Кому 3 000 квартир?!

Депутаты Московской городской думы приняли постановление, в котором предлагают Федеральному собранию передать в собственность города выморочное имущество – бесхозные квартиры умерших москвичей, у которых не осталось наследников ни по закону, ни по завещанию. Около трех тысяч таких квартир пустовали в городе в начале года. Сейчас две трети из них пытаются отсудить непрямые наследники. Еще около тысячи ничейных квартир пустуют или используются ДЕЗами для своих нужд. Почему же драгоценные метры простаивают?



Проблема в том, что это жилье находится в собственности РФ. «Для федерального бюджета выручка от выморочных московских квартир – капля в море нефтяных потоков. Городу эта недвижимость нужнее», – объясняет депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. Но новый Гражданский кодекс запрещает столичным властям распоряжаться высвобождающимися площадями. Порядок передачи этого имущества столице и другим субъектам федерации должен быть определен специальным законом, но его до сих пор нет. Получается, что федерация своим имуществом не занимается (масштаб не тот, да и денег и времени нет), а Москве доступа к квартирам не дают. Точнее, дают: единственное, что имеет от выморочного имущества столица, это… расходы. Из-за простоя жилплощади город ежегодно теряет несколько сотен миллионов рублей, потому что приходится компенсировать расходы на коммунальные услуги, ремонт.

Пустующая тысяча квартир могла бы осчастливить тысячу очередников. Выморочная недвижимость особенно помогла бы при расселении ветхого и аварийного жилья. В этом случае по закону человек должен получить равноценную площадь в районе проживания. Выморочные квартиры есть и в самом дефицитном, Центральном округе.

Почему же федералы придерживают выморочное имущество? Никакого экономического интереса здесь нет. Им просто недосуг заняться этой проблемой. А Москва, кстати, федеральные вопросы не забывает. До 2004 года столица обеспечивала жильем граждан (уволенных в запас военных, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и реабилитированных), о которых должен был позаботиться российский бюджет. За это федерация на начало года уже должна была Москве 400 млн. рублей. Может быть, хотя бы выморочным имуществом вернут?