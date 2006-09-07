ИСКУШЕНИЕ «ХРИСТОМ» ИЗ МИЛИЦИИ

Сергей Тороп, или «Виссарион Христос», как именуют его в псалмах «Церкви последнего завета» (ЦПЗ), всего за пятнадцать лет прошел эволюцию от сержанта ППС до «мессии», признанного тысячами последователей. Его паства, напоминавшая поначалу стихийную коммуну хиппи, превратилась в четко структурированную организацию – с органами пропаганды, безопасности, финансового контроля, производственным сектором. В этом убедился корреспондент «Аргументов неделi», побывав на празднике «виссарионовцев» в селе Петропавловка Курагинского района.



Цветные сыны ЦПЗ



Деревни, где живут «виссарионовцы», легко отличить от других. В сибирской глубинке сегодня строятся мало. Но уже первая от Курагино по дороге к «Городу Солнца» деревня со смешным названием Тюхтята обращает на себя внимание массовой застройкой – от дачных по размеру до стандартных сельских домов. Чем ближе к Петропавловке, тем их больше. Крайняя точка проезжей дороги – деревня Черемшанка. За ней нужно ехать на джипе, а в сам «Город Солнца» на озере Тиберкуль – только пешком. Над строительством возвышается Сухая гора, где, находится резиденция самого Виссариона – «Небесная обитель». Говорят, «мессия» перемещается по району на дорогом квадроцикле, и специально для него расчистили прямую дорогу от Тиберкуля до Петропавловки.

Едва припарковались, так много машин. Дорогу перегораживает шлагбаум, у которого дежурит крепкий молодой человек в белой рубашке с красной повязкой на рукаве. Напоминает бойца ДНД советских времен. Но вместо комсомольского значка на груди пластиковый бедж «Служба безопасности». Местные жители рассказали, что в СБ Виссариона служат бывшие военные и «силовики», что «они здесь вроде милиции».

Вокруг весьма красочно. Село стоит на берегу реки, в центре которой лесистый остров с большой поляной, украшенной разноцветными шатрами и флагами. По мосту фланируют люди: кто в «цивильной» одежде, кто в самодельных «ризах» – покрой прост, эдакий бурнус. Головные уборы – шляпы, банданы, скуфейки. Оказалось, единой формы у «виссарионовцев» нет. Каждый сам себе модельер, критерий – «чтобы глаз радовало». Мой водитель, почитывавший Толкиена, говорит: «Смотри, сколько Гэн­дальфов собралось!»

«Виссарионовские» богослужения тоже довольно просты, но хорошо организованы. На острове литургия: детский хор во главе с двумя священниками под колокольный звон пел псалмы. В одну из палаток образовалась длинная очередь. Выяснил: будут раздавать лоскутки старых одежд Виссариона. Поднялся ажиотаж. Священник Сергей, руководивший процессом, потребовал, чтобы те, у кого уже есть, не претендовали. Экзаль­тированные дамы умиленно просили еще. А я едва вытащил из очереди за «реликвиями» своего водителя, который, видимо, решил получить компенсацию за то, что виссарионовская СБ не давала ему курить на территории острова.



Не корысти ради…



В селе сразу замечаешь три здания в стиле русских теремов. Храм, куда нас не пустили. В пристройке к нему – личные покои Виссариона с наглухо зашторенными окнами. У крыльца дежурят охранники из СБ с профессионально цепкими взглядами. Неподалеку – приюты для паломников – Минусинский и Немецкий дома (названный так в честь спонсора – учительницы из Нидеркассля Биргитт Шлефогт).

В прихожей на доске объявлений любопытный документ: «Прожиточный минимум членов основного состава единой семьи Петропавловки». Похоже на разъяснение налоговой инспекции: есть шесть фондов, и объясняется, в какой сколько платить. В целом с каждого «члена основного состава» – 1600 рублей в месяц. Здесь же предложение от «студии ЦПЗ» приобретать СD и DVD-диски религиозного содержания. Цены, по местным понятиям, не маленькие – от 100 рублей.

За Немецким домом – большой ангар. Вокруг ярмарочные палатки, где ремесленники-«виссарионовцы» продают свои изделия: от керамики до казачьих нагаек. Самая большая толчея – у прилавка с топорами из дамасской стали. Точеное дерево, на металле – серебряные узоры. Интересуюсь ценами.

– В среднем – 28 000 рублей, – говорит мастер, – на каждый топор по 14 месяцев труда затрачено. Есть обычные топоры, с авторским клеймом – по 3000 рублей …

Про себя вспоминаю, что в Курагинском районе средняя зарплата меньше.

На втором этаже ангара – выставка художников. Большая часть работ посвящена сказочным сюжетам, много обнаженной натуры. Отдельно продают репродукции картин самого Сергея Торопа (Виссариона) – фотографически выписанные пастельные портреты и натюрморты. Недешево, надо сказать.

Несмотря на завет «Учите­ля» – презреть материальные блага, норма прибыли у его «учеников», похоже, несколько завышена. На острове, в «Городе мастеров» приценился к плетеной из лозы мебели. Стоявшая рядом женщина (из туристов) шепнула: «Не покупайте, рядом, в Абакане, все то же самое – в два раза дешевле». Мой водитель, впрочем, долго чертыхался после кофе по 150 рублей за чашечку…



Интерес к государству



Федор Лосев – и звонарь, и художник-модельер, и главный по электрике… Невы­сокий, в своем одеянии он похож на православного дьячка. Федор приехал строить «Город Солнца» в 1995 году из Питера:

– Когда первый раз увидел Виссариона, то сразу понял, что он – мессия. Собрался и приехал. Первый человек, которого встретил на перроне, была моя будущая жена. Теперь у нас двое сыновей. Кстати, то, что мы отказываемся от медицинской помощи, – ерунда. Младший у меня серьезно болел, так я его по всем питерским профессорам возил…

На жизнь Федор зарабатывает строительными «шабашками». В их доме у Тиберкуля живут 16 человек. Федор с гордостью говорит, что у его семьи – отдельная комната. На мой вопрос, как они уживаются с местной властью, Федор с веселой злостью отвечает:

– Так мы сами власть! Володя Тиньков – глава администрации в Черемшанке, Святослав Казаков (гендиректор ЗАО «Табрат», один из учредителей ЦПЗ) – депутат в Курагинском районе. Наши еще в правительстве будут! Давно пора придти туда людям, в которых нет личной корысти!

Оказывается, сейчас у Виссариона гостит какой-то генерал ФСБ, президент Академии безопасности. Он и «мессию» в академики принял. Это уже «ученая карьера»: до этого Торопа лишь выбрали в Священный Совет Академии фундаментальных наук «как представителя одного из течений мирового христианства».

– С Виссарионом часто видишься?

– Почти каждый день.

– И какой он?

– Хмм… Нормальный мужик. Дрова колет, как все.

– А много платите на его содержание?

– Да. Учитель продает картины и сам нам деньги дает!

Напоследок один из «виссарионовцев» поделился со мной секретной информацией. Якобы на праздник к Виссариону конфиденциально прилетали Черномырдин и Кравчук.

Я бы подумал – бред. Но ведь заказывают наши «випы» портреты у модных художников. Почему тогда не получить благословение у модного «мессии»?