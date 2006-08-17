Опасные-прекрасные «кошечки», медведи и слоны

РЕЧЬ пойдет о дрессуре хищников в цирке. Скажу сразу: я прин­ципиально отказалась от того, чтобы рассматривать этот жанр с позиции тех дрессировщиков, которые жестоко обращаются с животными, заставляя их работать исключительно на страхе. Конечно, принцип «кнута и пряника» никто не отменял. Если животное не делает трюк или агрессивно ведет себя по отношению к своим собратьям, его могут наказать. Точно так же, как наказывают ребенка, если он провинился. Но главное, что объединяет (хочется надеяться) большинство наших дрессировщиков, это - любовь. К своей профессии и к животным.

Традиционно в цирке выступают несколько видов опасных животных. Это тигры, львы, медведи, обезьяны, слоны. Есть и более экзотические - крокодилы, удавы. Трюков они практически не делают, зато придают цирковому спектаклю яркость и необычность. С первой группой животных все намного сложнее. Их надо не просто выдрессировать, но и уберечься (и уберечь других!) от опасности, которая неизбежно сопутст­вует дрессировщикам на протяжении их профессионального пути.

Где этому учат

ВЫУЧИТЬСЯ «на дрессуру» в цирковом училище, как и в каком-либо другом месте, нельзя. Такой дисциплины просто не существует. Тем не менее пути в дрессуру есть. Первый из них - самый распространенный, который я бы назвала судьбоносным. Нужно родиться в цирковой семье дрессировщиков, с малых лет общаться с животными и постепенно входить в номер под руководством своих родителей. Это называется - продолжить династию. Второй - более сложный, но тоже вполне реальный: стать ассистентом-учеником у дрессировщика, несколько лет ухаживать за животными, убирать за ними, кормить, мыть клетки и так проявить себя, чтобы дрессировщик не мог не заметить всех достоинств будущего преемника. Такой путь прошел знаменитый ныне укротитель тигров Михаил Багдасаров. С юности работая ассистентом у не менее знаменитой в свое время Маргариты Назаровой, он впервые отличился тем, что загнал тигрицу в клетку, когда та по чьему-то недосмотру оттуда выскочила.

Именно после этого Наза­рова сказала: «Когда тебе исполнится 18 лет, я возьму тебя в свой аттракцион», - и тем самым определила его будущую судьбу. А вернее, он сам ее себе определил. Потому что без его желания и воли ничего бы не было.

Третий путь тоже можно назвать судьбоносным, как и первый, потому что по нему ведут любовь и брачный союз. Выйдя замуж за дрессировщика или женившись на дрессировщице, практически нет возможности избежать этой профессии. Здесь уже действует принцип старой английской пословицы: любишь меня - люби мою собаку. По такому пути пришли в дрессуру с тиграми знаменитая Маргарита Назарова, дрессировщики медведей Ольга Кудрявцева, Юлия Филатова, Александр Горин-Филатов, один из лучших дрессировщиков слонов Алексей Дементьев-Корнилов.

Начало творческого пути

ПОКА животные маленькие, никому и в голову не придет их дрессировать. Нередко малыши живут у артистов дома, иногда в цирке, но только там, где за ними есть кому постоянно приглядывать. В этот период они - объект пристального наблюдения. Кто-то уже в этом возрасте любит переворачиваться на спине, кто-то пытается прыгать, кто-то с удовольствием становится на задние лапы. Именно сейчас малыши привыкают к дрессировщикам, начинают откликаться на свое имя. Чуть позже их понемногу начинают приучать к манежу, переносят туда игрушки и стараются сделать так, чтобы манеж стал для маленьких животных местом привычным и комфорт­ным. То есть дрессура начинается незаметно, когда хорошо изучены способности и возможности будущих лохматых артистов.

