КОММУНАЛЬНЫЕ ПОГОСТЫ

В Москве тесно не только живым, но и мертвым. Смертность в нашем мегаполисе – 1,7% от общего числа жителей (кстати, это один из немногих показателей, по которым Москва не отстает от европейских городов). Вот и ломают голову власти, как бороться с перенаселением на погостах – закладывать новые кладбищенские «микрорайоны» или уплотнять старые?



В черте города 71 кладбище. Свободные места остались только на Домодедовском, Солнечно­горском и Ногинском погостах. На остальных захоронения производятся, в основном, в родст­венные могилы. Особое разрешение правительства Москвы необходимо для похорон на мемориальных кладбищах: Ваганьковском, Новодевичьем и Троекуровском. Еще на 14 городских погостах новые участки предоставляются только по указу чиновников правительства Москвы генерал-полковникам, кавалерам трех орденов Славы, Героям России и Советского Союза. Есть еще и коммерческие кладбища: Ракитки, Касногорское, Ногинское. Но они не всем по карману: услуги стоят там от 15 до 25 тыс. руб.

Сегодня Москве не хватает 2500 га земли для новых захоронений, хотя городские кладбища и без того занимают целых 1800 гектаров. «Глядя в будущее, власти города ведут переговоры о приобретении 700 га новых земель в Подмосковье, – рассказывает зам. гендиректора ГУП «Ритуал» Вадим Киселев. – Скоро москвичам придется ездить на могилы родственников в Звенигород и в Солечногорский район Подмосковья».

Но бесконечно покупать земли под новые кладбища для бюджета очень накладно. Чиновники придумали другое решение проблемы – навести порядок на старых погостах. Около 100 га на них в общей сложности занимают заброшенные могилы. Их годами не посещают родственники.

На Западе близкие должны платить 1–2 тыс. евро в год за аренду земли, занятой могилой умершего. Если они не вносят деньги в срок, местные власти могут перезахоронить усопшего в «парке памяти». Он представляет собой что-то вроде тесной коммуналки: для неплательщиков. Сколько же придется выложить простым москвичам, чтобы содержать могилы своих предков, если московские власти используют зарубежный опыт?

С 1 июня на Перепечинском и Домодедовском кладбищах введены специальные пластиковые карточки – паспорта могил. За 250 руб. их могут получить род­ственники усопших. В память карты внесен план кладбища и снимок надгробия. Сделано это для того, чтобы родственники усопших могли без труда найти могилы своих близких. Еще одна задача – через паспортизацию выявить заброшенные могилы. Только как это удастся сделать, если родственники получают карточки по желанию? Да и услуга эта не пользуется большой популярностью – люди, как правило, знают, где искать вечное пристанище родст­венников и друзей. Значит, недешевые паспорта станут обязательными? Наверное, это следующий шаг. Тем более что к концу года столичный Департамент потребительского рынка и услуг должен внедрить такую систему на всех кладбищах города.