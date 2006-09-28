//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Такой ГУЛАГнам не нужен!

№ 21(21) от 28.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Главе Республики Коми
Торлопову В.А.

 Уважаемый
Владимир Александрович!

Из средств массовой информации я узнал, что вы одобрили строительство в Воркуте ­ГУЛАГовского лагеря.

Зная вас как честного и прин­ципиального человека, я воспринял эту новость с удивлением. Ведь идея постройки этого лагеря, которую задумал мэр Воркуты Шпектор, выходит за рамки здравого смысла.

Нашу боль, нашу память о тех скорбных годах он хочет отдать на потеху заокеанским толстосумам с садомазохистскими наклонностями.

Якобы это делается «для напоминания». Но кому? В России людей с такими отклонениями, да еще способных заплатить две сотни долларов за пару дней подобного «спектакля» немного. А заокеанским дядям плевать на эти «напоминания». Это не  их боль, не их горе.

Никто в Европе не додумался сделать из сохранившихся лагерей смерти коммерческий аттракцион. А уж строить для этого новый Освенцим и вовсе никому в голову не придет. Даже для «напоминания».

Что сказали бы еврейские общины всего мира, если бы там появились рекламные объявления: «Только у нас! Всего за сто долларов! Вы узнаете много нового про жизнь в лагере смерти! Сами испытаете чувства жертв Холокоста! Всего за пятьдесят долларов вам проведут стопроцентную имитацию «окончательного решения еврейского вопроса» в газовой камере! Экстрим и незабываемость впечатлений гарантированы!»

А на территории Коми, где вы являетесь Главой, такое оказывается возможно? Я отказываюсь в это верить. Есть понятия, на которых нельзя спекулировать и делать деньги!

И это происходит в городе, где уже второй год не могут принять бюджет так, чтобы его не опротестовала и не отменила прокуратура! В городе, где самая высокая квартплата в России! Где самая высокая в мире (!) задолженность перед энергетиками в пересчете на душу населения!

И это предлагает мэр, не вернувший добровольно долги горожанам за незаконно взысканные жилищно-коммунальные услуги, образовавшиеся из-за того, что он несколько лет издавал незаконные постановления, по которым начислялась квартплата. Счет идет на сотни миллионов рублей!

Город, фактически, банкрот, а строить ГУЛАГовский лагерь Шпектор вознамерился на бюджетные деньги города.

Уважаемый Владимир Александрович! Не позволяйте втягивать себя в сомнительные проекты, от которых не просто дурно пахнет, а тошнит любого человека с нормальной психикой.

Не знаю, ответите ли вы на мое обращение, как не ответили на мое депутатское обращение в апреле этого года. Может быть, вы его даже не прочтете. Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы вызвать возмущение всех здравомыслящих людей в России и за рубежом тем, что замышляется в Воркуте.

Возможно, где-то за океаном уже заготовлен тот самый миллион долларов на «стройку века» господина Шпектора, чтобы потом издеваться и поливать грязью «тоталитарный путинский режим», при котором возможно такое кощунство.

С уважением,  депутат Государственного совета Республики Коми по Воргашорскому округу №9 ­Валентин КОПАСОВ

Из истории вопроса

В августе этого года воркутинский мэр Игорь Шпектор выступил с неожиданной инициативой. Под предлогом увековечивания памяти политических репрессий он предложил построить в тех краях ГУЛАГовский лагерь на сотню «постояльцев» со всеми историческими атрибутами - бараками, вышками, тюремной баландой и сторожевыми собаками. А чтобы предприятие не приносило убытков - продавать клиентам из любопытной Европы и Америки «туры» стоимостью 200 долларов за трое суток «отдыха» на зоне. Случившийся в тех краях бывший министр культуры, а ныне глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой горячо одобрил идею.

На все про все нужен всего-то миллион долларов. Глава Коми Владимир Торлопов задумку осторожно одобрил, но «только за счет муниципального бюджета или спонсоров».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Причиной Третьей мировой войны станут климатические изменения на Земле. К такому выводу в ходе своих исследований пришли ученые, работающие в Стэндфордском университете, пишут российские интернет-СМИ.

//В мире

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Проводящий антироссийский курс Киев не сможет получить в свое распоряжение ядерное оружие, однако ему под силу собрать «грязную» бомбу. Такую точку зрения озвучил украинский эксперт Владимир Рогов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка продолжают заплыв через Байкал. Пловцы должны финишировать примерно в 3 часа ночи по иркутскому времени.

//Происшествия

Очевидцы рассказали, что происходило в Ачинске во время взрывов

Очевидцы рассказали, что происходило в Ачинске во время взрывов

Жители Ачинска рассказывают о том, какие повреждения получил город после серии взрывов на складах с артиллерийскими боеприпасами, которые расположены в нескольких километрах от населенного пункта.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Армия

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим силовой операцией в Донбассе Владимира Кравченко. Командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины стал Александр Сырский.

