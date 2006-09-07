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ВСЕ БЕГУТ, БЕГУТ, БЕГУТ, БЕГУТ…

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Лия ТЕЛИПМАН ]

Нам часто приходится слышать о том, что москвичи живут с космической скоростью, о том, что темп жизни в столице выше, чем в других регионах. Даже с Нью-Йорком по быстроте смены событий мы можем поспорить. Это мнение настолько распространенное, что давно превратилось в легенду. И как всякий миф переросло в пустой стереотип?

Лена Перова, ведущая ТВ-шоу «Жизнь прекрасна», лидер группы «Перья»:
– Москва, безусловно, живет в сумасшедшем ритме. Я недавно вернулась из Петербурга. Разница – огромная! В Москве и люди, и машины не едут, а несутся, автомобили пролетают на горящий желтый, люди не стоят, а юлят в пробках! После агрессивной московской манеры езды мне сложно было привыкнуть к размеренному питер­скому движению.
  Люди в Москве более лаконичны, им некогда болтать. Когда в Петербурге покупаешь что-то в магазине, тебе обязательно параллельно расскажут еще какую-нибудь историю, вовлекут в беседу. Мне странно наблюдать, как в других городах люди идут в магазин прогулочным шагом, там болтают с продавцами, общаются с соседями, которых могут встретить по пути. У нас все как-то бегом, все между делом. Но лично мне симпатичен такой ритм жизни. Я к нему привыкла настолько, что, стоит отъехать от Москвы всего 100–200 км – и начинает казаться, что жизнь замерла.

Алексей СЛАПОВСКИЙ, прозаик, драматург, сценарист, автор сериалов «Пятый угол», «Остановка по требованию», «Участок»:
– Высокий темп жизни в Москве – это миф. В любом городе много вечно спешащих, занятых людей. Но все они сконцентрированы в деловом центре города. Попадаешь в сердцевину любого населенного пункта и непременно видишь там суету, спешку. А на окраинах? Вылез из метро или из троллейбуса. Смотришь: вон человек прошел. Один. Вдалеке. Больше никого. Где она, где суета-то? И ничем это от пейзажа любого другого города не отличается. Неважно, Южное ли Бутово в Москве или поселок Солнечный в Саратове. Впрочем, чтобы почувствовать медлительность столицы, на окраины ездить не обязательно. Даже в центре стоит зайти в какую-нибудь сберкассу, государственное учреждение – и что мы увидим? Там жизнь будто бы остановилась. Сотрудники никуда не торопятся, все делают не спеша, нехотя. И очередь – не бежит, а стоит…
  Я вообще убежден, что моск­вичи – народ традиционно медленный. Считаю, что торопливость, поспешность, суетливость не про них. По вечерам большинство москвичей сидят у телевизоров. И даже и не думают никуда бежать и торопиться.

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