Пилотный регион рвется в небо

Обувь - на крыльцо!

Из аэропорта Барнаула до столицы Республики Алтай 300 километров Чуйского тракта. Собственно, на этом отрезке тракт вовсе не тракт, а обычная двухрядная, кое-где небрежно залатанная, дорога. Тракт во всей красе начинается дальше, за Горно-Алтайском. Раньше по перевалам Чуйского тракта от Горно-Алтайска в сторону Монголии транспорт двигался по четным числам, обратно, навстречу - по нечетным. Скользкая в дождь и снег дорога хоть и стала сегодня пошире, по ряду в каждом направлении, все равно пугает неопытных водителей серпантинами и отвесными кручами. Чуйский тракт - это тонкая цивилизационная линия, от которой в стороны отходят дорожки со странными указателями - стрелочка направо - «ПОЛЕ» и налево тоже «ПОЛЕ»! Встречаются населенные пункты в один-два дома, как Зайсанская Елань. Точно по староверческой поговорке: «Баба, квашня, топор - уже деревня!»

А пока хозяйка частной мини-гостиницы «Ры­жий пес» в Горно-Алтайске, оценив сугубо мужской контингент вновь прибывших постояльцев, строго-настрого предупредила: «Жертвы общественного внимания в моей гостинице под запретом! Желаете приключений - публичный дом через дорогу!» Это она о конкурентах, у которых свобода нравов выселением, видимо, не карается. «Я тут коммунистов недавно выгнала - слишком любят «жертв» и водку жрать!» А еще обувь на крыльце оставлять надо. Брюс Гастон, гордый сын Ирландии, начал бормотать всем знакомые по голливудским боевикам слова «fuck...». Давно его так не встречали. При этом цена за номер, без отдельного санузла, составляла нескромные 2200 рублей с носа в сутки.

В пределах статистической ошибки

Собственной сети железных дорог республика не имеет, ближайшая железнодорожная станция находится в Бийске на расстоянии около 100 км от Горно-Алтайска. У Республики Алтай, площадью равной Болгарии, далеко не самой маленькой европейской страны, своего аэропорта фактически нет. То есть он де-юре имеется, но для обслуживания и приема регулярных рейсов не пригоден. За 14 лет простоя одряхлел, да и современные требования заметно отличаются от 1972 года, когда его торжественно вводили в эксплуатацию. Правда, зампредседателя правительства республики Сергей Тевонян уверяет, что к декабрю некогда заброшенный аэропорт Горно-Алтайска будет принимать ближнемагистральные самолеты. Но пока нет даже современного навигационного оборудования.

Последняя новость - глава Республики Алтай Александр Бердников и министр экономического развития РФ Герман Греф достигли договоренности о включении в республикан­ский бюджет следующего года 300 миллионов рублей на развитие аэропорта. Но бог с ним, с аэропортом. Министр экономического блока республики Михаил Зотов сетует: «Глаз замыливается, может быть, вы видите другие экономические приоритеты?» И правда, по дороге на знаменитое озеро Манжерок лишь голые косые столбы заполняют пустошь. Это напоминание, что выращивали здесь когда-то алтайский хмель. Весь уходил на экспорт. Брюс Гастон, руководитель группы экспертов Евросоюза тут же встрепенулся: «Почему они чехов не пригласят? Они в хмеле и пиве толк знают. Не понимаю!»

А пока на все экономические приоритеты - валовой внутренний продукт республики, который 0,1% от российского. «В пределах статистической ошибки счета», - грустно шутит Зотов.

