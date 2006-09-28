Такой ГУЛАГнам не нужен!

Главе Республики Коми

Торлопову В.А.

Уважаемый

Владимир Александрович!

Из средств массовой информации я узнал, что вы одобрили строительство в Воркуте ­ГУЛАГовского лагеря.

Зная вас как честного и прин­ципиального человека, я воспринял эту новость с удивлением. Ведь идея постройки этого лагеря, которую задумал мэр Воркуты Шпектор, выходит за рамки здравого смысла.

Нашу боль, нашу память о тех скорбных годах он хочет отдать на потеху заокеанским толстосумам с садомазохистскими наклонностями.

Якобы это делается «для напоминания». Но кому? В России людей с такими отклонениями, да еще способных заплатить две сотни долларов за пару дней подобного «спектакля» немного. А заокеанским дядям плевать на эти «напоминания». Это не их боль, не их горе.

Никто в Европе не додумался сделать из сохранившихся лагерей смерти коммерческий аттракцион. А уж строить для этого новый Освенцим и вовсе никому в голову не придет. Даже для «напоминания».

Что сказали бы еврейские общины всего мира, если бы там появились рекламные объявления: «Только у нас! Всего за сто долларов! Вы узнаете много нового про жизнь в лагере смерти! Сами испытаете чувства жертв Холокоста! Всего за пятьдесят долларов вам проведут стопроцентную имитацию «окончательного решения еврейского вопроса» в газовой камере! Экстрим и незабываемость впечатлений гарантированы!»

А на территории Коми, где вы являетесь Главой, такое оказывается возможно? Я отказываюсь в это верить. Есть понятия, на которых нельзя спекулировать и делать деньги!

И это происходит в городе, где уже второй год не могут принять бюджет так, чтобы его не опротестовала и не отменила прокуратура! В городе, где самая высокая квартплата в России! Где самая высокая в мире (!) задолженность перед энергетиками в пересчете на душу населения!

И это предлагает мэр, не вернувший добровольно долги горожанам за незаконно взысканные жилищно-коммунальные услуги, образовавшиеся из-за того, что он несколько лет издавал незаконные постановления, по которым начислялась квартплата. Счет идет на сотни миллионов рублей!

Город, фактически, банкрот, а строить ГУЛАГовский лагерь Шпектор вознамерился на бюджетные деньги города.

Уважаемый Владимир Александрович! Не позволяйте втягивать себя в сомнительные проекты, от которых не просто дурно пахнет, а тошнит любого человека с нормальной психикой.

Не знаю, ответите ли вы на мое обращение, как не ответили на мое депутатское обращение в апреле этого года. Может быть, вы его даже не прочтете. Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы вызвать возмущение всех здравомыслящих людей в России и за рубежом тем, что замышляется в Воркуте.

Возможно, где-то за океаном уже заготовлен тот самый миллион долларов на «стройку века» господина Шпектора, чтобы потом издеваться и поливать грязью «тоталитарный путинский режим», при котором возможно такое кощунство.

С уважением, депутат Государственного совета Республики Коми по Воргашорскому округу №9 ­Валентин КОПАСОВ

Из истории вопроса

В августе этого года воркутинский мэр Игорь Шпектор выступил с неожиданной инициативой. Под предлогом увековечивания памяти политических репрессий он предложил построить в тех краях ГУЛАГовский лагерь на сотню «постояльцев» со всеми историческими атрибутами - бараками, вышками, тюремной баландой и сторожевыми собаками. А чтобы предприятие не приносило убытков - продавать клиентам из любопытной Европы и Америки «туры» стоимостью 200 долларов за трое суток «отдыха» на зоне. Случившийся в тех краях бывший министр культуры, а ныне глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой горячо одобрил идею.

На все про все нужен всего-то миллион долларов. Глава Коми Владимир Торлопов задумку осторожно одобрил, но «только за счет муниципального бюджета или спонсоров».