Дрессировщики любят повторять, что никогда не заставляют зверя делать то, что не свойственно ему по природе. Например, медведь спокойно переносит с места на место какой-то предмет, а тигр прыгает через дерево, которое в цирке заменяют обруч или обычный барьер. Слоны без труда манипулируют своим хоботом, а уж обезьяна совершенно естественно выполняет почти все действия, которые присущи человеку. Серьезная подготовка к работе для представления начинается, когда животное становится достаточно взрослым, что обычно происходит в возрасте полутора-двух лет.

Реальная опасность

ОДНАЖДЫ наступает момент, когда зверь, особенно если речь идет о львах и тиграх, становится опасным. Закончены игры, наступает период полового созревания, и животное начинает осознавать свои желания и силу. Человек из приемного «папы» или «мамы» превращается в вожака, которого постоянно проверяют на силу и слабость. Теперь дрессировщику нужно быть особенно бдительным. Даже если он лично вскормил тигренка из соски. В свои пять лет (а именно в этом возрасте наступает созревание) хищник уже не помнит чудесного периода детства и не испытывает к своему хозяину нежных «сыновних» чувств. Считается, что тигры и львы привязываются к людям (вспомним пример семьи Берберовых, которая вырастила двух львов) и позволяют обращаться с собой как с большой кошкой. Но инстинкт в любой момент может одержать верх.

Последствия могут быть непредсказуемы - например, лев Берберовых в одну секунду убил сына хозяйки и поранил ее саму. Что и говорить - то же самое можно ждать и от обыкновенной кошки, просто весовые категории, а также длина когтей и зубов у них разные. Дрессировщики считают, что самое главное во время работы - держать дистанцию и не думать, что со зверем можно переходить на «ты».

Травмы

НО ВЕРНЕМСЯ к медведям. Конечно, на манеже они работают в намордниках, что снижает опасность травмы. Но на лапы с когтями перчатки не наденешь. И даже если, играючи, медведь махнет лапкой, можно остаться без половины лица. В свое время дрессировщице Ольге Кудрявцевой чудом спасли глаз после того, как на одной из репетиций она слегка ослабила бдительность и слишком сблизилась с медведицей в вальсе. Да и сам Виктор Кудрявцев, очень опытный дрессировщик, тоже может «похвастаться» шрамами на лице. А вот действительно страшный случай произошел в шестидесятых годах в Минске. Там медведь буквально сорвал голову с плеч венгерской дрессировщице. И тоже по случайности - в зале на секунду погас свет, зверь испугался и махнул лапой.

Откуда в цирке берутся животные

ДО СИХ пор многие думают, что жестокие дрессировщики ловят животных на воле, сажают в клетки и начинают укрощать. На самом деле это совсем не так. Представить себе взрослого льва или тигра, пойманного в саванне или в тайге и затем послушно прыгающего с тумбы на тумбу, совершенно невозможно. Опасность от такого животного настолько велика, что ни один здравомыслящий человек не решится подойти к нему. Конечно, животные попадают к артистам совсем маленькими. Как правило, тигрята и львята уже рождаются в неволе; нередко матери отказываются их кормить, и дрессировщики становятся для них приемными родителями. Сами выкармливают из соски, ухаживают, как и положено ухаживать за младенцами.

Маленьких медвежат чаще всего привозят из тайги, потому что медведица либо погибла при половодье, либо чего-то испугалась и убежала, либо застрелена охотниками. Оставшись одни, медвежата тоже непременно бы погибли. А однажды Виктор Кудрявцев при помощи милиции вызволил молодую медведицу с одного таежного острова, где ее держали на поводке в качестве мишени, чтобы притравливать собак. Что касается слонов, то их покупают за рубежом в специальных питомниках. Там их разводят для зоопарков и цирков. Считается, в цирке могут выступать представители животного рода, проживающего в неволе как минимум уже в третьем поколении.

Тем временем...

