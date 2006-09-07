МЕНЯЕМСЯ МЫ – 20 ЛЕТ МОГУТ ПЕРЕВЕРНУТЬ МИР

Лет 15 назад татуировка была признаком того, что человек отбывал наказание в тюрьме, женское курение считалось плохим воспитанием. Тем не менее мы были более открытыми и с удовольствием общались с соседями по дому. Сегодня же стало нормой, когда 15-летние девочки не стесняясь курят, демонстрируя симпатичное тату в самых неожиданных местах. В театры люди ходят в основном в джинсах, а кто живет у нас под боком в соседней квартире, даже и не подозреваем…



Комфорт дороже семьи?



Известно, что с течением времени по разным причинам у людей меняется поведение, а вместе с ним появляются новые ценности и привычки. Летом этого года Институт сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ) под руководством директора института, кандидата философских наук Владимира Андреенкова провел повторное исследование жизненных ценностей россиян. Первый такой анализ был сделан Институтом социологии РАН в 1986 году.

Посмотрим, как менялись пристрастия россиян последние 20 лет. Исследование показывает, что сильно изменилось отношение к работе. Если раньше ее считали целью и способом достижения различных благ, как материальных, так и обретения социального статуса, общественного признания, самореализации, то сегодня она воспринимается больше как объект зарабатывания денег.

Люди стали меньше уважать друг друга. Значение понятия «уважение окружающих» упало с 27 до 17%, а стремление «быть полезным обществу» – с 26 до 6%.

На вопрос: «Что вы считаете наиболее важным для достижения успеха в жизни?», 74% россиян двадцать лет назад на первое место ставили трудолюбие. Сегодня же самым главным считают образование (54%), а уж потом трудолюбие. И если раньше после трудолюбия шли честность, отзывчивость, взаимопомощь, ответст­венность, то сегодня люди считают, что для успеха главное – везение, поддержка ближних, «связи» с нужными людьми, материальная помощь родителей и влиятельных родственников, целеустремленность, талант, умение приспособиться и лидерство.

В то же время многие привычки россиян в проведении свободного времени мало изменились. По-преж­нему около половины опрошенных занимаются физкультурой и спортом. Большая часть из них увлекается охотой, рыбалкой, собиранием ягод и грибов. Правда, меньше люди стали работать в саду, огороде и на приусадебном участке. Однако не изменили своей любви к походам, только увеличивая число поклонников туризма. Наиболее популярным способом проведения свободного времени, как и раньше, россияне считают общение с друзьями и близкими, при этом люди стали встречаться чаще, чем 20 лет назад. Подавляющее большинство проводит время, слушая музыку, а около половины продолжают увлекаться настольными играми: шашками, шахматами, картами и т.д., хотя количество людей с такими увлечениями немного снизилось. Меньше стали мы заниматься рукоделием, тогда как в эпоху тотального дефицита шитье, вышивка, вязание, изготовление поделок было модным и повальным увлечением.



Лежу я на диване, водку попиваю



Помимо этого, у наших соотечественников появились новые пристрастия. Одно из них – отдыхать ничего не делая. Если до этого в таком времяпре­провождении сознавались 59%, то сегодня – 83%. Причем более половины из них проводят время, просто лежа или сидя на диване. Также новым для значительной части населения стало выпивание с друзьями и в одиночку. Людей, которые это делают каждый месяц, – 52%, а было – 19%.

Кстати, в некоторых благополучных странах, таких как Швейцария, участились случаи суицида благополучных граждан. Как оказалось, они многого добились в жизни и им стало скучно жить. Подобные случаи начали появляться и в России…