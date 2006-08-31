Дом чернокнижника
№ 17(17) от 31.08.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]
Район Елохова – один из самых милых уголков нашего центра. Редкостным уютом отличается даже центральный перекресток – площадь Разгуляй. Одно только название чего стоит. Да и домики, что образуют эту площадь, дюже хороши – по большей части невысокие и старенькие.
Самое же любопытное из здешних зданий – корпус Московского государственного строительного университета. Долгое время москвичи старались обходить тот дом сторонкой – считалось, что там до сих пор проживает бессмертный колдун – Яков Велимович Брюс.
В восемнадцатом столетии, пожалуй, ни о ком не сплетничали столько, сколько об ученом Брюсе. Никто не сомневался в том, что Брюс – колдун. По городу ходили слухи самые невероятные. Якобы Брюс хранит у себя специальную «черную книгу», которую конечно же читает по ночам. А другие люди эту книгу прочитать не смогут, даже и пытаться бесполезно. Ведь написана она особенным, дьявольским языком. Есть у Якова Велимовича также «соломонова печать», вращением которой колдун может властвовать над самим князем тьмы. А в лаборатории (конечно же подземной, как иначе-то?) ему прислуживает специальная служанка – не живая, а сделанная Брюсом из цветов. Когда жена жуткого чернокнижника приревновала эту самую служанку, Брюс вынул булавочку из головы искусственной девицы, и она сразу превратилась в кучу роз и ландышей. Супруга успокоилась.
В перерывах же между лабораторными экспериментами Яков Велимович шалил – устраивал летние снегопады, зимние грозы, превращал порох в песок (чем, разумеется, оказывал влияние на исходы тех или иных сражений), скакал на нарисованной лошади и, разумеется, летал над Москвою на орле.
Ничего этого, конечно, не было. Более того, Яков Велимович – механик, астроном, астролог, но никак не чернокнижник – проживал на улице Мещанской, неподалеку от «места работы» – Сухаревой башни, ныне, к сожалению, несуществующей. Однако москвичи упорно игнорировали эти факты – страшные истории про резиденцию в Елохове были куда как интереснее.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес