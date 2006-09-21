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«Золотой век» на улице Бахрушина

№ 20(20) от 21.09.2006 [«Аргументы Недели », Яна ГОРДЕЕВА ]

 В Музее имени А.А. Бахрушина открылась экспозиция «Золотой век русского театра». Об уникальной выставке и о своем знаменитом музее рассказал его директор Борис ЛЮБИМОВ.

 - БОРИС Николаевич, ваш музей, насколько мне известно, – это чуть ли не богатейший театральный музей в мире. Расскажите, в чем еще его уникальность?

 – Театральные музеи есть и в Петербурге, и в Лондоне, но наш самый большой в мире. В Музее А.А. Бахрушина всего один миллион триста тысяч единиц хранения. Во-вторых, уникальность нашего музея в том, как он создавался. Когда в 1894 году молодой двадцатидевятилетний купец, предприниматель А.А. Бахрушин задумал создать этот музей, было неясно, что вообще он должен хранить? Бахрушин стал собирать все подряд, будь то табакерка или мундштук. Музей стал разрастаться. В нем есть несколько отделов, где хранятся старейшие афиши, личные вещи актеров, кинохроника спектаклей прош­лых лет и многое другое.

 – А как создавалась выставка «Золотой век русского театра»?

 – Век, который мы показываем, – это вершина русского театра со второй половины 20-х годов XIX столетия до 30-х годов XX столетия. Вторая половина XVIII века – красивейшая предыстория «золотого века». Конечно, это было время замечательных людей – Волкова, Сумарокова, Фонвизина. И все-таки «золотой век» начинается с приходом Грибоедова и Гоголя, Мочалова и Щепкина и продолжается вплоть до первых лет совет­ской власти. Новое искусство в то время творили люди, которые воспитывались на театре, рожденном указом Елизаветы. Будь то Станиславский и Неми­рович-Данченко, Мейерхо­льд, Вахтангов, Таиров, артисты Малого театра.

 – Какие экспонаты этой выставки вы считаете наиболее интересными?

 – Каждый здесь найдет что-то свое. Слишком различны составляющие этой выставки. Мне, например, очень дорог один экспонат. Великой Ермоловой подарили обломок первой сцены Малого театра. А она подарила его Музею А.А. Бахрушина. Обломок сцены, по которой ходили великие мастера, кажется мне чем-то почти мистическим.

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