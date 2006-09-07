//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

ИСКУШЕНИЕ «ХРИСТОМ» ИЗ МИЛИЦИИ

Церковь, основанная милиционером-художником, стала удельным княжеством, а Виссарион – модным персонажем

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Виктор ЕГОРОВ ]

Сергей Тороп, или «Виссарион Христос», как именуют его в псалмах «Церкви последнего завета» (ЦПЗ), всего за пятнадцать лет прошел эволюцию от сержанта ППС до «мессии», признанного тысячами последователей. Его паства, напоминавшая поначалу стихийную коммуну хиппи, превратилась в четко структурированную организацию – с органами пропаганды, безопасности, финансового контроля, производственным сектором. В этом убедился корреспондент «Аргументов неделi», побывав на празднике «виссарионовцев» в селе Петропавловка Курагинского района.

Цветные сыны ЦПЗ

Деревни, где живут «виссарионовцы», легко отличить от других. В сибирской глубинке сегодня строятся мало. Но уже первая от Курагино по дороге к «Городу Солнца» деревня со смешным названием Тюхтята обращает на себя внимание массовой застройкой – от дачных по размеру до стандартных сельских домов. Чем ближе к Петропавловке, тем их больше. Крайняя точка проезжей дороги – деревня Черемшанка. За ней нужно ехать на джипе, а в сам «Город Солнца» на озере Тиберкуль – только пешком. Над строительством возвышается Сухая гора, где, находится резиденция самого Виссариона – «Небесная обитель». Говорят, «мессия» перемещается по району на дорогом квадроцикле, и специально для него расчистили прямую дорогу от Тиберкуля до Петропавловки.
  Едва припарковались, так много машин. Дорогу перегораживает шлагбаум, у которого дежурит крепкий молодой человек в белой рубашке с красной повязкой на рукаве. Напоминает бойца ДНД советских времен. Но вместо комсомольского значка на груди пластиковый бедж «Служба безопасности». Местные жители рассказали, что в СБ Виссариона служат бывшие военные и «силовики», что «они здесь вроде милиции».
  Вокруг весьма красочно. Село стоит на берегу реки, в центре которой лесистый остров с большой поляной, украшенной разноцветными шатрами и флагами. По мосту фланируют люди: кто в «цивильной» одежде, кто в самодельных «ризах» – покрой прост, эдакий бурнус. Головные уборы – шляпы, банданы, скуфейки. Оказалось, единой формы у «виссарионовцев» нет. Каждый сам себе модельер, критерий – «чтобы глаз радовало». Мой водитель, почитывавший Толкиена, говорит: «Смотри, сколько Гэн­дальфов собралось!» 
«Виссарионовские» богослужения тоже довольно просты, но хорошо организованы. На острове литургия: детский хор во главе с двумя священниками под колокольный звон пел псалмы. В одну из палаток образовалась длинная очередь. Выяснил: будут раздавать лоскутки старых одежд Виссариона. Поднялся ажиотаж. Священник Сергей, руководивший процессом, потребовал, чтобы те, у кого уже есть, не претендовали. Экзаль­тированные дамы умиленно просили еще. А я едва вытащил из очереди за «реликвиями» своего водителя, который, видимо, решил получить компенсацию за то, что виссарионовская СБ не давала ему курить на территории острова.

Не корысти ради…

В селе сразу замечаешь три здания в стиле русских теремов. Храм, куда нас не пустили. В пристройке к нему – личные покои Виссариона с наглухо зашторенными окнами. У крыльца дежурят охранники из СБ с профессионально цепкими взглядами. Неподалеку – приюты для паломников – Минусинский и Немецкий дома (названный так в честь спонсора – учительницы из Нидеркассля Биргитт Шлефогт).
  В прихожей на доске объявлений любопытный документ: «Прожиточный минимум членов основного состава единой семьи Петропавловки». Похоже на разъяснение налоговой инспекции: есть шесть фондов, и объясняется, в какой сколько платить. В целом с каждого «члена основного состава» – 1600 рублей в месяц. Здесь же предложение от «студии ЦПЗ» приобретать СD и DVD-диски религиозного содержания. Цены, по местным понятиям, не маленькие – от 100 рублей.
  За Немецким домом – большой ангар. Вокруг ярмарочные палатки, где ремесленники-«виссарионовцы» продают свои изделия: от керамики до казачьих нагаек. Самая большая толчея – у прилавка с топорами из дамасской стали. Точеное дерево, на металле – серебряные узоры. Интересуюсь ценами.
– В среднем – 28 000 рублей, – говорит мастер, – на каждый топор по 14 месяцев труда затрачено. Есть обычные топоры, с авторским клеймом – по 3000 рублей …
  Про себя вспоминаю, что в Курагинском районе средняя зарплата меньше.
  На втором этаже ангара – выставка художников. Большая часть работ посвящена сказочным сюжетам, много обнаженной натуры. Отдельно продают репродукции картин самого Сергея Торопа (Виссариона) – фотографически выписанные пастельные портреты и натюрморты. Недешево, надо сказать.
  Несмотря на завет «Учите­ля» – презреть материальные блага, норма прибыли у его «учеников», похоже, несколько завышена. На острове, в «Городе мастеров» приценился к плетеной из лозы мебели. Стоявшая рядом женщина (из туристов) шепнула: «Не покупайте, рядом, в Абакане, все то же самое – в два раза дешевле». Мой водитель, впрочем, долго чертыхался после кофе по 150 рублей за чашечку…

