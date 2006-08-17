Законом по ЖКХ

ВПРОЧЕМ, сам он считает, что ничего удивительного нет. «Граждане нашей страны надежно защищены законом, надо только не лениться им пользоваться», - говорит В.Вишневецкий.

Многие из нас с замиранием сердца достают из почтовых ящиков платежки от ЖКХ, вглядываясь в пугающие цифры. Мы послушно перечисляем свои кровные коммунальщикам, и лишь немногим приходит в голову мысль, что суммы эти в большинстве случаев неоправданно завышены. А страдаем мы от собственной юридической неграмотности и пассивности.

Вишневецкий платит за воду и газ исключительно по показаниям счетчиков, а за техническое обслуживание своего дома не платит совсем: в законодательных документах говорится, что потребитель должен оплачивать только реально потребленные услуги. К примеру, дом, в котором он живет, уже много лет как нуждается в капитальном ремонте - крыша течет, трубы неисправны, стены потрескались. Коммунальщики бездействуют. Нет услуги - и платить не за что. То же касается уборки подъездов, вывоза мусора.

Понятно, что коммунальные службы недовольны. Насчитали инвалиду около 12000 тысяч рублей долга по квартплате. Но он уверен в своей правоте и считает, что выиграет любой суд.

Три термометра

- ЕСЛИ поставить счетчики, можно серьезно сэкономить на оплате газа и воды: платить придется в 20-30 раз меньше! А в отопительный сезон, если у вас дома холодно, с помощью «Правил техэксплуатации жилых помещений» можно самим произвести замер температуры в квартире и потребовать перерасчета. Для этого нужны всего лишь три термометра (за окном, в спальне и на батарее), два свидетеля и письмо с показаниями температуры на имя председателя комитета ЖКХ района.

Отключить за неуплату отопление, газ, свет или воду вам не имеют права, - говорит Вишневецкий. - Это противоречит Международной конвенции по правам человека. Всем рекомендую помнить правило: если муниципальный закон не соответствует федеральному, то действует последний, если федеральный не отвечает международному праву, то в силу вступают международные нормы. Я готов бороться за права человека и в Страсбургском суде».

Изучив законы, Вишневецкий разработал собственные платежки и составил образец договора с комитетом ЖКХ на 8 листах, где указаны все права и обязанности жильца и обслуживающей организации, есть форма искового заявления и даже формулы расчета штрафных санк­ций. А в пояснительной записке даны «правила игры в кабинетах» - руководст­во по общению c чиновниками.

Грамотных боятся

САМ Вишневецкий борется за свои права не выходя из дома. Он и всем советует не обивать пороги кабинетов - предложение о заключении договора можно послать в комитет ЖКХ по почте с уведомлением (второй экземпляр, естественно, оставить себе). В течение месяца они должны либо дать обо­снованный отказ, либо согласиться с предлагаемым договором, либо пригласить жильца для составления протокола разногласий. А если этого не произойдет, значит, нарушаются конституционные и гражданские права. И нужно подавать в суд иск на отказ принять договор к рассмотрению.

В борьбе с ЖКХ уже одержали победу несколько самарцев, которым Владимир Романович оказал правовую помощь.

Владимир Вишневецкий рекомендует для начала всем изучить постановление Правительства РФ №1099 от 26 сентября 1994 г. «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг и Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», Закон РФ «О защите прав потребителей», Жилищный и Гражданский кодексы РФ (особенно ст. 421-453 и 782), а также «Правила и нормы технической эксплуатации жилых помещений». И вперед, на борьбу с нерадивыми коммунальщиками!