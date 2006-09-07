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ШУМОВАЯ ЗАВЕСА

Звуки большого города опасны для жизни

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

По данным Мосэко­мони­торинга, в столице почти не осталось мест с благополучным для проживания шумовым фоном: сверхнормативному воздействию подвержены 85% территории города, и цифра эта неуклонно растет. На автотрассах при интенсивном движении громкость производимого машинами звука достигает 80 децибел вместо допустимых 40. Это при том, что уровень от 60 до 80 децибел уже считается неблагополучным, а 130 децибел – это смертельная «доза» шума!
  В пределах Садового кольца главный виновник шума – автотранспорт, а периферийные районы страдают от близости промышленных предприятий и аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». Несмотря на то что Москва – не самый шумный город в мире (впереди Нью-Йорк, Нагасаки и Токио), неблагополучная акустическая обстановка серьезно отражается на самочувствии горожан.
«Из всех неблагоприятных факторов, влияющих на здоровье человека, фоновый шум – самый опасный, – говорит доктор медицинских наук, профессор НИИ гигиены им. Эрисмана Иосиф Винокур. – Он нарушает работу не какого-то конкретного органа человеческого тела, а всего организма в целом. Вопреки распространенному мнению, полностью оглохнуть от городского шума нельзя, зато можно приобрести целый букет самых разных болезней. Излишний шум мешает отдыху, сну, нормальному восстановлению организма после рабочего дня, провоцирует стрессы – словом, крайне опасен для жителей мегаполиса».
  Кто же защитит москвичей? В первую очередь, за благополучием акустической обстановки в Москве призваны следить санитарные врачи из Роспотреб­надзора. Они рассматривают жалобы граждан, проводят проверки, по их результатам предписывают нарушителям исправить ситуацию и штрафуют непокорных. Однако меры дейст­вуют далеко не всегда. Во-первых, предписания часто игнорируются, а штрафы в России не так велики: 10–20 тысяч рублей. В Европе, к примеру, они доходят до сотен тысяч долларов, что отбивает у нарушителей охоту и дальше шуметь не в меру.
  Защищать нас от лиш­него звукового фона должны и городские власти. Главным способом борьбы с шумом в Моск­ве считается установка специальных экранов вдоль автотрасс. Но в центре эти преграды не поставишь! По словам сотрудника Мосэкомониторинга Елены Лезиной, скоро начнут работу 3 автоматические станции контроля уровня шума, издаваемого авиатранспортом. Это, по проекту, облегчит жизнь москвичам, живущим рядом с аэропортами (хотя вряд ли самолетам запретят летать ночами, а от наличия точных данных легче не станет). Учитываются интересы горожан и при строительстве новых дорог. Если магистраль идет через жилые кварталы, в домах устанавливаются стеклопакеты за счет города. Правда, сама идея прокладки дорог напрямую через зоны жилой застройки вызывает вопрос: не проще ли проектировать трассы по-другому? Еще одна защитная мера – реализация программы по выводу промышленных предприятий за территорию города. Но она только стартует. А пока те, кто живет рядом с промпредприятиями, продолжают страдать от повышенного звукового фона. Правительства некоторых европейских стран на защиту от вредных воздействий такого рода, исходящих из разных источников, тратят до 1% ВВП. По сравнению с этим затраты на решение проблемы в столице кажутся смешными. Московские власти к уличному шуму глухи?

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