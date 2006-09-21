//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Великая русская стена

№ 20(20) от 21.09.2006 [«Аргументы Недели », Михаил ЗОЛОТОНОСОВ ]

Великая русская стена
Фото PHOTOXPRESS

 В новом романе Владимира Сорокина «День опричника» (М., 2006), «русофобском» и «клеветническом», изображена фантастическая картина России после 2027 года. Конец свободы, расцвет московского самодержавия, тотальный сыск, пытки, сочетание технических новшеств XXI века с политическими реалиями времен Ивана Грозного. Опричники как одна из спецслужб, беззаветно преданных Государю. Роману предпослано посвящение Малюте Скуратову, а в тексте подробно описан рабочий день одного из высокопоставленных опричников, Комяги Андрея Даниловича. Главный герой романа – гнусный тип, хам, ворюга и насильник.

 Байковые портянки «Святогор»

 Россия будущего описана множеством смешных деталей. По «Рублевому тракту» мчатся красные «мерины» (мерседесы) опричников, украшенные собачьей головой и метлой (реальными символами исторических опричников). На Лубянской площади стоит памятник Малюте Скуратову, западные радиостанции запрещены – есть своя единственная под названием «Русь». В продаже сигареты «Родина» и папиросы «Россия», березовый сок «Есенин», водка на липовой почке и зайцы в лапше.

 Великая Русская Стена тем временем защищает от врагов, которые повсюду. В этой России живут 28 миллионов китайцев («рубль к юаню укрепился еще на полкопейки»), китайский проникает в разговорный русский язык. Разрешены три газеты – «Русь», «Коммерсантъ» и «Возрождение». Существует патриотический «гламур» в виде рекламы байковых портянок «Святогор», а гипермаркеты заменены русскими ларьками. А на досуге в этой России смотрят патриотический фильмец Феди Лысого «Великая Русская Стена». Там, правда, уже не играет старенький актер Хапенский, фаворит Государыни...

 Идеал московской воли

 Отдельно описано уничтожение книг: «Вообще, книги хорошо горят. А уж рукописи – как порох. Видал я много костров из книг-рукописей – и у нас на дворе, и в Тайном Приказе. Да и сама Писательская Палата жгла на Манежной, от собственных крамольников очищаясь, нам работу сокращая». Естественно, есть и сцены сексуального насилия, и мерзкие половые извращения, которыми развлекаются бисексуальные опричники. Наркомания, запрещенная для всех, но только не для них. Коррупция, крышевание и разбой на большой дороге Гуанчжоу – Париж… Высокий статус в Московском царстве всегда означает вседозволенность, и в XVI веке, и в XXI, потому что на все времена «разбойник – это идеал московской воли, как Грозный – идеал царя» (Г. Федотов, «Россия и свобода», 1945).

 В целом, несмотря на отдельные узнаваемые по реальной жизни эпизоды (вроде эпизода массового сжигания загранпаспортов на Красной площади, который Сорокин вырастил из перформанса, устроенного сатириком М. Задорновым, уничтожившим свой загранпаспорт), роман построен как материализация метафор. Произведение Сорокина идет вслед за образами из радикальной публицистики. Да и образцы монархических утопий, так или иначе перекликающихся с опусом Сорокина, хорошо известны. От романа Петра Краснова «За чертополохом» (Берлин, 1922) до сатиры Владимира Войновича «Москва-2042», и исторический колорит было где нахватать – в «Князе Серебряном» (1863) А.К. Толстого.

 Новый роман Сорокина – игра в аналогии. Например, по сюжету, здесь в опалу попадает зять Государя, граф Урусов. Он владелец Южного порта, Измайловского и Донского рынков, строительного товарищества «Московский подрядчик» и предприятия «Московский кирпич», совладелец Западной железной дороги. Но в один миг у опального Урусова все отнимает указ Государев, потому что он не собст­венник, а условный и временный владелец. «Нас, опричных, ободрил: нет в России Новой неприкосновенных»…

 Роман Сорокина, написанный на злобу дня, наводит на размышления по философии истории. Потому что единст­венной органической формой, на которую все фатально сворачивает, оказывается Московское царство времен Ивана Грозного. «Примитивный московский царизм – это единственная форма, которая впору русскости еще и сегодня…», – писал в 1922 году философ Шпенглер. «Московское царство выработало необычайное единство культуры, отсутствовавшее и в Киеве, и в Петербурге. От царского дворца до последней курной избы Московская Русь жила одним и тем же культурным содержанием, одними идеалами… Вот это единство культуры и сообщает московскому типу его необычайную устойчивость. Для многих он даже кажется символом русскости» (Г. Федотов, 1945 г.). Отсюда и символичное возвращение именно к этой устойчивой форме универсального идеала в романе Сорокина, который хотел было оклеветать Россию, но объективно доказал: Московская Русь стояла и стоять будет.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Захарова считает новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Захарова считает новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Введение США новых санкций против РФ по "делу Скрипалей" доказывает сфабрикованный характер расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

//Мнение

Пушков оценил слова главы Пентагона о размещении ракет в Азии

Пушков оценил слова главы Пентагона о размещении ракет в Азии

Член Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Министерства обороны США Марка Эспера о скорейшем размещении ракет наземного базирования средней дальности в Азии.

