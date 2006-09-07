Южный двор в северном городе

Москва – город северный. Тепло здесь всего-навсего несколько месяцев в году. И поэтому для нас особо ценен любой намек на юг, на лето, на жару. Поэтому мы влюблены в наши московские фонтаны, несмотря на то что звер­ские порывы ледяного ветра направляют их густые струи прямо нам в физиономии. Влюблены в летние веранды при кафе – готовы хоть в пальто на них сидеть. Влюблены в открытые окошечки автомобилей. В минералочку из холодильника. В мороженое.



Ну и, конечно, в южную архитектуру, которая в Москве нет-нет да и встречается. Вот, например, типично южный дворик, спрятанный за домом №4 по улице Покровке. Открытые верандочки, открытые же ле­стницы. Построят же такое рядышком с полярным кругом!

Этот дом ужасно старый. Он был выстроен в начале поза­прошлого столетия владельцами здешней земли князьями Долгоруковыми. Выстроен не для себя, а для того чтобы сдавать его за деньги. Долгорукие, естественно, не бедствовали, но копеечка, как говорится, рубль бережет.

А проживал в том доме сам католикос грузинский. Он, видимо, и выстроил такую лестницу с верандочками – как у себя, в Грузии привык. А в 1812 году даже добился дозволения соорудить у себя церковь. А в 1813 году службы в той церк­ви прекратились, как свидетельствуют документы, «за отсутствием самого католикоса». Может быть, не понравилась ему разгромленная, разграбленная послепожарная Москва. А может быть, не выдержал русской зимы – очень уж дуло из верандочек, да и по лестницам по этим не набегаешься в тридцать градусов мороза.

А коренному москвичу, нашему человеку, хоть бы что. Живет себе и радуется, что такая редкостная у него квартирка. И опять же экономия – не нужно ездить летом в Крым.