Без аэропорта нам делать нечего

Первой ласточкой стал маленький Як-40. Он выполнил пробный, технический рейс Красноярск - Новосибирск - Горно-Алтайск. На борту, естественно, руководители туристических фирм и агентств Сибирского региона. Они, а не москвичи или питерцы, главные наполнители зон отдыха Алтая. А их потенциал, то есть свойство природной территории в той или иной степени оказывать на человека положительное физическое, психическое, гигиеническое воздей­ствие, у этих мест необычайно велик. «Будет или не будет у нас статус особой экономической зоны, но без аэропорта нам делать нечего», - говорят руководители республики. До знаменитых «рериховских» мест, окрестностей знаменитой горы Белуха отсюда еще почти полтысячи верст далеко не самой простой дороги. Лучшие места для «общения с космосом» именно там. А массовый отдых «конвейерного» типа требует четко организованной инфраструктуры. Кондиционеры «для всех», доступную связь, безотказную транспортную составляющую. Давно извест­но - массовый и высокорентабельный бизнес на отдыхающих и туризме можно обеспечить, если расстояние от аэропорта до отелей и других объектов туристической ин­фраструктуры не превышает сотни километров.

Вертолет? Да, «вертушка» в республике - вещь обыденная и незаменимая. Но стоимость полетного часа в 40 000 рублей делает вертолетное сообщение чересчур дорогим. К тому же вертолет слишком зависим от погоды, а в алтайских горах она капризна и непредсказуема. Можно арендовать борт, солнечным днем вылететь, чтобы подивиться какой-нибудь местной экзотике, и там же, у водопада или озера, «зависнуть» вместе с винтокрылой машиной на всю неделю - низкая облачность, туман делают полеты в горах смертельно опасным аттракционом. Построить же средненький, но современный аэропорт стоит сегодня около тридцати пяти миллионов долларов. Где возьмут такие деньги местные власти, если учесть то, что таких аэропортов в республике должно быть не менее пяти? И все должны принимать хотя бы среднемагистральные авиалайнеры типа Ту-154. На них и из Москвы долететь сюда можно, и спеть «не нужен нам берег турецкий!..»

Кошелек или жизнь?

В целом, сколько бы ни говорили руководители республики, что туризм развивается семимильными шагами, на деле он остается явлением регионального масштаба. Едут по­охотиться из соседних областей, идут горными тропами с горящими глазами восторженные искатели Шамбалы. Иногда теряются и калечатся.

Как выразился один из мест­ных экспертов, бюджету от них достаются крохи и горы мусора на местах стоянок. Недавно завершилась акция по очистке высочайшей вершины Сибири. Участвовали экологи из России, США и Франции. Всего на шести стоянках у подножья горы Белуха они собрали 60 тонн мусора! 10 тонн на лошадях уже спущено вниз на утилизацию. Для вывозки остального предполагается нанять вертолет. А ведь Белуха высотой 4506 метров уже почти десять лет в списке ЮНЕСКО как объект Всемирного природного наследия. Автомобильный туризм такой же дикий.

VIP-туризм - другое дело. Для дорогого гостя ничего не жалко, все будет организовано по высшему разряду. Вертолеты, бани, спутниковое телевидение, мясо марала на ужин и пантовые ванны, которые особенно полезны мужскому полу. Рыбалка и охота с заботливыми егерями. Сегодня, чтобы получить от отдыха на Алтае удовлетворение, максимум комфорта и безопасность, нужно иметь туго набитый кошелек.

Леонид Барон, координатор проекта, заметил: «Между массовостью и «тонкими ценителями» с толстыми кошельками есть очень большая разница. Час на красоты посмотрел, проникся - хорошо. А что рядовому отдыхающему, непрофессионалу-путешественнику, делать дальше?!»

Одна из задач экспертов - не просто аудит стратегий развития, написанных местными специалистами. Главное - увеличить налоговый потенциал региона и обеспечить его финансово-экономическую независимость от внешних факторов. А для горного Алтая главный потенциал сегодня туризм. Экзотики - хоть отбавляй!

Где-то в таежных дебрях на границе с Китаем, поговаривают, есть село, где проживают потомки казаков атамана Семенова. Чужаков к себе они не подпускают, живут по своим, белогвардей­ским законам. В староверческом селе Верхний Уймон прекрасно сосуществуют Музей старообрядчества, краеведческий

и Николая Рериха. Его последователи ищут Шамбалу, старообрядцы свято верят, что где-то в окрестностях горы Белухи находится Беловодье, священная страна мудрецов и праведников. Ламаисты ждут здесь просветления. И все окружено дивной природой. Это Алтай.