Интерес к государству

Федор Лосев – и звонарь, и художник-модельер, и главный по электрике… Невы­сокий, в своем одеянии он похож на православного дьячка. Федор приехал строить «Город Солнца» в 1995 году из Питера:
– Когда первый раз увидел Виссариона, то сразу понял, что он – мессия. Собрался и приехал. Первый человек, которого встретил на перроне, была моя будущая жена. Теперь у нас двое сыновей. Кстати, то, что мы отказываемся от медицинской помощи, – ерунда. Младший у меня серьезно болел, так я его по всем питерским профессорам возил…
  На жизнь Федор зарабатывает строительными «шабашками». В их доме у Тиберкуля живут 16 человек. Федор с гордостью говорит, что у его семьи – отдельная комната. На мой вопрос, как они уживаются с местной властью, Федор с веселой злостью отвечает:
– Так мы сами власть! Володя Тиньков – глава администрации в Черемшанке, Святослав Казаков (гендиректор ЗАО «Табрат», один из учредителей ЦПЗ) – депутат в Курагинском районе. Наши еще в правительстве будут! Давно пора придти туда людям, в которых нет личной корысти!
  Оказывается, сейчас у Виссариона гостит какой-то генерал ФСБ, президент Академии безопасности. Он и «мессию» в академики принял. Это уже «ученая карьера»: до этого Торопа лишь выбрали в Священный Совет Академии фундаментальных наук «как представителя одного из течений мирового христианства».
– С Виссарионом часто видишься?
– Почти каждый день.
– И какой он?
– Хмм… Нормальный мужик. Дрова колет, как все.
– А много платите на его содержание?
– Да. Учитель продает картины и сам нам деньги дает!
  Напоследок один из «виссарионовцев» поделился со мной секретной информацией. Якобы на праздник к Виссариону конфиденциально прилетали Черномырдин и Кравчук.
  Я бы подумал – бред. Но ведь заказывают наши «випы» портреты у модных художников. Почему тогда не получить благословение у модного «мессии»?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//В мире

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

Воссоединение Крыма с Россией названо исторической справедливостью. Полуостров никогда не станет украинским. Об этом жителям Швейцарии рассказал журналист и писатель Кристиан Мюллер.

//В мире

Украина скоро растеряет весь народ, считает Климкин

Украина скоро растеряет весь народ, считает Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна может растерять половину населения. По его словам, в государство не просто происходит массовый отъезд украинцев, а настоящий "мегавывоз".

//В мире

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепартаменте в субботу, 3 августа, рассказали о новых санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Ограничения были введены в рамках так называемого дела Скрипалей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ. По его словам, Киев планировал оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде, что это компенсирует отсутствие РФ в организации.

//Наука

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС заслуживает присвоения Нобелевской премии мира.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Президент Украины анонсировал встречу с американским коллегой. Украинские СМИ назвали время визита Зеленского в Соединенные Штаты.

//Шоу-бизнес

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

В последнее время многочисленные таблоиды написали о предстоящей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Московский блогер уверена, что именно сама Собчак сделала ход конем и объявила о том, чего нет

//В мире

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй и почему бывшего премьер-министра Англии усиленно охраняют, но при этом она все равно чувствует себя преданной и брошенной

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//В мире

Порошенко ездил на Мальдивы с поддельным паспортом

Порошенко ездил на Мальдивы с поддельным паспортом

Бывший замглавы администрации украинского лидера Андрей Портнов заявил, что экс-президент Петр Порошенко провёл отпуск на Мальдивах по липовым документам. По его словам, для перелёта политик использовал чужой паспорт.