//Общество

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе днем в понедельник, 5 августа, оценил заявление российского писателя Бориса Акунина о "странности" крымского референдума, который состоялся в 2014 году.

//Интервью

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Один из самых жестоких и кровавых конфликтов нашего времени – война в Сирии. Она длится почти 8 лет. Есть люди, которые едут в самое пекло, чтобы увидеть собственными глазами все, что там происходит. Эксклюзив для «АН» от латвийского политика Андрея Мамыкина

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Шоу-бизнес

Диме Билану не удалось улететь в США

Диме Билану не удалось улететь в США

Дима Билан не смог попасть на концерт Барбары Стрейзанд в Нью-Йорке, куда заранее купил билеты на хорошие места. Теперь же его билет "пропал". Об этом певец рассказал на странице в Instagram.

//Новости СМИ2

//В мире

Илон Маск нашёл сходство между королевой Великобритании и телепузиками

Илон Маск нашёл сходство между королевой Великобритании и телепузиками

Илон Маск решил поделиться со своими подписчиками в Twitter забавным наблюдением. Американский предприниматель сравнил королеву Великобритании Елизавету II с телепузиками.

//Шоу-бизнес

Ксению Бородину разочаровал концерт Джей Ло

Ксению Бородину разочаровал концерт Джей Ло

Визит знаменитой актрисы и певицы Дженнифер Лопес с концертом в Москву стал одним из самых обсуждаемых событий последних дней в отечественном шоу-бизнесе. Но сам концерт понравился не всем.

//В мире

Порошенко обвинили в подделке документов

Порошенко обвинили в подделке документов

В Госбюро расследований Украины возбудили уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Его обвиняют в том, что в прошлом году он выезжал отдыхать на Мальдивы по поддельным документам.

//Происшествия

Военный склад в Ачинске собирались расформировать

Военный склад в Ачинске собирались расформировать

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что горящий склад с вооружением в Красноярском крае должны были расформировать. Сообщается, что это должно было произойти в 2022 году.

//Кино

А сколько человеку надо, чтобы он успокоился?..

А сколько человеку надо, чтобы он успокоился?..

Народный артист России Виктор Сухоруков в новом фильме «Звёзды» сыграл учителя русского языка, история которого заставила «плакать и дрожать».

//Общество

Благодаря масштабной экспедиции «Аджимушкай-2019» в Керчи были сделаны уникальные открытия

Благодаря масштабной экспедиции «Аджимушкай-2019» в Керчи были сделаны уникальные открытия

Военнослужащие совместно с поисковиками с конца июля до 13 августа проводят масштабную экспедицию «Аджимушкай-2019» в Керчи. Ранее участниками экспедиции были сделаны уникальные открытия - при помощи гидрографического судна обнаружены остатки кораблей и самолетов

//Новости партнеров

//Политика

Президент Египта: "Взрыв в Каире - это трусливый теракт"

Президент Египта: "Взрыв в Каире - это трусливый теракт"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал терактом взрыв, произошедший в Каире вечером 4 августа. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter в понедельник, 5 августа.

//Происшествия

В Воронежской области на детей упала цепочная карусель

В Воронежской области на детей упала цепочная карусель

В Воронежской области два ребенка пострадали, когда на них упала детская цепочная карусель. Сообщается, что инцидент произошёл в парке города Поворино. Следователи начали расследование.

//Шоу-бизнес

У сына Елены Яковлевой сложности с трудоустройством?

У сына Елены Яковлевой сложности с трудоустройством?

Сын знаменитой актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда ранее устроился парикмахером. Об этом накануне стало известно отечественным СМИ.

//Происшествия

В Сочи пронёсся огромный смерч

В Сочи пронёсся огромный смерч

В Сочи местные жители смогли снять на видео гигантский смерч, который кружил над Чёрным морем. На видеозаписях видно, как огромная воронка приближается к побережью с моря.

//Кино

Ольга Будина: актёру важно не стать рупором лжи

Ольга Будина: актёру важно не стать рупором лжи

Известная и любимая многими актриса Ольга Будина в интервью "Аргументам недели" проявилась не только как творческий человек, но и как гражданин со своей твёрдой жизненной позицией.

//Происшествия

ДТП в Перми: на трассе перевернулась карета скорой помощи

ДТП в Перми: на трассе перевернулась карета скорой помощи

Авария с участием кареты скорой помощи произошла Перми, пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа
2

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты
3

В СМИ появился список подарков Меган Маркл на день рождения
4

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто
5

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры