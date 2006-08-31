Дом чернокнижника

Район Елохова – один из самых милых уголков нашего центра. Ред­костным уютом отличается даже центральный перекресток – площадь Разгуляй. Одно только название чего стоит. Да и домики, что образуют эту площадь, дюже хороши – по большей части невысокие и старенькие.

Самое же любопытное из здешних зданий – корпус Московского государственного строительного университета. Долгое время москвичи старались обходить тот дом сторонкой – считалось, что там до сих пор проживает бессмертный колдун – Яков Велимович Брюс.

В восемнадцатом столетии, пожалуй, ни о ком не сплетничали столько, сколько об ученом Брюсе. Никто не сомневался в том, что Брюс – колдун. По городу ходили слухи самые невероятные. Якобы Брюс хранит у себя специальную «черную книгу», которую конечно же читает по ночам. А другие люди эту книгу прочитать не смогут, даже и пытаться бесполезно. Ведь написана она особенным, дьявольским языком. Есть у Якова Велимовича также «соломонова печать», вращением которой колдун может властвовать над самим князем тьмы. А в лаборатории (конечно же подземной, как иначе-то?) ему прислуживает специальная служанка – не живая, а сделанная Брюсом из цветов. Когда жена жуткого черно­книжника приревновала эту самую служанку, Брюс вынул булавочку из головы искусственной девицы, и она сразу превратилась в кучу роз и ландышей. Супруга успокоилась.

В перерывах же между лабораторными экспериментами Яков Велимович шалил – устраивал летние снегопады, зимние грозы, превращал порох в песок (чем, разумеется, оказывал влияние на исходы тех или иных сражений), скакал на нарисованной лошади и, разумеется, летал над Моск­вою на орле.

Ничего этого, конечно, не было. Более того, Яков Велимович – механик, астроном, астролог, но никак не черно­книжник – проживал на улице Мещанской, неподалеку от «места работы» – Сухаревой башни, ныне, к сожалению, не­существующей. Однако моск­вичи упорно игнорировали эти факты – страшные истории про резиденцию в Елохове были куда как интереснее.