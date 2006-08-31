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Гений подделки

Фальшивомонетчик уверен, что счастье – не в деньгах

№ 17(17) от 31.08.2006 [«Аргументы Недели », Дмитрий НИЖЕГОРОДОВ ]

Гений подделки

Этот человек до сих пор по справедливости считается непревзойденным мастером по изготовлению фальшивых купюр. В свое время его криминальный талант буквально потряс специалистов Гознака, партийных и милицейских начальников СССР. Сегодня Виктор Баранов ютится в комнате обыкновенного общежития с женой и маленьким сыном. И продолжает воплощать в реальность свои неожиданные изобретения, но теперь – исключительно законопослушные.

Не там ловили

12 апреля 1977 года к одному из торговцев на рынке в Черкесске подошел незнакомый человек и попросил разменять несколько двадцатипятирублевых банкнот. Обычно продавцы-кавказцы «с руками отрывали» денежные купюры крупного достоинства. Но этот, зная, что милиция просила сообщать обо всех сбытчиках крупных денег, побежал в ближайшее отделение. Так, совсем буднично, был задержан самый знаменитый фальшивомонетчик Страны Советов...
  Виктора Баранова завели в кабинет, располагавшийся на втором этаже. Решеток на окнах тогда еще не было.
– Когда меня привезли в милицию, первая мысль была: выброситься в окно, покончить с собой. Но второй этаж, низко... Не разбился бы, а только покалечился, – вспоминает Баранов.

  В портфеле задержанного было 77 «четвертаков» – 1925 рублей.

  Нужно сказать, в момент задержания Баранов был... внештатным сотрудником Ставропольского ОБХСС. Будучи водителем, Виктор Иванович возил в рейды по всяким «хлебным местам» двух обэхээсников – старшего лейтенанта Александра Никольченко и майора Юрия Баранова (однофамильца – Авт.). И надо же было случиться, что старлей во время задержания был в Пятигорске, где как раз ловил пресловутого неуловимого фальшивомонетчика! Узнал, что того поймали в Черкесске, и получил приказ доставить пойманного в Ставрополь. Каково же было изумление опера, когда он увидел перед собой напарника!.. «Я знал, что Юра с Сашей занимаются моими поисками, но ни разу не задал им и вопроса... Никогда не стал бы использовать в свою пользу наши дружеские отношения», – признается Баранов.

Копии он любит с детства

Интерес к деньгам появился у Вити Баранова еще в дет­стве, когда он начал собирать коллекцию старых денежных банкнот. Но к тому, что день­ги можно делать самому, он пришел значительно позже... В Ставрополе, где в обычной школе учился будущий криминальный гений, он всегда был на хорошем счету у учителей. До пятого класса Витя Баранов ходил в круглых отличниках, да и поведением всегда отличался примерным. В числе его любимых школьных предметов было рисование… Парень ходил в художест­венную школу, писал красивые закаты... А лучше всего у него получались копии с известных картин – «Аленушка» Васнецова, «Утро в сосновом лесу» Шишкина и других.

  После седьмого класса Витя Баранов уехал в Ростов-на-Дону учиться в строительное училище. За год овладел специальностью плотника-паркетчика. А еще он очень хотел стать летчиком. Собрал с приятелем в аэроклубе большую группу таких же ребят и стал заниматься парашютным спортом. Виктор совершил несколько прыжков. На призывной комиссии ему сказали, что нужно совершить еще два, и его призовут в десантные войска. Но, вняв причитаниям матери, Баранов закончил в ДОСААФ водительские курсы и пошел служить в автобат. Причем он был секретарем комсомольской организации своей части.

  После армии Виктор работал одно время экспедитором в Ставропольском крайкоме партии. И дважды даже отвозил ночью домой с работы Михаила Горбачева – в ту пору третьего секретаря комитета по комсомольской работе.
– Когда я начинал делать деньги, был на сто процентов уверен, что ничего не получится. Но было интересно проверить свои возможности, – вспоминает ставропольский «Кулибин».
  Над купюрами он трудился 12 лет. За это время досконально изучил аж 12 полиграфических специальностей – от гравера до печатника. Три года сам «изобретал» водяной знак, два – краску для глубокой печати. Штудировал учебники для студентов-полиграфистов, даже ездил в Москву, в «Ленинке» изучал редкие книги «по специальности», сообщает форум полиграфистов ... Многое ему приходилось делать методом проб и ошибок.
  Изобретатель закрывался в своем сарае на ставропольской улице Железнодорожной и работал буквально день и ночь. Плоды этой работы можно увидеть сегодня в музее МВД. Целую комнату занимает барановская «экспозиция», которую везли в Москву ни много ни мало – на двух КамАЗах!
  Особую гордость гения подделки представляет изобретенный им раствор для снятия окислов меди при травлении. Над этой задачей долгое время бились все печатники мира. Страшно трудоемкая и кропотливая работа! А Баранов соорудил реактив из четырех компонентов – два травят медь, два убирают ее окислы. На все про все нужна минута-другая... Гознак 14 лет работал на этом травителе, получившем негласное название – «барановский».

Доллар – денежка простая

Первая банкнота, которую сделал Баранов, была пятидесятирублевка. Один к одному с оригиналом в самых мелких деталях. Единственное, из уважения к Ленину, фальшивомонетчик омолодил вождя лет на двадцать. И этого не заметили ни в одном банке!
  Полтинников он выпустил немного – 70 штук. Кавказцы на рынках «с руками» хватали их и просили еще. Но ставрополец решил делать «четвертак» – самую защищенную из советских купюр. «Если бы рубль был самым сложным, я б его делал... Меня деньги не интересовали как таковые», – смеется Виктор Иванович.
  Однако к изготовленным деньгам Баранов сразу терял интерес. Его не интересовало богатство – просто нужны были средства для реализации других смелых проектов. Он посчитал, что для этого нужно где-то 30 тысяч рублей. Сказано – сделано!
  Да вот беда, когда Баранов повез менять свои деньги в Крым, купил у одной бабульки два килограмма помидоров, отошел и лишь через несколько минут хватился, что чемодана при нем нет. Вернулся, а старушка была такова, прихватив с собой денег на добрый дом...
  Пришлось растяпе-изобретателю вновь включать печатный станок, который он уже собирался было разобрать и разбросать по частям в разные пруды.
  Подделывать валюту Баранов и не думал. Но во время одной из поездок в столицу приобрел у барыги доллар – для коллекции. Разглядев его внимательнее, убедился, насколько это простая в исполнении денежка...
  На «зоне» Бара­нов пользовался большим авторитетом. Вопреки тамошним порядкам кличку ему зэки не дали, а звали уважительно по имени-отчеству.
  Баранов по просьбе тогдашнего министра внутренних дел СССР Щелокова изложил свои соображения о том, как улучшить и защитить от подделок советские деньги. Главный совет специалиста – нужно использовать более блеклые краски. Кстати, в нынешних российских банкнотах применяется много барановских ноу-хау.
  Судить Виктора Ивановича привезли по месту совершения преступления... Прокурор просил назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы. Но судья, учитывая чистосердечное раскаяние, помощь следствию и сотрудничество с Гознаком, два года «скостил».
  В колонии Баранов попал на бетонные работы. Но для души выпускал тюремную стенгазету, писал стихи, сочинял литературно-музыкальные композиции.

«Свою тайну никому не отдам!»

Вскоре после освобождения по предложению одного журнала Баранов изобрел способ очистки картофеля от земли, камней и прочих включений. Решение гениальное – высыпать все в емкость, заполненную соленой водой. Картошка всплывет, остальное пойдет на дно. Хотел запатентовать свое изобретение, но получил отказ – неправильно заполнил формуляр...
  Сейчас Баранов пробует свои силы в парфюмерии. Создал маслотон – это средст­во нечто среднее между духами и ароматическим маслом. А еще по заказу одной московской фирмы Виктор Иванович разработал собственную систему торговой защиты, которая намного эффективней штрих-кодов.

  Живет Баранов с женой и маленьким сыном в комнате простой ставропольской общаги. Здесь же хранит все свое оборудование.
  Мыслей же о том, чтобы уехать за границу, у Баранова никогда не было. Ну и что, что там выше ценят мозги? Деньги он особо не ценит. Они ему нужны лишь для того, чтобы изобретать что-то новое. И еще он говорит, что никогда и никому не отдаст технологию изготовления «барановских» купюр:
– Я унесу эту тайну в могилу, – сказал Виктор Иванович на прощанье.

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