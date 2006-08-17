По следам «дикой дивизии»

В ЛЕСАХ Рузского и Можайского районов практически исчезли дикие животные - зайцы, кабаны, косули, лоси. Даже волки уходят в соседнюю, Смоленскую область. Все живое спасается от невиданной ранее напасти - диких собачьих стай. Это настоящий новый вид, о повадках которого ничего пока не известно даже ученым-кинологам. А для местных жителей «дикая дивизия» стала сущим наказанием: с голодухи псы режут скот и нападают на людей...

Корова и овца - легкая добыча

ДЕРЕВЕНСКИЙ житель Юрий Коновалов проснулся среди ночи от визгливого ора и лая собственных псов. «Проклятые собаки! Ни днем ни ночью покоя от них нет!» Вышел на улицу и в свете тусклого фонаря увидел дикую картину: овец терзают какие-то дворняги, а его овчарки, сидящие на цепи, аж заходятся от злобы. Тут же Юрий, опытный охотник, схватил ружье и двумя выстрелами уложил пару четвероногих «дикарей». Позже ветеринары, осматривая их трупы, пришли к выводу: это не обычные собаки, а помесь с волками. А Коновалов после этого нападения не досчитался трех взрослых овец-ярок и двух ягнят.

В соседней деревне хозяева утром зашли попоить корову и в дверях остолбенели. Несчастная Глашка с обкусанными ногами и разодранным выменем душераздирающе мычала над трупом своего двухмесячного теленка - у него были выедены внутренности. Из сарая, кроме того, бесследно исчезла собачонка Чапа, любимица всей деревни. Ее, видимо, придушили и утащили в лес через здоровенный подкоп под сараем, который хозяева сразу же увидели. Но это были не волки. Лесные хищники так не поступают. Они приходят за пищей и душить (а тем более утаскивать с собой) безобидную дворняжку никогда не станут. Скорее волки утащили бы с собой теленка.

Но решение отстреливать одичавших собак было принято мужиками еще зимой, в феврале. После того, как две голодные псины напали уже не на скот, а на местного жителя Сергея Чуприна. Когда он набирал воду из колодца, расположенного в глубоком овраге за околицей. Хорошо хоть, мужчина, уже слышавший о хвостатых «дикарях», прихватил с собой двустволку. На всякий случай. Одного из нападавших псов он застрелил в прыжке, второму удалось уйти...

- Это уже не шутки, - говорит Сергей. - Даже оголодавший от зимней бескормицы волк на человека у нас сто лет не нападал. Волк предпочитает при виде человека уйти, а эти - бросаются.

Причина агрессии «дикарей» в том, что они поистребили всю живность в лесах под Рузой и Можайском. А кормиться-то им надо! Еще несколько лет назад здесь водились и зайцы, и кабаны, и косули, и лоси. Теперь леса опустели. Животные, не попавшие в пасти диких собак, спасаясь, уходят на юг, на Смоленщину. За ними потянулись даже волки! Чем питаться? Домашний скот - пожалуйста, в любой деревне. Легкая добыча!

Иероглифы следов

В ЛЕС мы пошли с раннего утра, всемером. У каждого (за исключением автора этих строк) - по ружью с картечными зарядами. Чтобы уж сразу - наповал. Но как в бескрайних чащобах найти «дикую дивизию»? Мне, махровому горожанину, это казалось неразрешимой задачей.

- Некоторые вещи очень трудно объяснить, - признается Юрий. - Ты пройдешь мимо сломанного сучка, характерно примятой травы, и внимания на это не обратишь. А опытному глазу все видно и все понятно: кто прошел, когда и куда направился...

Тут уж поневоле вспомнились фениморкуперовские «Следопыт», «Последний из могикан» и прочие индейско-ковбойские штучки. Впрочем, как показали дальнейшие события, мужики подобрались действительно бывалые, умеющие читать иероглифы следов, как русский алфавит.

- А почему вы не взяли своих собак? С ними-то поиски «дикарей» явно пошли бы поскорее.

- Жалко терять своего пса, - коротко ответил Юрий. - Если и не загрызут насмерть - покалечить могут играючи, когда целой сворой навалятся.

Ну, а вдруг попадется какая-нибудь домашняя собака, забредшая в лес погулять-помышковать? Оказывается, в течение целого месяца мужчины давали объявление в мест­ные газеты, в котором предупредили: просьба всех дворовых собак посадить на привязь. Или, по крайней мере, надеть на псину видный издалека ошейник.

...Сеял мелкий противный дождичек. На первый явный след мы наткнулись только к обеду. Обломанных «дикарями» веточек я бы и впрямь не заметил, но собачьи следы на размокшей земле увидел. Двинулись по ним. Примерно километра через полтора выш­ли к огромной волчьей норе. Она оказалась пуста - «дикари», не заходя в логово, почесали дальше. Мы сделали привал, пообедали консервами.

- Это хорошо, что мы их берлогу нашли, - пояснили мне мужики. - Если и не найдем стаю - здесь всегда их можно будет взять, пусть и не сегодня. Два лучших места для засады - логово и водопой. И туда и сюда они рано или поздно придут.

След несколько раз терялся, но все же мы вполне уверенно шли за стаей. Впрочем, в тот день нам не повезло. «Дикари» вышли к заброшенной деревне, покружили здесь и, не найдя ничего съестного, снова углубились в лес. Отмахав за ними еще километров двадцать (у меня с непривычки ноги чуть не отвалились!), мы стали устраиваться на ночлег. Дождик заглох окончательно, но сырость была в лесу такая, что!.. Развели костер, поужинали и улеглись на лапник под елками, стянув веревками нижние ветви - получился отличный, практически непромокаемый «зонтик».

Мужики спали посменно - двое всегда сидели «на часах». Ночью нас никто не потревожил.

Засада на водопое

ОТСТРЕЛИВАТЬ «дикарей» - занятие, в принципе, малоосмысленное. Даже если предположить, что каким-то чудом удастся уничтожить разом все дикие стаи, в следующем году появятся новые. Дачники, приезжающие летом отдохнуть на природе с домочадцами и собаками, не всегда последних (чего уж скрывать) забирают с собой обратно в город. Брошенные псы и организуют, и «подпитывают» «дикую дивизию». Бороться с этим попросту невозможно.

Сам по себе отстрел одичавших собак - дело не вполне законное. Но здешняя милиция негласно конечно же на стороне охотников. Милиционеры ведь - местные жители, часто имеющие собст­венное подворье, так что тоже страдают от набегов «дикарей».

...Уезжал я, не увидев справедливого возмездия, - стаю мы и на следующий день так и не догнали. Но зато мужики обнаружили место ее водопоя. На речке Верташинке. Чего зазря таскаться по лесам (хотя для настоящего охотника это «в кайф»!), когда можно устроить засаду и перещелкать «дикарей», когда они придут напиться.

Аргументы специалиста

Евгений Молчанов, ветеринар-кинолог:

- Профессиональные кинологи, специалисты по собакам, уже выделяют лесных псов в отдельный вид. Это не волк и не собака, а нечто другое. Внешне для неопытного взгляда - это вроде бы обычный пес. Но у «дикаря» короткая, как у волка, шея (признак скрещивания с волком) и огромный, опять-таки волчий, череп. Но, что еще важнее, у них совсем другие повадки. Дворняги, да и волки тоже, летом вполне могут прожить мышкованием - ловлей мышей в чистом поле. Этого корма у нас в средней полосе - в избытке. Но «дикари» не мышкуют. Или, по крайней мере, не рассматривают этот промысел как основу своего питания.

Я довольно много езжу по стране и с полной ответственностью могу сказать: эта новая проблема уже появилась и проявилась у всех крупных российских городов, а главным образом - в их окрестностях. А за изучение нового вида хищников никто еще толком не брался. Если волк от человека с ружьем предпочитает уйти, то «дикари» - готовы драться. Об этой новой опасности стоит всерьез задуматься не только сельским жителям, но и ученым.

P.S. Когда верстался номер, автору позвонил Юрий Коновалов и сообщил: стая пришла к водопою. Шесть диких собак стали «трофеями» охотников, но двоим или троим «дикарям» удалось уйти. Это значит, война людей с новым видом лесных хищников продолжается...