Багдасаров снова в больнице

В Цирк Никулина на Цветном бульваре продолжают поступать звонки с вопросами о состоянии здоровья заслуженного артиста России, дрессировщика из аттракциона «Тигрышоу» Артура Багдасарова. Напомним, что 1 июля этого года Артур прямо на представлении пострадал от нападения тигра. Сейчас Артур снова находится в больнице - обострилось состояние поврежденной руки, которое требует срочного лечения. Цирк оказывает ему в этом всевозможную помощь. Тем временем представления в цирке продолжаются, и на манеже с тиграми выступают сестра Артура заслуженная артистка России Карина Багдасарова и их отец - народный артист России Михаил Багдасаров.

Мы благодарим всех тех, кто беспокоится о здоровье артиста, и надеемся на его скорое выздоровление!

Кто страшнее

НАВЕРНОЕ, психология людей такова, что медведи, обезьянки и слоны не воспринимаются как опасные животные. С самого детства в разных формах их образы используются как символы доброты, справедливости. Однако именно медведь считается в цирке самым опасным зверем. Если агрессию тигра или льва можно определить по пластике движений, по прижатым ушам, по злобному рыку, то, общаясь с медведем, предугадать атаку совершенно невозможно. Медвежья морда остается невозмутимой, как лицо римской статуи. Медведь всегда очень точно рассчитывает удар и, если собирается напасть, терпеливо ждет, когда человек приблизится на расстояние, с которого зверь уже не промахнется. Длина когтей у него, между прочим, составляет 7-8 сантиметров. И откуда только у «косолапого» берется пластика - его движения вдруг становятся необыкновенно ловкими!

Также могут быть опасны обезьяны, особенно крупные шимпанзе. По словам дрессировщика Азиза Аскаряна, они отличаются крайней непредсказуемостью в поведении. Спровоцировать агрессию может даже обычный зритель, который почему-либо животному не понравился. А удару обезьяньего кулака может позавидо­­вать любой мастер восточных боевых искусств! Слава богу, в цирке до такого не доходит. Правда, однажды во время юбилейного вечера, посвященного фильму «Тот самый Мюнхгаузен», Леонид Ярмольник, как и было задумано, вышел на манеж с обезьянами. Сел на стул и стал повторять их движения. Было очень смешно до тех пор, пока одна из обезьян не изловчилась и не ударила его в лицо.

По сравнению с другими животными слоны более миролюбивы и расположены к человеку. Но иногда и на них, образно говоря, действуют «магнитные бури». Если у слона «заклинит» в голове, разрушения могут быть, как после взрыва бомбы. Однажды из аттракциона дрессировщика Сарвата Бегбуди во время перехода от вагона поезда к цирку сбежали две слонихи. За несколько часов, пока Бегбуди гнал машину из Москвы в Тверь, они нанесли городу немалый ущерб: снесли десятки телеграфных столбов, побили витрины магазинов, влезли в окно общежития, смяли пролеты заборов, наведались на электрическую подстанцию, после чего город погрузился во тьму, не говоря уже о том, что до смерти перепугали горожан. Но, увидев дрессировщика, слонихи тут же послушно пошли за ним назад.

Львов можно приручить и добиться того, чтобы они проявляли благородство по отношению к человеку. Но в работе со львами есть одна важная особенность - в природе они живут прайдами и охотятся вместе. В отличие от тигров, которые индивидуалисты и одиночки. Поэтому если на дрессировщика в клетке нападет один лев, другие могут тут же последовать его примеру. За исключением того случая, когда вожак благоволит к хозяину. Например, всемирно извест­ная Ирина Бугримова могла быть относительно спокойна во время работы, пока в группе львов был ее любимец и защитник Цезарь. Несколько раз он спасал ее от нападения своих сородичей, и никто из них не смел пойти против воли вожака. Когда его не стало, работа Бугримовой на манеже значительно осложнилась.