//Новости СМИ2

//Кино

Звезда "Матрицы" Киану Ривз удивил поклонников внешним видом

Звезда "Матрицы" Киану Ривз удивил поклонников внешним видом

Голливудский актер Киану Ривз шокировал своих фанатов новым имиджем. Он опубликовал фото на своем Instagram-аккаунте.

//Происшествия

На десантника напали с ножом из-за даты празднования Дня ВДВ

На десантника напали с ножом из-за даты празднования Дня ВДВ

На Украине в Днепре мужчина получил ранение ножом в ходе конфликта из-за дня ВДВ. Уточняется, что между мужчинам возник активный спор. Очевидцы вызвали полицию и машину скорой помощи.

//Общество

Рекордный заплыв через Байкал прервали из-за шторма, но он все равно состоится

Рекордный заплыв через Байкал прервали из-за шторма, но он все равно состоится

3 августа Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка начали заплыв «За чистый Байкал», чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального российского озера. Пловцы преодолели половину дистанции.

//Происшествия

Десять человек погибли в Огайо из-за стрельбы

Десять человек погибли в Огайо из-за стрельбы

Возле одного из городских баров Ned Peppers в американском городе Дейтон, штат Огайо, неизвестный открыл стрельбу по мирным жителям. В результате происшествия погибли десять человек, в том числе стрелявший.

//Происшествия

В Ленобласти найдено тело мужчины, скованного наручниками

В Ленобласти найдено тело мужчины, скованного наручниками

В воскресенье, 4 августа, в частном доме в посёлке под Санкт-Петербургом в СНТ "Чайка" обнаружили тело мужчины, у которого ноги и руки были скованы наручниками. По факту происшествия проводится расследование.

//Здоровье

Ученые нашли способ предсказать рак

Ученые нашли способ предсказать рак

Исследователи из Университета Британской Колумбии выявили состояние, которое может стать предшественником рака. По мнению экспертов, уровень инсулина в крови напрямую связан с онкологическими заболеваниями.

//Новости партнеров

//В мире

Супругу посла США в РФ возмутил репортаж CNN

Супругу посла США в РФ возмутил репортаж CNN

Репортаж американского новостного канала CNN оказался непорядочным. Таким его назвала жена посла Соединенных Штатов в России Мэри Кей Хантсман. Журналисты рассказали о «прощальном туре» дипломата по Российской Федерации.

//Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой

Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой

Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками серией снимков с короткой стрижкой с фотосессии. Подписчики оценили новый образ знаменитости, заметив, что ей очень идёт.

//Шоу-бизнес

Меган Маркл отмечает день рождения

Меган Маркл отмечает день рождения

В воскресенье, 4 августа, герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает свой 38 - ой день рождения. Супруга принца решила отказатьcя от пышного торжества и проведёт праздник в узком кругу близких людей.

//Политика

Сенатор назвал "не очень внятным" предложение депутата Рады о наказании за диалог с РФ

Сенатор назвал "не очень внятным" предложение депутата Рады о наказании за диалог с РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил предложение избранного депутата Верховной рады Богдана Яременко о введении уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с Россией.

//Происшествия

Жителей Усть-Ивановки в Амурской области эвакуируют из-за угрозы разрушения дамбы

Жителей Усть-Ивановки в Амурской области эвакуируют из-за угрозы разрушения дамбы

В воскресенье, 4 августа, стало известно об эвакуации населения в селе Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области из-за угрозы разрушения дамбы, сдерживающей воду в реке Зее. Отмечается, что 25 июля на территории области был введен режим ЧС из-за паводка.

//Происшествия

Самолёт не смог вылететь из-за двух пьяных пилотов

Самолёт не смог вылететь из-за двух пьяных пилотов

Стало известно об отмене рейса из шотландского Глазго из-за двух пьяных пилотов. Уточняется, что правонарушителей арестовали, сейчас решается вопрос с отправлением пассажиров.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй
2

Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой
3

"Я – Глюкоза и я ненавижу!" Звезда опубликовала манифест о ненависти в соцсетях
4

Наташа Королева показала зажигательные танцы в купальнике
5

Андрей Караулов рассказал, как Ельцин переделал кабинет Сталина в Кремле под себя

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры