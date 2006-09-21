Профессия дирижера - вечный экзамен

Госоркестр – бренд, которым привыкли гордиться. «Музыкальная визитная карточка» страны. Пика формы коллектив достиг при Е.Ф. Светланове – фигуре грандиозного масштаба, олицетворявшей национальную российскую культуру. После его кончины сохранить оркестр, вернуть ему статус национального достояния взялся народный артист России Марк Горенштейн, ныне главный дирижер и художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра (ГАСО) России имени Е.Ф. Светланова.



- ЗА ПУЛЬТОМ этого оркестра стояли великие дирижеры, и, конечно, груз ответственности существует. Но что такое традиции в музыке? Умер великий Караян, пришел не менее великий, с моей точки зрения, Аббадо – оркестр звучит совершенно иначе. Умер Мравинский, пришел Темирканов – оркестр звучит иначе, чем у Мравинского. У каждого дирижера есть свой звук в руках. И повторять то, что делал Светланов, я не собираюсь, не буду и не могу.

Традиция заключается только в том, что этот оркестр на протяжении почти 70 лет был одним из лучших (если не лучшим), сначала в СССР, потом в России. Вот это традиция, которую надо сохранять. Все остальное – от лукавого.

– Чье мнение о вашей работе для вас наиболее ценно?

– Не сочтите за нахальст­во – собственное.

– Что ж, Пушкин не зря наставлял художника: «Ты сам свой высший суд».

– После самых удачных концертов я не бываю собой доволен. И все же критерий у меня есть – это люди в зале. Те, кто говорит, что публика дура, сами идио… простите, ничего не смыслят.

– Говорят, если, поднявшись на подиум, дирижер в первые три секунды не захватит оркестр и не сможет удержать его – он никогда этого не сделает. И никакой дирижерский диплом ему не поможет. Вы помните свои первые три секунды?

– Конечно, помню. Но есть и другое выражение: дирижер только идет по проходу, а оркестр уже знает, кто будет командовать: оркестр дирижером или дирижер оркестром. Дело в том, что дирижер – такая профессия, которая заставляет всю жизнь сдавать экзамен. Вы не можете ошибиться во время репетиции, не говоря уже о концерте. Иначе все ваши благие намерения пойдут прахом. Музыканты твои ошибки помнят годами – я сам был музыкантом, знаю. Нужно постоянно контролировать себя, процесс.

– Как вы собираетесь провести юбилей ГАСО и где вы встретите свое 60-летие?

– Свой день рождения, надеюсь, встречу в ресторане с родными и близкими, друзьями. Обяза­тельно приглашу весь художественный совет ГАСО – людей, с которыми работаю и поддержку которых чувствую, только не 16 сентября, а на неделю позже.

Юбилейный концерт ГАСО назначен на 5 октября. Он состоится в Большом зале консерватории ровно через 70 лет (день в день!) после самого первого концерта Госоркестра. Этим выступлением мы отметим дату, к которой наши исполнители уже начали получать звания, чему я несказанно рад.