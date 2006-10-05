Без вина виноватые…

Почему в хорошем грузинском ресторане в Москве я должен пить вино «белое без названия» и в графине вместо того, чтобы взять нормальную бутылку со знакомой этикеткой? Неужели кто-то думает, что в России можно что-то таким образом запретить всерьез? Кстати, качество того, что в графине, меня действительно очень волнует. Бог знает, где его разливали...

Не подумайте, что я против жест­кой политики в отношении Грузии. В конце концов, если люди сами просят... Но почему торговую войну надо вести подпольно, действуя, как брянские партизаны в лесу? Конечно, мы взрываем их эшелоны, но только вместе со своими мостами... От такой войны вреда больше, чем пользы, причем неизвестно кому.

Если мы хотим поставить торговые барьеры, то давайте об этом честно скажем и введем санкции на законном основании, как это делают американцы. Почему мы всего стесняемся - и того, что слабые, и того, что сильные?

К чему это ханжество с качеством вина? То есть у меня нет и тени сомнений в том, что большую часть грузин­ской алкогольной продукции вредно даже дегустировать. Но, во-первых, вряд ли она существенно отличается от наших вин. А во-вторых, зачем же нас раньше-то травили? Тогда нужно разгонять весь наш Санэпиднадзор с Онищенко во главе к чертовой матери за то, что он много лет сознательно спаивал русский народ грузинской «бормотухой». Впрочем, Онищенко - несчастный человек, ему сейчас не позавидуешь. Он занят не своим делом и прикрывает собственной грудью проколы нашей внешней политики. А вопросов к этой политике накапливается все больше.

Конечно, Грузия сейчас - это головная боль для России. Не надо быть русским, чтобы испытать раздражение от политических манер грузинских младореформаторов, невоздержанных на язык и легковесных в поступках.

Русскому человеку досадно вдвойне, так как он остро ощущает «грузинскую неблагодарность». Нам кажется, что грузины должны испытывать какие-то чувст­ва по поводу того, что русский царь когда-то спас их страну от чужеземного завоевания. Глядя на новое поколение горцев, начинаешь во всем разуверяться. Нет, не было любви. Был маленький народ, зажатый между большими народами, который вечно выбирал между «плохим и очень плохим», как сказал его выдающийся сын, оставивший в истории русского народа след не меньший, чем все русские цари, вместе взятые, в судьбе грузинского народа. В душе он недолюбливал при этом и тех, от кого отбивался, и тех, к кому прибивался. И ничего с тех пор не изменилось, просто теперь, отбиваясь от русских, маленький народ хочет прибиться к американцам.

Тут он, правда, может сильно промахнуться. Не все столь романтичны, как северный сосед, который просто запрограм­мирован на «вечную дружбу» с «братьями меньшими». Говорят же, что любовь придумали русские, чтобы денег не платить... Прагматичные американцы потребуют от Грузии, как Остап Бендер от Шуры Балаганова, платы за каждый скормленный ей витамин.

Я оставляю в стороне вопрос, насколько корректна наша собственная позиция в отношении Грузии. Скажу только, что безусловная поддержка Абхазии и Южной Осетии для меня не бесспорна. Мы так настрадались от двойных стандартов в вопросе о независимости Чечни, что не стоит их плодить самим. В том же, что касается прозрачности режимов, установившихся в обоих этих анклавах и искренности их тяги к России, то я был бы осторожен в оценках, так как не думаю, что в этом отношении они принципиально отличаются от Грузии.

Саакашвили, новая звезда грузинской политики, никак не может понять, что ему сильно не повезло с местом рождения. Если бы Грузия находилась на месте, занимаемом сегодня Коста-Рикой, то он мог бы плевать на Россию с высокой колокольни и внимательно прислушиваться ко всему, что происходит в США. Но вышло иначе. Поэтому единст­во Грузии может быть надежно обеспечено только при мирном сосуществовании с Россией, Богом данным ей ближайшим соседом. И трясти Грузию будет до тех пор, пока не вытрясет, наконец, на поверхность политика, который это поймет. Но это, в конечном счете, проблема Грузии, и ей ее решать. России же надо решать свои проблемы.

Настораживает то, что за два последних года мы переругались почти со всеми соседями, включая белорусского Батьку. Конечно, если смотреть на мир через амбразуру «Газпрома», то вся внешняя политика сводится к ценам на газ. Боюсь, однако, что в политике арифметика не работает, и не все, что хорошо акционерам «Газпрома», хорошо России. Надо не политику мерить газом, а газ оценивать политически. Вздыбив цены на сырье, мы лишаемся той дипломатической гибкости, которая необходима для того, чтобы успешно маневрировать в непростом политическом пространстве нашего ближнего зарубежья. Мы спрятали пряник в карман и оставили один кнут. Но и кнутом нужно уметь пользоваться, чтобы не высечь им себя, как унтер-офицерская вдова...

