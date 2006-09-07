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ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ В КОНДОПОГЕ

может аукнуться по всей России

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Мы не должны этого допустить, потому что в Петрозаводске ситуация будет более серь­езной.
   Ситуация в Кондопоге – город находится в 55 км от Петрозаводска, население около 37 тыс. человек – снова обост­рилась в ночь с 5 на 6 сентября: двое неизвестных подожгли спортивную школу, в которой проживали несколько семей из Средней Азии. Днем раньше загорелся продуктовый магазин «Гермес», принадлежащий кавказской семье.
   Напомним, что в ночь на 30 августа в ссоре между местным населением и приезжими кавказцами в кондопожском кафе «Чайка» произошла ссора, во время которой нунчаками и обрезками арматуры были убиты 3 человека. Начались массовые беспорядки, в ходе которых были задержаны 109 человек. Сегодня мэр Кондопоги Анатолий Папченков утверждает, что ситуация находится под контролем. Около 20 человек получили по 15 суток ареста. 
   4 сентября Глава Карелии Сергей Катанандов отметил, что «…причиной событий стало то, что на наших глазах группа представителей другого народа вела себя дерзко и вызывающе, игнорируя менталитет нашего народа. Северных людей нужно долго доводить».
   5 сентября в Петрозаводске прошел несанкционированный митинг против нелегальных мигрантов. На набережной Онежского озера у здания городской администрации собралось около 200 человек. Со­общения о митинге распространялись через Интернет и анонимные листовки: людей приглашали принять участие в «народном сходе».
   Резолюция, которую приняли участники встречи, содержит требования к власти «депортировать всех нелегальных мигрантов, навести порядок в организации торговли на городских рынках, где давно нет места для коренного населения». Участники «народного схода» скандировали: «Наш враг не в Чечне, наш враг сидит в Москве!»
   После гибели местных жителей в драке с выходцами с Кавказа и последовавшими за этим массовыми беспорядками властям пришлось вывезти за пределы Кондопоги более 30 чеченских семей. Они находятся в бывшем пионерском лагере «Айно» под круглосуточной охраной бойцов СОБРа.
– Но мы вернемся, обязательно вернемся в свои дома и потребуем от местных властей компенсировать весь причиненный нам ущерб за сож­женные и разграбленные магазины, и за квартиры, и за машины. Это миллионы, десятки миллионов рублей, – заявил руководитель Общества вайнахской культуры Карелии Магомед Матуев. Он сообщил журналистам, что в Общество вайнахской культуры постоянно звонят из Финляндии, из США, Германии – приглашают чеченские семьи к себе.
– Но мы не уедем – чеченцы хотят жить в Кондопоге, – заявил Матуев. Свое заявление Ма­гомед Матуев озвучил во время визита в Карелию полномочного представителя президента Чеч­ни Мовлади Ахматукаева. В среду в Карелию прибыла делегация из Чечни во главе с заместителем председателя Народного собрания Чечни Идрисом Усмановым и министром по национальной политике Мовсуром Ибра­гимовым.
Гости собираются встретиться с руководством северной республики, общественностью и чеченской диаспорой, чтобы предложить свои решения в разгоревшемся конфликте. 10–11 сентября в Кондопогу прибудет омбудсмен (Уполномоченный по правам человека в РФ) Вла­димир Лукин. Дай бог, чтобы к этому времени большой костер в маленькой Кондопоге погас.

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