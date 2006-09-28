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«Большая рыба» прошла мимо носа

№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Сергей КОЖИН, Владивосток ]

«Большая рыба» прошла мимо носа
Фото ИТАР-ТАСС

Чет и нечет

Согласно народным приметам и статистике, особенно хорошо лососевые ловятся в «четные» годы. Поэтому на «Путину-2006» возлагались большие надежды. Но не сложилось. По данным на 8 сентября, аккурат на финал «красной» рыбалки, из почти 310 тысяч тонн промышленной квоты на вылов рыбы лососевых пород в этом году во внутренних водоемах и в прибрежных районах Дальнего Востока выловлено 235 тысяч тонн с «копейками». За «недобор» рыбаки «вешают собак» не на погодные условия или отсутствие объекта рыбалки, а на... чиновников Министерства сельского хозяйства, «курирующих» рыбную отрасль.

- «Красная» рыба есть, бери не хочу, да квоты на нее с гулькин нос, - сокрушаются рыбаки.

По признанию губернатора Камчат­ской области Михаила Маш­ковцева, «чтобы увеличить объемы добычи - приходится неделями дожидаться разрешения в московских кабинетах». К примеру, в этом году камчадалы больше месяца ждали «добро» от Москвы на увеличение квоты на кижуча. Когда же заветная бумага была получена, то кижуч к тому времени уже отнерестился и ушел из речки, причем не согласовывая свои действия с «вышестоящей организацией». В итоге «закрома Родины» недополучили десятки тонн вкуснейшей рыбы и красной икры.

Забрасывать же невод без разрешения Первопрестольной - себе дороже. Два года назад за сверхнормативный вылов лососевых на Михаила Машковцева было заведено уголовное дело. Слава богу, пронесло. Между тем в 2004-м рыба в руслах камчатских рек и речушек гибла от скученности и нехватки кислорода. А в этом году под «статью» может попасть губернатор Сахалинской области Иван Малахов. Срок действия разрешительных билетов на промысел горбуши и кеты у сахалинских рыбаков до 1 сентября. А рыба на нерест шла и после Дня знаний! И тогда штаб путины, не имея на то никаких полномочий, принял самовольное решение продлить сроки лова до 10 сентября. Вот и нарушение.

Сложившаяся ситуация, по словам руководителя департамента по рыболов­ству администрации Сахалинской области Сергея Диденко, - следствие ошибки аналитиков. Если на западной Камчатке лосось не подошел к берегу из-за низкой температуры воды, что отрицательно сказалось на рыбалке, то в отдельных промысловых районах Сахалина объемы добычи лососевых в пять раз превысили прогноз! Надо бы радоваться, будут горбуша и кета на столах у россиян. Но без документов на незапланированный улов оптовые покупатели не могут вывезти «красную» рыбу на материк. Не разрешает сахалинский Россельхознадзор, у которого свои правила игры. Сегодня «сверхнормативные» лососи дожидаются своей участи в холодильниках. Их судьба вновь в руках Москвы.

«Рыбная» рука Москвы

Из столицы оперативно командовать этим «скоропортящимся» процессом невозможно. Но Министерство сельского хозяйства на уступки не идет, и каждый год выдумывает для рыбаков новые директивы.

Взять, к примеру, ветеринарное свидетельство на рыбопродукцию, которое выдается рыбодобывающему предприятию. Этот нужный документ «живет» три дня. Зачастую за три дня рыбаки не успевают выгрузить улов на берег, не то что передать его оптовикам.

- Мы настолько зарегулировали работу рыбной отрасли, что она стала похожа на сумасшедшего в смирительной рубашке, - сокрушается Сергей Диденко.

- Штаб рыбалки должен находиться как можно ближе к месту лова, - говорит Виктор Макаров, зам. исполнительного директора рыбодобывающего предприятия Приморья.

В этом году на западной Камчатке лосося не добрали. Большая часть рыбы ушла в реки Сахалина. Можно было сделать передислокацию судов и перехватить косяки, но некому было отдать соответствующую команду. По данным на 8 сентября, на западной Камчатке из-за неорганизованности лососевой путины было выловлено всего 48 тысяч тонн горбуши. Квота - 99 тысяч тонн.

Если быть объективным, то номиналь­но штаб «Путины-2006» на Камчатке был, но он занимался лишь сбором статистических данных для Москвы. Производственные проблемы судовладельцы и рыбопромышленные компании решали самостоятельно, кто как мог.

...Каждый день из рыбного порта Владивостока в сторону Москвы, Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга уходят вагоны с камчатским и сахалин­ским лососем. Но индикатор его цены - магазины и рынки Владивостока. Да, они завалены красной икрой и красной рыбой, как соленой, так и копченой. Цены для простых смертных неподъемные: 1 кг икры кеты «урожая» 2006 года стоит 1200 рублей, нерки камчатской - столько же. За один кг икры сахалинской горбуши просят 1000 рублей. По прогнозам продавцов, без красной рыбы и красной икры россияне не останутся. Но розничные цены вряд ли упадут даже зимой, когда в ход пойдет размороженная икра.

 

 

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