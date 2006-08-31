СТАРУШКЕ МОСКВЕ – 859

День города – торжество, веселое действо со своей многолетней историей, со своими традициями. Еще бы – 859 лет! Можно сказать, настоящий коренной московский праздник. Его ждут. Он радостен всем.

2 и 3 сентября под знамена Москвы соберутся 1,5 млн. человек. Кстати, знамя это размером 1,7 на 1,3 метра с ликом Георгия Победо­носца и чеканным профилем Юрия Дол­горукого горожане увидят впервые (его сшили недавно). Кроме того, город украсят 20 тыс. декоративных полотнищ и флагов. Еще в городе развесят 4 тысячи праздничных плакатов и 200 км гирлянд. За порядком в городе в эти веселые дни будут следить 25 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Им в помощь дадут 200 служебных собак, которые, если что, сразу почуют недоброе. Словом, расслабьтесь – все пройдет хорошо…

Куда именно пойти в День города 2 сентября (3 сентября объявлено днем траура, поэтому публичных мероприятий будет совсем мало)? Выбрать точку для отдыха поможет наш путеводитель, в котором собраны самые главные празд­ничные мероприятия.

«Дорогая моя столица» – торжественная церемония открытия Дня города 2006. Тверская пл. 12.00–13.30.

«От сердца к сердцу» – гала-концерт участников московского международного фестиваля искусств и светомузыкальное шоу фонтанов. Фейерверк. Васильевский спуск. 16.00–22.00.

Парад фестивалей – заключительный концерт конкурса песен о Москве. 15.00–22.00.

«Это наша с тобой Москва» – интерактивная программа для семейного отдыха. Лубянская пл. 14.00–22.00.

«Звезды московского эфира – без фонограммы!» – музыкальный фестиваль. Театральная пл. 14.00–22.00.

Фестиваль московской прессы: концертная программа, льготная подписка, раздача сувениров. В фестивале примут участие «Аргументы неделi», «Московская правда» и др. известные издания. Пушкинская пл. 14.00–22.00.

«Московский призыв. Равнение на героев» – общественно-культурная акция, посвященная 65-летию битвы под Москвой. В программе концерт участ­ников Московского международного фестиваля искусств (15.45–17.00). А также показательные выступления полков Почетной охраны глав государств (17.00–19.00). Поклонная гора. 12.30–22.00.

«К Москве с любовью» – светодинамическая инсталляция. Софийская набережная. 21.00–23.00.

«Московская премьера» – праздничная программа Московского фестиваля отечественного кино. Триумфальная пл. 14.00–22.00.

Экологический праздник на территории музея-заповедника «Царицыно». 12.00–20.00.

«Булгаковская осень» – литературный праздник. Патриаршие пруды. 16.00–22.00.

Гала-концерт, посвященный Дню города и открытию после реконструкции Академического музыкального театра им. Станиславского и Немиро­вича-Данченко. Ул. Б. Дмитровка, 17. 20.00–22.00.