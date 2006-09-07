ДЕВУШКА БЕЗ АВТОБУСА

На днях по городу проехал последний ночной автобус. Эти экспрессы с декабря 2004 года возили москвичей после того, как закроется метро, по внутренней и внешней сторонам Садового кольца, в центр от ВДНХ и из Зеленограда, по Каширскому шоссе. Городские власти решили, что такой вид транспорта нерентабелен – и ночные автобусы отменили. Как теперь перемещаться по городу тем, кто опоздал на метро? Я решила попробовать добраться домой ночью из центра города. Газового баллончика под рукой не оказалось, поэтому я на всякий случай вооружилась дезодорантом-спреем и вилкой. И отправилась в ночной дозор.



Последний поезд довез меня до станции «Новокузнецкая». У выхода меня подкарауливали «бомбилы». Сверкая золотыми зубами, навязчиво обещали за сходную цену довезти куда угодно. Гордо прохожу мимо. Бросаю прощальный взгляд на двери метро, которые сердитая тетка бойко закупоривает. Нащупывая в сумке вилку, я прогуливаюсь, пытаясь выглядеть спокойно. Автобусов, троллейбусов, разумеется, нет. Около клуба «Апшу» мусоровоз «заправляется» содержимым контейнеров. Кидаюсь к водителю и смотрю на него умоляюще. «Денег нет, довезите», – лепечу я. Оценивающе осмотрев меня, он сказал: «Ладно, садись. В «спальник» не повезу, и не проси, до Манежки могу». Я забираюсь в кабину, едем. И все вроде бы хорошо, но ЗАПАХ! Борясь с тошнотой, интересуюсь у водителя, не чувствует ли он сей чудный «аромат». «Ерунда, – машет он рукой. – Привык». Мне, однако, за время пути притерпеться к «амбре» помойки так и не удается. Водителю я была очень благодарна. Но, честно признаться, из мусоровоза я вылезла с огромным удовольствием.

Какой бы еще транспорт испытать? Вспоминаю, что недавно в Москве появились велорикши. Они курсируют как раз по Тверской улице, Тверскому бульвару и в районе ВВЦ. Но ни одного желтого велоэкипажа в округе не наблюдается. Иду пешком по Тверской. У памятника ко мне подходят барышни, ведущие под уздцы двух кобыл: «Подайте на овес лошадкам!» Девушки берутся прокатить меня до Арбата. Надо сказать, что к лошадям я отношусь, мягко говоря, с прохладцей: несколько лет назад одна норовистая кобыла, с умеренной рыси резко перейдя в бешеный галоп, выбросила меня из седла аккурат лицом в сугроб. Поездка была спокойной и короткой, но обошлась мне дорого: девушки, ни­сколько не смущаясь, содрали с меня 300 рублей.

Иду пешком в сторону Садового кольца. Вдруг слышу за собой шаги и муж­ские голоса. Я прибавляю шаг. Двое бегут вслед за мной и начинают выкрикивать непристойности. Достаю из сумки дезодорант и вилку, набираю на мобильнике номер вызова такси (все же я предполагала, что добром ночная прогулка не кончится). Сонная девица называет сумму (очень немаленькую!) и говорит, что машина будет в течение 30 минут. Получаса у меня явно нет, поэтому на бегу торможу первый попавшийся автомобиль и резво запрыгиваю в него. Хватит с меня этих экспериментов. Домой! У подъезда выхожу из машины, сумку оставив на переднем сиденье. Протягиваю деньги водителю – он вырывает их у меня из рук и стремительно трогается. В сумке были только книга, дезодорант и вилка. Но книгу тоже жаль, да и сумка мне нравилась. Впрочем, мне, наверное, еще повезло.

Как ни крути, но теперь ночью моск­вичи могут воспользоваться лишь одним видом транспорта – попутками. Такси – в два раза дороже. Горожанам ничего не остается, как кормить «бомбил». Этого ли хотели добиться город­ские власти, отменяя ночной общественный транспорт?