//В мире

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

Мэр Киева Виталий Кличко накануне был замечен в самолете, улетающем из Киева. Фото подтверждения опубликовали украинские журналисты, встретившие его на борту воздушного судна.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ. По его словам, Киев планировал оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде, что это компенсирует отсутствие РФ в организации.

//Экономика

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В России к 2030 году могут остаться без работы 15 миллионов человек. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Рекордный заплыв через Байкал прервали из-за шторма, но он все равно состоится

Рекордный заплыв через Байкал прервали из-за шторма, но он все равно состоится

3 августа Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка начали заплыв «За чистый Байкал», чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального российского озера. Пловцы преодолели половину дистанции.

//Интервью

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Российский зритель актрису Анн Парийо узнал по роли женщины-киллера в культовом фильме Люка Бессона «Никита». Как утверждает сама актриса, роль Никиты досталась ей очень сложно. Как живет сейчас «Никита»?

//Шоу-бизнес

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер Вилли Токарев. Об этом сообщили его родные. Легенде русского шансона было 84 года и в последнее врем он находился в реанимационном отделении одной из столичных больниц

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//В мире

Трамп рассказал, с чем связаны массовые расстрелы в США

Трамп рассказал, с чем связаны массовые расстрелы в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, с чем связаны случаи массовой стрельбы в стране. На днях в разных городах США сразу три стрелка атаковали граждан, много погибших.

//Новости СМИ2

//Наука

Англичан напугали российским «Чернобылем на льду»

Англичан напугали российским «Чернобылем на льду»

Плавучая российская атомная электростанция вызвала небольшую панику в Британии. В газете Guardian рассказали о запуске уникального проекта.

//Политика

В российском МИД нашли американский след в несанкционированных митингах в Москве

В российском МИД нашли американский след в несанкционированных митингах в Москве

МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

//Общество

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто

Специалисты по здоровому питанию поделились секретом, как сохранить полезную зелень в холодильнике в первозданном виде, то есть свежей и сочной на долгое время. Как оказалось, все гениальное - довольно просто

//Шоу-бизнес

Кара Делевинь сыграла тайную свадьбу с Эшли Бенсон

Кара Делевинь сыграла тайную свадьбу с Эшли Бенсон

Модель и голливудская актриса Кара Делевинь обвенчалась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон, на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Об этом в воскресенье сообщает The Sun.

//Метеоновости

В Москве побит температурный минимум за 70 лет

В Москве побит температурный минимум за 70 лет

В воскресенье погода в Москве установила вековой рекорд. Такой низкой температуры воздуха 4 августа не было по меньшей мере последние 70 лет, отмечают специалисты центра погоды "Фобос".

//Спорт

"Рубин" потерпел поражение от ЦСКА 0:1

"Рубин" потерпел поражение от ЦСКА 0:1

Сегодня, 4-го августа, на стадионе "Казань Арена" состоялся матч четвертого тура чемпионата России между "Рубином" и московским ЦСКА. Арбитр встречи Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Дочь Орбакайте записали в модели

Дочь Орбакайте записали в модели

Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram опубликовала совместное видео с дочерью. Пользователи Сети не смогли не отметить, как вытянулась и похорошела девочка за последнее время.

//Шоу-бизнес

Цекало с молодой женой заметили в клинике репродукции. "Престарелый, облезший кролик и юная кочевница", - комментирует блогер

Цекало с молодой женой заметили в клинике репродукции. "Престарелый, облезший кролик и юная кочевница", - комментирует блогер

Александра Цекало и его молодую супругу заметили в клинике родовспоможения и репродукции человека. Многие тут же предположили, что в скором времени у влюбленных появится ребенок

//Происшествия

В Новгородской области на трассе столкнулись семь авто

В Новгородской области на трассе столкнулись семь авто

На 563-м километре федеральной трассы М-10 "Россия" в Новгородской области в районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля. Пострадали семь человек.

//Политика

В Раде пожары в Сибири назвали "местью московским дикарям"

В Раде пожары в Сибири назвали "местью московским дикарям"

Депутат Верховной рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион назвала лесные пожары в Сибири "местью дикарям московским". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

//Общество

Суд постановил - извиниться! В Краснодаре местный поэт подал иск к прокуратуре и потребовал извинений

Суд постановил - извиниться! В Краснодаре местный поэт подал иск к прокуратуре и потребовал извинений

В Краснодаре местный поэт подал в суд на прокуратуру и потребовал извинений. А все потому, что она не оценили его творчество, точнее оценила, но несколько иначе, чем предполагалось

//Интервью

Певец, "растрогавший Путина", Геннадий Селезнёв: "Это был праздничный концерт"

Певец, "растрогавший Путина", Геннадий Селезнёв: "Это был праздничный концерт"

Достаточно назвать песню «Ты знаешь, так хочется жить», как сразу становится понятно, что речь идет о московской группе «Рождество». Говорят, что эта песня до слез растрогала самого Владимира Путина.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа
2

Дочь Орбакайте записали в модели
3

Певец, "растрогавший Путина", Геннадий Селезнёв: "Это был праздничный концерт"
4

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто
5

Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры