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Убить банкира

№ 20(20) от 21.09.2006 [«Аргументы Недели », Артем ИУТЕНКОВ ]

Убить банкира
Фото ИТАР-ТАСС

 Убийство первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова всколыхнуло не только всю политическую и финансовую элиту страны, но и отдалось эхом далеко за границами нашей страны. Руководство Международного валютного фонда уже заявило о готовности выделить деньги для более качественного расследования. Действительно, банкиров такого уровня в нашей стране еще не убивали. Вопросы следуют один за другим. Кому и, главное, чем мог помешать зампреда ЦБ? Почему чиновник такого ранга передвигался без охраны? Убийство Андрея Козлова – это месть за отобранную банковскую лицензию или предупреждение всем надзорным структурам Центробанка? Но самое главное – за что могут убить российского банкира?

 РОССИЙСКОЕ банковское сообщество – очень молодая структура. 15 лет для банка за рубежом – это не возраст. В России даже 10 лет жизни на финансовом рынке – очень приличный срок. Тем не менее с начала 90-х гг. черный список погибших банкиров в нашей стране уже насчитывает больше 50 человек. Предлагаем одну из правдоподобных версий убийства А.А. Козлова.

 Роковая связь

 Ранним утром 27 мая 2003 г. генеральный директор «КамАЗ-Металлургия» Виктор Фабер выехал из дома на своем джипе «тойота лэнд круизер», по пути он забрал свою коллегу, начальника департамента по экономике Наталью Стародубцеву. На десять утра было назначено селекторное совещание, а на 11 часов – оперативное. Но в назначенное время ни Фабер, ни Стародубцева на работе не появились. Гендиректор только по мобильному телефону преду­предил своего помощника, что из-за срочных дел в Казани не сможет присутствовать на совещаниях. Еще какое-то время топ-менеджер выходил на связь, давая по мобильному телефону распоряжения своим подчиненным о переводе денежных сумм со счетов «КамАЗ-Металлургии». Деньги должны были поступить в московский «Содбизнесбанк». 29 мая около 11 часов связь с Фабером пре­рвалась. К поиску топ-менеджера подключились милиция, прокуратура, служба безопасности КамАЗа и сотрудники управления ФСБ по Татарстану. Но все было тщетно.

 Внимание. Именно с этого момента начинает раскручиваться история последних банковских скандалов и громких заказных убийств.

 Единственной зацепкой был «Содбизнесбанк». Но к тому моменту, когда в столичный офис приехали следователи, со счетов, открытых в банке на подставные фирмы, неизвестные сняли все день­ги – десять миллионов рублей. Фактически это был выкуп за похищенных Фабера и Стародубцеву. Следователи обратились в Центральный банк с просьбой проверить законность этой обналички.

 Версия

 Но есть и еще одна версия. По некоторым сведениям, в «Содбизнесбанке» вместе со вкладами населения могла зависнуть часть воровского «общака». Слесарев во время скандально известных событий 2004 года пытался перекинуть все стрелки на первого зампреда ЦБ. На вопрос, где деньги, он отвечал: «Спросите у Козлова!»

 Дело поступает в тот самый департамент ЦБ по надзору, которым руководит Андрей Козлов. Его специалисты проводят проверку и находят множество нарушений. Зампред ЦБ выносит решение лишить банк лицензии и ввести конкурсное управление.

 И здесь на сцену выходит Алек­сандр Слесарев, теневой руководитель «Содбизнесбанка». Он редко появлялся на публике, в банковском сообществе о нем мало что было известно, а в самом банке он занимал должность всего лишь советника председателя правления.

 Когда проверки в банке только начинались, Слесарев успел перевести все активы в другой подконтрольный ему банк «Кредиттраст». А оттуда деньги в размере предположительно 10 млрд. рублей ушли в неизвестном направлении. В 2004 г. Центральный банк лишает лицензии и «Кредиттраст», но было уже поздно. К тому же в прессу просачивается информация о сущест­вовании некоего «черного списка» банков, которые подозреваются в отмывании денег и мошенничестве. Начинается банковский кризис.

 Сотни вкладчиков пикетируют офисы этих банков, пытаясь вытащить свои сбережения, а конкурсные управляющие в течение двух недель не могут войти в здание «Содбизнесбанка» – не пускает охрана. Специалисты в банковском деле уверены, что Слесарев не был самостоятельной фигурой, за ним кто-то стоял. И вполне вероятно, этот кто-то после долгих раздумий решает, что Слесарев сильно засветился.

 Ранним утром 16 октября 2005 г. Александр Слесарев с супругой, двумя дочерьми и племянницей на машине пересекли МКАД и направились по Каширскому шоссе в область. Во второй машине, которая ехала следом, сидели трое друзей Слесарева. Неожиданно с машиной экс-банкира поравнялась «ауди-А8» с тонированными стеклами. Стекла опустились, и по машинам открыли ураганный огонь. Слесарев с женой погибли сразу. Старшая дочь Елизавета скончалась чуть позже в больнице. Машину убийц нашли через несколько часов неподалеку от поселка Горки Ленинские Ленинского района. Ее сожгли вместе с оружием – пистолетом Макарова и автоматом Калашникова.

 Найдут и тела Виктора Фа­бера и Натальи Стародубцевой. Их застрелили, а затем утопили вместе с машиной в одном из водоемов в окрестностях города Набережные Челны. При этом, как говорят оперативники, убийцы привели свой приговор в исполнение еще до того, как деньги за их освобождение были переведены.

 Сегодня в ожидании приговора в суде Татарстана находятся практически все причастные к этому преступлению бандиты. Включая лидера так называемой Тагирьяновской ОПГ Эдуарда Тагирьянова.

 Смертью Козлова история не закончится

 Убийство первого заместителя председателя Центрального банка Андрея Козлова 13 сентября этого года, как это ни цинично звучит, вполне логично ложится в продолжение этой истории. Козлов мог напасть на след исчезнувших из «Содбизнесбанка» денег вкладчиков. Такие деньги тяжело утаить в чулане, и они вполне могли всплыть в каком-нибудь другом финансовом учреждении. Как рассказывают опытные сыщики, скорее всего, Козлова убрали не те, кого он лишил лицензии, а кого только собирался лишить. Оперативники уже работают с жестким диском компьютера Андрея Козлова.

 Профессия банкира в Рос-сии – это не только пропуск в мир больших денег и возможностей. Это, как показывает практика, еще и очень опасное для жизни занятие. Громкие заказные убийства финансистов за последние 15 лет – это часть истории становления россий­ской банковской системы и одновременно пособие для начинающих. Ты можешь честно вести свой бизнес, но однажды, перейдя дорогу конкурентам, тебя встречают в подъезде наемные убийцы. Ты проводишь сомнительные сделки, финансовые аферы. Тогда за твою жизнь не дадут и ломаного гроша, если бандиты решат не отдавать твою долю, а просто подложат под твою машину мину-ловушку. Банкир в нашей стране – как корабль, тихо плывущий среди айсбергов и льдин. Один неосторожный поворот, и судно окажется на дне.

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