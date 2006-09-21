Папа Римский Бенедикт XVI начинает новый крестовый поход

Весь мусульманский мир возмущен словами Папы Римского Бенедикта XVI, который во время выступления перед студентами и преподавателями в родной Баварии (ФРГ) процитировал византийского императора Мануила Палеолога. Тот боролся в XV веке с турками-мусульманами и ничего хорошего сказать о них не мог. Спустя века Папа воспроизвел те нехорошие слова императора.

МУСУЛЬМАНЕ всего мира в едином порыве встали на защиту своих святынь. Кое-кто даже собирается убить Папу. Непосвященным наблюдателям может показаться, что наивный старичок ляпнул чего-то лишнего и теперь раскаивается, просит прощения и дрожит от страха. На самом деле все происходит ровно наоборот.

Еще до своего избрания Папой Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) на протяжении многолетнего служения в Ватикане считался лидером наиболее ортодоксального крыла Римско-католической церкви (а его родина Бавария считается в Германии самой консервативной католической землей). Он считался хранителем устоев веры и хотел жестко защищать католичество по всему миру, в том числе и от ислама. Так что злополучную цитату он произнес совершенно осознанно. Более того, она стала первой ступенью его стратегического плана, который знающие его люди окрестили «новым крестовым походом» – естественно, не военным, а теологическим и духовно-политическим.

Папа считает, что есть католический мир с его ценностями добра и любви, распространяемыми через проповедь. А исламский мир, по его мнению, несет свою веру в мир путем насилия. Именно так исламские теологи понимают папскую логику. В отличие от Иоанна Павла II, все помыслы которого были сконцентрированы на экспансии в Восточную Европу и бывшие соцстраны, Бенедикт XVI – его полная противоположность. Главная его цель – защита ценностей христианского мира от чуждой религии, а не от коммунизма. Отсюда его крайне негативное отношение к нелегальной миграции, поскольку он считает, что последователи пророка Мухаммеда никогда не станут католиками.

В этом смысле Папу очень хорошо понимают в родной Германии, да и во всем католическом мире. Так что Бене­дикт XVI собирается всерьез влиять на политику многих стран и совершать поездки с целью проповеди католической веры. Впрочем, одна из поездок – в Турцию – уже стала для него проблемой. Турецкие власти, не чуждые симпатий к умеренному исламизму, уже заявили, что опасаются серьезных беспорядков в случае приезда Папы, которые они «не смогут предотвратить». Причем нежелание видеть Папу в Турции столь велико, что официальная Анкара не боится возможного отказа во вступлении в ЕС в связи с нежеланием бороться с религиозной нетерпимостью собственного населения.

Остается только ждать пер­вой энциклики Бенедикта XVI – папского послания миру. Не исключено, что в ней будет провозглашено новое видение роли Римско-католической церкви в мире – роли наступательной.