты вместе с бывшим мэром Сочи г-ном Мостовым, которого, видно, как главу города особенно волновала судьба 2-го этажа). Приходил не просто так - сулил деньги. Так и говорил: «Даю тебе наличкой 350 тысяч долларов, и проваливай». Имеет смысл уточнить, что площадь кафе - почти 900 кв. м и на самом деле его рыночная стоимость по крайней мере в 10 раз дороже.

Сочинский бизнесмен, естественно, от таких «выгодных» предложений отказывался. И тогда начались угрозы в адрес семьи. В конце концов, он придумал новую аферу: обратился к первому заместителю главы Сочи г-ну Никерову с жалобой: якобы на крыше кафе «Лино» кто-то незаконно построил еще одно сооружение. Несмотря на абсурдность ситуации (кафе «Ветерок» работало к тому времени 17 лет), Никеров почему-то поддержал Батурина. И подал от своего имени соответствующий иск в суд. Тяжба длилась больше года, и в итоге Никерову отказали.

Между тем Батурин продолжал давить на психику: без устали насылал проверяющих, в частности санитарных врачей.

- Вы опять пришли? - удивлялись сотрудники кафе, увидев в очередной раз делегацию из СЭС.

- Что мы можем сделать, если на нас давят сверху - заставляют проверять?

Как говорится, комментарии излишни. Конечно, о личности того, кто «давил сверху», можно только догадываться. Но с чьей подачи он давил - сомнений не вызывает... Стоит добавить, что столь частыми визитами санэпидслужбы заинтересовалась прокуратура. И в конце концов главного санитарного врача за необоснованные придирки к кафе «Ветерок» оштрафовали на 75 тысяч рублей. Но сочинским предпринимателям от этого было не легче.

Потом работников «Ветерка» решили в прямом смысле выкурить. Внизу установили вытяжку, по которой дым стал подниматься прямо в кафе. Посетители в буквальном смысле задыхались от едкого запаха, и «Ветерок» пришлось закрыть - он не работал два сезона.

Сейчас предприниматель сдает 2-й этаж в аренду - там работает уже другое кафе - «Саммер Гринвуд». До этого этаж пытались арендовать многие фирмы, но Батурин и Ко всех «выдавливал». А «Гринвуд», видно, сумел-таки чудом договориться.

Что касается владельцев бывшего «Ветерка», они дошли до федерального Арбитражного суда. И очень надеются, что справедливость восторжествует и им дадут спокойно работать. «Самое обидное, - говорят они, - что как только Батурин купит кафе, он его тут же закроет. Таков его стиль».

Санаторий, который купил Батурин, сейчас называется «Красмашевский». В прош­лом - это цветущий санаторий имени Кирова. Комплекс роскошных зданий 1936 года постройки, где раньше отдыхали сплошь ЦКовские работники, до сих пор не растерял былого величия и роскоши.

Когда санаторий перешел в собственность фирмы Батурина «Интеко-Сочи», первым его желанием было снести старые здания (о том, что это памятник архитектуры, Виктор Николаевич особо не переживал). Но историки возмутились, и снос запретили. Четыре года санаторий простаивал. Здания пришли в окончательную негодность, в номерах завелся грибок. Возникла опасность, что историки снова возмутятся - теперь из-за бездействия нынешнего владельца. Батурину ничего не оставалось, как сдать «Красмашевский» в аренду. Месяца три назад арендаторы открыли комплекс для проживания. При желании постояльцы могут питаться в столовой.

Что с «Красмашевским» будет дальше? Директор Юрий Федорович утверждает, что его поставят на рекон­струкцию. Дескать, приезжал какой-то архитектор - то ли немец, то ли австриец - и собирался делать проект. Но когда начнется реконструкция и что появится на месте курортно-лечебного учреждения - неизвестно. Никто не удивится, если здесь будет развлекательный комплекс с кабаками, казино и стриптизом.

Настоящую загадку представляет собой дом из стекла и бетона, который Батурин отгрохал рядом с бывшим «Поцелуевским» гастрономом (гастроном, напомним, он снес - чтобы не мешал строительству). Что именно находится в новом здании, непонятно. Вроде бы это должна быть гостиница. Но когда мы подъехали к таинственному объекту, охранник сказал, что это никакая не гостиница, а госучреждение.

- Неужели резиденция разведчиков? - не поверили мы.

- Нет-нет, - смягчился секьюрити. - Здесь находится «Россвязьнадзор».

Но самое удивительное в другом. В нескольких десятках метров от «гос­учреждения» стоит большой крест. Оказывается, его поставила церковь: на этом месте давно запланировано строительство приходской школы, и служители культа опасаются, что Батурин может захватить и эту землю.

Странная ситуация и со знаменитой сочинской торговой галереей. Года два, с тех пор как Батурин приобрел ее, она в запустении. А ведь в торговой галерее - 1500 кв. м, а аренда одного «квадрата» - от 100 до 200 долларов. Неужели Виктора Николаевича не интересует такая очевидная прибыль, недоумевают сочинцы. Может быть, ему просто нужно было хоть во что-то вложить деньги, которые московские родственники дали ему в качестве отступного? Или же Виктор Батурин просто неумелый менеджер, не способный распоряжаться прибыльными объектами, - разве что перепродавать их? Кстати, говорят, Батурин «окучил» и местную телерадиокомпанию «Нико-телеком» (радио уже заглохло, телевизионщики еще вроде как держатся).

Наверное, единственный объект, который нормально функционирует, - это отель сети «Radisson SAS Лазурная» «Парк Отель» (бывшая гостиница «Ленинград»). Правда, и тут не все в порядке. Как рассказали нам специалисты, когда «Ленинград» перестраивали, его, мягко говоря, перегрузили стеклопакетами («оболочка» отеля - практически сплошное стекло). Кроме того, в нескольких местах строители снесли несущие перекрытия. Здание оказалось неготово к столь серьезным пертурбациям, и в подвале отеля стали появляться трещины...

Но это все мелочи на фоне события, которое еще может потрясти Сочи и сочинцев. В последнее время по городу стали ходить упорные слухи, что Виктор Николаевич собирается стать мэром Сочи. Впрочем, может, это и не слухи вовсе. Не исключено, что в ближайшее время Виктор Батурин лично заявит об этом широкой общественности.

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