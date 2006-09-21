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Чем провинилась «Газель»

4,5 тыс. маршруток: много или мало?

№ 20(20) от 21.09.2006 [«Аргументы Недели », Дарья МАРТЫНКИНА ]

Чем провинилась «Газель»
Фото Б. СЕМКОВА

 На днях федеральные чиновники озвучили свое мнение о том, как обстоит дело с маршрутными такси в Москве. Оказывается, в нашем городе слишком много «газелей», которые вовсе не обслуживают горожан, желающих быстро и с комфортом добраться из одного места в другое, а создают пробки и ставят под удар жизни пассажиров.

 «МАРШРУТКИ выпускают в город, не проверяя, нужны ли они, – комментирует Анатолий Воронин, заместитель руководителя Ространснадзора. – Мар­ш­рутки собирают пробки, ездят неаккуратно, часто пытаются соревноваться друг с другом на дороге, чтобы заполучить побольше пассажиров. В сфере транспортных услуг должен быть рынок, а не базар, потому что пассажирские перевозки сопряжены с высокой опасностью. Необходимо ввести жесткое законодательное регулирование этой сферы, как это сделано во всех европейских странах. Нужно принять Устав автомобильного транспорта и Закон об общих принципах пассажирских перевозок (он в скором времени будет рассмотрен Правительством РФ)».

 Как автобусы выходят на маршрут

 «Этот вопрос регулируется постановлением столичного правительства «О порядке организации регулярных автобусных маршрутов в г. Москве», принятым 20 июня нынешнего года, - объясняет Юрий Свешников, исполнительный директор Московского транспортного союза. - Сначала специальный экспертный совет определяет, насколько нужен городу маршрут. С заявками могут обращаться перевозчики, префектура, депутаты, жители столицы. Если принимается решение «такому маршруту - быть», разрабатывается соответствующий проект, и между транспортными предприятиями проводится открытый конкурс, определяющий, какая фирма должна здесь работать. Потом между городом и перевозчиком заключается договор, в котором четко определены права и обязанности каждой из сторон.

 Главное, чего требуют федеральные власти, – получить возможность чаще проводить плановые проверки на частных транспортных предприятиях. Сейчас это можно делать раз в два года. Неплановые проверки таких компаний могут проводиться только в том случае, если их машина попала в аварию, причинила другой вред или ущерб либо по жалобе пассажиров. Есть ли смысл в ужесточении контроля – большой вопрос. За первое полугодие нынешнего года Управление Госавтодорнадзора по г. Москве выявило 290 нарушений, допущенных частными предприятиями, осуществляющими маршрутные перевозки. Это очень мало, учитывая, что нарушения по большей части незначительные (например, водитель забыл поставить под маршрутным листом свою подпись). Лицензии лишили только одну фирму. Если еще несколько лет назад большое количество аварий с участием маршруток действительно было проблемой, то теперь это превратилось в миф. По вине «газелей», день и ночь кружащих в огромном мегаполисе, случается не больше 40–50 ДТП в год.

 Если дело не в безопасности, то в чем же истинная причина того, что федералы возмущены избыточным количеством маршруток на московских улицах? Эти претензии выглядят тем более странно, что в столице установлен четкий порядок, по которому частников допускают до пассажирских перевозок.

 Пассажирские перевозки – это, понятное дело, бизнес. Если бы «газели» ездили пустые, предприниматели снимали бы машины с неприбыльных маршрутов. Но все маршрутки полны – значит, о том, что по городу ездят какие-то «лишние», и речи быть не может.

 Возможно, претензии Рос­транснадзора – это первая тревожная весточка для частных перевозчиков в столице. Мосгортранс и городские операторы из других мегаполисов давно обвиняют «маршруточников» в том, что те отбирают у муниципальных автобусов и троллейбусов всех пассажиров, готовых платить за проезд. И «гортрансам» приходится возить одних льготников-«бесплатников» и «зайцев». По логике, только «муниципалам» и выгодно прижимать всех частных перевозчиков сразу. Наступление на маршрутки может обернуться серьезной бедой для горожан: этот вид транспорта стал для нас жизненно необходимым.

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