Затеянные Россией грандиозные торговые войны - не самый умный ход. Прежде всего они подрывают всякое доверие к деятельности российских надзорных органов, правоохранительной и административной систем в целом. Мы «разделись» на глазах у всего мира, продемонстрировав, что наши контролеры, если им на то будет указ, могут и в океане молекулу найти, и в ванной айсберг не заметить. Наверно, это так, но нужно ли об этом кричать на всю ивановскую... Теперь ведь, если в какой-нибудь «ножке Буша» окажется самая что ни на есть настоящая чума, то нам никто не поверит, как тому пастушонку, который слишком часто кричал: «Волки!»

Хотите иметь торговые санкции - создайте соответствующее законодательство, проведите парламентские дебаты, определите меры и пользуйтесь на здоровье. Только тогда надо будет доказывать, что ваши санкции и умны, и уместны, и эффективны. А к этому, боюсь, в России мало кто готов...

Но и без санкций есть чем заняться... Вот возмущается московская общественность тем, что, по слухам, грузинский бизнесмен Иванишвили почти даром получил несколько гектаров земли в самом сердце русской столицы. За 350 миллионов долларов он собирается построить комплекс площадью 380 тысяч метров, который затем продаст минимум в десять раз дороже. Я ничего не имею против него или против известного московского резонера, российского предпринимателя и грузинского министра Кахи Бендукидзе. Более того, я глубоко убежден, что если эту землю отдадут Иванову, Иваненко или Ивановичу, то землепользование в столице не станет прозрачнее. Но тогда пусть зарабатывающая деньги в России грузинская диаспора откорректирует политику своего правительства... Нельзя же, право, вечно делать деньги в России, а тратить их в Америке.

И давайте все-таки вернем пряник в нашу внешнюю политику. Ну нельзя нам без пряника. Просто надо более внимательно следить за уровнем сахара в крови наших друзей и партнеров... И тогда можно будет снова спокойно пить грузинское вино.

Должна ли грузинская диаспора в России заставить Тбилиси уважать Москву?

Спросили мы российских граждан в столице, на Большой Грузинской улице

Виталий Тверитин, 37 лет, бригадир монтажников, г. Новгород:

- По-моему, на это надеяться не надо. Саакашвили настолько оторвался от реалий, что с ним сладить смогут разве что врачи. И никакая диаспора нам не поможет. На Грузию надо давить экономически, потому что воевать с ней - просто глупо... Какие они вояки?! Грузинам абхазы с осетинами так всыпали в свое время, что эти ребята до сих пор в себя придти не могут. А вот если их без газа оставить на зиму... Тогда грузины сами заставят Саакашвили нас уважать или из президентов выкинут. И без помощи диаспоры.

Сергей Бахно, 36 лет, малый предприниматель, г. Сыктывкар:

- Грузинская диаспора не только должна, но я стопроцентно уверен - уже начала действовать! И безо всяких намеков со стороны нашей власти. Грузинские бизнесмены не дураки, они понимают, что если в такой острой ситуации будут сидеть сложа руки, то свой бизнес в России потеряют. Так что очень скоро мы получим все возможные знаки, слова и жесты примирения со стороны Грузии.

Мария Дорикова, 51 год, товаровед, г. Рязань:

- Я бы всех грузин выселила в 24 часа на историческую родину! Пусть разбираются со своим правительством на месте, а не из благополучной России. А вот когда разберутся и покажут нам делом, что уважают нашу страну, - тогда, если нам от них есть польза, пусть возвращаются.

Лариса Грищук, 42 года, экономист, г. Санкт-Петербург:

- Мне жаль грузин, которые терпят таких бестолковых руководителей у себя. Чего зарываться и нарываться? Грузия всегда была дотационной. И, извините меня, всегда с удовольст­вием пользовалась этим. В советское время, я помню, в Батуми оператор станка по производству шайбочек для болтиков (вы только вдумайтесь!) получал 500 рублей в месяц! А в России - 180 рэ. Что такое Грузия в экономическом смысле сегодня? Дырявый карман: сколько ни положи - не наполнишь и отдачи не получишь. Без России эта страна никогда не выживет. Так что их правителей поскорее урезонить нужно не только диаспоре, но и всему народу.