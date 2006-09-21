Приручить инопланетян

В России, возможно, появится новый вид туризма – паранормальный. Уфологи Самарской области готовы открыть в губернии маршрут по местам, где были замечены следы появления представителей других цивилизаций.



Бизнес на «тарелках»



Только за последнее время произошло немало удивительных историй. В поселке Кряж были замечены огненные шары. Над аэропортом возле Тольятти пролетала «тарелка». Вдоль улицы Мира в городе прошмыгнула какая-то «сигара». Специалисты в области непознанного утверждают, что НЛО для жителей автограда – обычное дело. Главный уфолог Тольятти Татьяна Макарова заявляет, что город уже давно является аномальной зоной и все имеющиеся на эту тему сведения пора систематизировать. А местные чиновники и бизнесмены между тем всерьез подумывают над тем, как превратить Тольятти в место паломничества любителей НЛО.



– Для меня вопрос «верю не верю» не стоит, – утверждает Татьяна Макарова. – Я знаю, что аномалии существуют, и в меру своих скромных сил пытаюсь понять, что за ними кроется. И я не одна – у нас достаточно единомышленников, и есть интересные связи с другими городами. Предметов для изучения вполне достаточно. В Тольятти спектр аномалий представлен полностью: от самых безобидных, когда очевидец просто наблюдал за необычным объектом, до случаев вмешательства в жизнь людей. За 12 лет существования клуба уфологов у нас скопилось порядка 1000 сообщений.



Но ведь нередко люди придумывают всякие истории, чтобы стать известными? По мнению Татьяны Макаровой, выдумку легко распознать. Важно, как человек описывает, что он видел, насколько он рвется к известности. Те, кто действительно сталкивался с «аномальщиной», обычно не хотят себя афишировать.



«Шабаш» назначен на сентябрь



И вот уфологи уже решили перейти от слов к делу. В середине сентября в Тольятти состоится научно-культурный форум, получивший громкое название «Самарская Лука: легенды и реальность». Он будет посвящен аномальным явлениям Самарской Луки. «За рубежом такие мероприятия пользуются большим успехом, а значит, и у нас все получится», – уверена Татьяна Макарова.



Актуальность своей задумки тольяттинские энтузиасты объясняют просто: история с кругами непонятного происхождения на гречишном поле, случившаяся год назад, до сих пор вызывает огромный интерес у массы людей со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Многие из любителей разного рода аномалий готовы даже приехать в Тольятти, чтобы увидеть все собственными глазами, почувствовать энергетику места.

