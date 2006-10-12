«Ручным» экспертам дали по рукам

Самое важное изменение: раньше после транспортного происшествия в страховую компанию обязательно нужно было обращаться в течение 5 дней, теперь на это отведено 15 дней. Таким образом, закон защитил тех граждан, которые сильнее всех пост­радали в ДТП: если человек попадал после аварии в больницу и не успевал дойти до «страховой», его могли лишить выплат. Кроме того, поправки отменили плату за повторную выдачу полиса ОСАГО. Копии потерянных документов с 1 октября выдаются бесплатно.

По старым правилам застраховать машину мог только ее владелец. Если вы управляете автомобилем по доверенности, смело идите страховать «железного коня» самостоятельно. В соответствии с измененным пн. 4 Правил ОСАГО, вам не могут отказать.

Попасть в аварию всегда неприятно. А когда подумаешь, сколько документов потом придется собирать, становится еще противнее. По новым правилам ОСАГО, список документов сократился - для открытия страхового дела и запуска всех механизмов, необходимых для проведения выплат, у вас имеют право потребовать только справку и извещение о ДТП. Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, такие документы, совмещенные в единой форме, можно получить на месте аварии. Протокол, за которым нужно специально ехать в ГИБДД, можно подвезти позже. В некоторых случаях он вообще не потребуется. Таким образом, компенсацию за ущерб можно будет получить значительно быстрее.

Процедуру упростили еще на одном этапе: легче стало проводить экс-пертизу, устанавливающую, сколько «страховая» должна вернуть вам за разбитый автомобиль. Как правило, этим занимаются «карманные» компании страховщиков (так сделано для того, чтобы подобная контора, не дай бог, не насчитала пострадавшим автомобилистам слишком большие выплаты). Фирмы-эксперты обычно перегружены и работают очень долго. По новым правилам ОСАГО, такая компания должна оценить вашу машину в течение 5 дней после того, как вы принесете все нужные документы (абзац второй пн. 45). Кроме того, «страховым» запрещено не принимать документы у водителей, которые заказали экспертизу не в их «ручной» фирмочке. Именно так автомобилистам и стоит поступать, чтобы получить чест­ные выплаты. Единственное -

выбирая компанию-эксперта, проверьте, чтобы у нее был сертификат об аккредитации в профессиональных организациях.

Все эти поправки уже дейст­вуют, но... только для тех, кто получил полис после 1 октября. Чтобы этими привилегиями могли пользоваться прочие водители, им нужно перезаключать контракт. Впрочем, страховщики, возможно, распространят часть новых условий на всех автомобилистов. Как сообщили в Национальной страховой гильдии, решение об этом будет в скором времени принято на заседании Комитета по правовым вопросам Российского союза автостраховщиков.