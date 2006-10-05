Вымирающее пиратство

Собственно программа борьбы с контрафактом возникла не вчера и не вдруг. Абсурдная ситуация, когда на прилавках лежит до 90% пиратской аудио- и видеопродукции, привела к тому, что администрация Петербурга во главе с губернатором Валентиной Матвиенко, силовые структуры и производители-правообладатели объединили свои силы, чтобы сделать этот рынок цивилизованным. Прежде одних силовых мер, изъятий и уничтожения фальшивок оказалось недостаточно. Проверки были настолько малым наказанием для подпольных миллионеров, что через неделю-две в городе появлялась новая фирма-продавец с тем же товаром. Сами же производители контрафакта уходили от ответственности.

Тотальная проверка всех крупных сетей аудио-видео-рынка началась этим летом, аккурат перед саммитом. Пос­леднее обстоятельство только подстегнуло намерения борцов с контрафактом, поскольку позорить город на фоне разговоров о вступлении России в ВТО было недопустимым. Главной проблемой стала общая легализация рынка (понятно, что легализоваться в одиночку - подписать себе смертный приговор - не могла ни одна сеть). Именно тогда и возникло некоммерческое партнерство, взявшее на себя функцию координатора единых для всех правил игры.

В большинстве своем руководители крупных сетей стали добровольно избавляться от контрафакта и увеличивать объемы продаж легальной продукции. Взамен они получали от правообладателей специальные цены на лицензионную продукцию, чтобы переход на новый образ жизни не сильно ударил по бизнесу. С теми, кто не подчинялся законным требованиям правоохранительных органов, поступали жест­ко, но справедливо: изымали подозрительную продукцию, отправляли на экспертизу, а при подтверждении контрафакта возбуждали уголовные или административные дела.

Слухи о том, что объявленная война пиратству - не что иное, как передел рынка аудио-видеопродукции, родились в результате возбуждения уголовного дела на одну из самых крупных сетей - «505». Ее магазины закрыты сегодня по всему Петербургу. Как уверяют пиар-менеджеры компании (на недоступность ее руководст­ва сетуют даже сотрудники правоохранительных органов), облавы на магазины связаны с тем, что «мы решили не входить в партнерство, и это стало предметом преследования и изъятия всей нашей продукции». Продукция действительно была арестована, и по заключению Северо-западного регионального центра судебной экспертизы 90% изъятого оказалось контрафактом. Но основная причина конфликта в том, что, несмотря на многочисленные предупреждения и штрафы, хозяева «505» прин­ципиально не убирали пиратскую продукцию с полок своих магазинов.

Сегодня правоохранительные органы Петербурга проводят тотальные проверки фирм, работающих на рынке аудио- и видеопродукции. Предупреждают, арестовывают и наказывают. А покупателю, тому, для кого все это делается (во всяком случае, так хочется верить), не суть важно, кто тут делит рынок и делит ли вообще. Ему важно знать, за что он платит свои деньги.