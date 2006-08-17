Кредит под 0%

НА ДНЯХ международный образовательный центр по исламским финансам (INCEIF, Малайзия) презентовал в Татарстане проект создания банков и страховых компаний, которые могли бы действовать в соответствии с исламскими принципами. Руководство республики выразило заинтересованность в этом проекте. По словам малазийских бизнесменов, если стороны придут к соглашению, Татарстан станет регионом, с которого начнется внедрение исламской финансовой системы в России.

Как известно, ислам строго запрещает ростовщичество - когда банк ссужает деньги под процент. Согласно нормам исламской этики, праведно лишь то богатство, источником которого являются собственный труд или предпринимательские усилия владельца бизнеса. Прибыль является вознаграждением за риск, сопутст­вующий любому деловому предприятию.

Для иллюстрации порочности кредитного процента исламские экономисты приводят такой пример. Если бы кто-нибудь в год Рождества Христова положил в банк один пенни (1 сотую фунта стерлингов) под 4% годовых, то в 1750 г. на вырученные деньги он смог бы купить золотой шар весом с Землю, а в 1990 г. - 8190 таких шаров. Из этого делается вывод, что «в длительной перспективе выплата процентов как математически, так и практически невозможна».

Чтобы не нарушать каноны, банк не выдает платный кредит, а инвестирует в предприятие в обмен на долю прибыли. Фактически исламский банк управляет денежными средст­вами своих вкладчиков. Самое важное при этом то, что вознаграждение не является изначально гарантированным, а возникает как производное от прибыли бизнеса. Чем больше банк старается, тем больше доход.

Такая система, по мнению представителей исламского мира, не только справедлива, но и способствует заинтересованности в получении высоких доходов у всех участников процесса.

Молодые банкиры

ПЕРВЫЕ финансовые институты, работающие на подобных принципах, появились в Египте в 60-е годы прошлого столетия. Но они еще не были крупными и не считали себя специализированными исламскими банками. А первый Исламский банк развития появился в 1975 г. под эгидой организации «Исламская конференция». Его создание стало отправной точкой роста сети подобных банков, прежде всего в арабских странах. Это - «Дубайский Исламский банк», «Исламский Банк Египта», «Исламский Банк Судана», «Бахрейнский Ис­ламский банк».

Сперва международное финансовое сообщество восприняло исламское банковское дело как пропагандистскую акцию, финансируемую за счет взлетевших цен на нефть. Однако прогнозы о скором крахе исламских банков не сбылись. В настоящее время в рамках исламской банковской системы работают около 600 финансовых организаций более чем в 40 странах мира. Причем подобные услуги появились в традиционных банках. Например, в Великобритании, Швейцарии, Австралии классические банки предлагают клиентам, исповедующим ислам, деньги, «очищенные» от процентных выплат.

По оценкам экспертов, совокупная величина активов исламских банков сегодня доходит до 190 млрд. долл., что меньше величины активов одного крупного западного банка. Однако с учетом высоких темпов роста (порядка 15% в год) исламские банки имеют неплохие перспективы.

Исламские банки в России

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ в России законодательство не стимулирует исламский банкинг. Оно рассматривает беспроцентные ссуды как подарки и облагает тех, кто получает деньги, дополнительным налогом. Кроме того, в рамках исламской банковской системы труднее отслеживать денежные потоки. Поэтому некоторые банков­ские эксперты скептически оценивают перспективы развития исламских финансовых организаций в России.

Между тем в марте этого года был создан специальный комитет с участием представителей Центробанка РФ, министерства финансов и парламента, изучающий возможность корректировки законодательства, которые бы учли особенности исламского банкинга. Поэтому окончательно вопрос о развитии в Татарстане финансовых учреждений отложен до конца ноября. К этому времени специалисты должны дать ответ, возможно ли функционирование исламских банков на территории России.