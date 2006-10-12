Хабитат в Казани

Таким полновесным комплиментом в адрес Казани разразилась заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор ООН-Хабитат Анна Каджумуло Тибайджука. С него она и начала свою вступительную речь на открытии праздника, который проходил 3-5 октября в столице Татарстана.

К слову сказать, Хабитат - это крупный международный проект, учрежденный 30 лет назад для помощи городской бедноте. Это борьба с трущобами, где, по данным ООН, проживает сегодня 1 млрд. человек.

А началась международная встреча с посещения казанских трущоб. Именитые гости побывали в поселках Аракчино и Юдино, где люди до сих пор проживают в деревянных бараках. Затем участникам акции показали район новостроек, где бесплатные квартиры получили 33 тысячи семей, переехавшие из старых домов в рамках программы ветхого жилья. Именно за нее в прошлом году Казань получила Почетную грамоту ООН. Впрочем, по строительству доступного жилья нас давно опередили Чили, Коста-Рика и Сальвадор.

Почему для проведения форума такого уровня из множе­ства российских городов была выбрана именно Казань? Госпожа Тибайджука считает, что здесь соединились вместе прошлые века и современность. Удачно решаются проблемы урбанизации - приоритетного направления ООН-Хабитат. Чтобы покончить с дифирамбами в адрес Казани, добавим также, что Анна Тибайджука отметила, что этот город является «примером толерантности людей различных национальностей и конфессий». В этом году у ООН-Хабитата - юбилей, и поэтому торжественные мероприятия проводятся сразу в двух городах - Казани и Неаполе.

По оценкам ООН, города в ближайшем будущем будут пополнены еще 3 млрд. жителей. Как сделать их не центрами трущоб, а городами надежды? И в этом смысле казан­ский Хабитат был замечен: в город приехали мэры 15 городов мира, Президент фонда развития городского строительства Франции Федерико Ромеро Куимбо, а также настоящая принцесса - Зара Ага Хан.

В Казани считают, что город получил сразу три ценных подарка. Во-первых, нынешний мэр Казани Ильсур Метшин был избран в конкуренции с представителями еще 66 городов президентом регионального отделения «ОГМВ» (Объединенные города и местные власти). Г-на Метшина рекомендовала сама госпожа Тибайджука. Во-вторых, Казань стала первым городом страны, где в рамках одного из направлений Хабитата нач­нут строить обсерваторию.

И в-третьих, зарубежным гостям так понравилась самобытность татарских самодеятельных коллективов, что их пригласили выступить в Найроби (Кения) в апреле 2007 года перед участниками Совета ООН.