Клетка со степенями защиты

ИНТЕРЕСНО, что, несмотря на потенциальную опасность, медведи, слоны и обезьяны работают на манеже без защитной сетки или клетки. Необходимость такой защиты обусловлена скоростью передвижения того или иного животного. Предполагается, что слона, обезьяну или медведя можно успеть вовремя остановить, если они сделают попытку выйти за барьер арены. В теории, наверное, так и есть, но на практике бывали случаи, когда звери выбегали в зрительный зал. Однажды медведь, чего-то испугавшись, помчался по зрительному залу на самый верх и там уселся на свободное место рядом со зрителем. Только дрессировщик и ассистенты смогли оценить всю опасность произошедшего. Зрители же были в полном восторге и уверенности, что это хорошо отрепетированный трюк. Но львы, тигры, другие хищные кошки на манеже работают в клетке.

В работе с хищниками есть свои законы, которые передаются дрессировщиками из поколения в поколение. Например, к тигру нельзя подходить ближе определенного расстояния, для чего и существует палка-«дистанция». Реально она конечно же не может защитить от хищника, но с ее помощью зверя можно обмануть, заставив поверить, что с кончика палки начинается территория человека и переходить ее нельзя. Если животные и чтут законы, то прежде всего - закон территории. Кроме этого, к хищникам нельзя поворачиваться спиной: могут просто не удержаться от соблазна напасть. Дрессировщик не имеет права бояться, потому что животные прекрасно чувствуют запах адреналина, и он вызывает у них соответствующие эмоции. Дрессировщик вообще желательно должен иметь один и тот же запах. Например, одна наша укротительница, работавшая с медведями, всю жизнь пользовалась только хозяйственным мылом. Не только потому, что оно наиболее здоровое, но и потому, что медведи привыкли к его запаху, и он им нравился. А вот когда с румынской артисткой произошла трагедия - лев загрыз ее во время исполнения трюка «голова в пасти льва» - экспертиза установила, что в этот день она помыла голову новым шампунем, запах которого был незнаком льву и вызвал у него сильное раздражение.

Тут же скажу еще про один секрет, которому учила молодых дрессировщиков Ирина Бугримова. Она говорила: «Если вы положили голову в пасть льва, а он начал смыкать челюсти, сразу просовывайте голову дальше в пасть. Тогда он начнет давиться и захочет освободиться от вашей головы».

Также существуют и механические средства защиты. Во время работы рядом с клеткой стоят ассистенты с брандспойтами, откуда в случае необходимости под большим напором пойдет вода и охладит пыл зверя. У дрессировщиков есть пистолеты-пугачи - одно из самых эффективных средств, потому что хищники боятся резких звуков. Иногда даже используют ракетницы. Также очень важна реакция ассистентов, которые работают с дрессировщиками. В случае опасности именно ассистент должен быстро среагировать - отвлечь внимание хищника на себя (если он стоит по другую сторону сетки) или предложить другой отвлекающий маневр. К сожалению, найти единственно правильное решение в таких ситуациях удается не всегда.

Люди и звери, зачем они вместе?

КОГДА самый первый человек взялся дрессировать животное и привел его на арену цирка, тем самым он не просто принял на себя ответственность за все последствия, которые могут произойти, но и передал эту ответственность всем своим последователям. Поэтому во всех случаях травм и даже трагедий, как правило, виновата излишняя беспечность человека, потеря бдительности, горделивая бравада. И никак нельзя предъявлять претензии к зверю, у которого вдруг проснулся хищнический инстинкт.

Возникает другой вопрос - почему люди идут в дрессуру, зачем им это нужно? Это связано с древним инстинктом самого человека - восстановить утерянное единство с природой. Так же, как нас тянет к деревьям, к цветам, к воде - так и общение с другим видом живых существ - с животными, птицами - у некоторых становится непреодолимой потребностью. Недаром же дрессировщики говорят о том, что все стрессы и неприятности они снимают, возвращаясь к своим животным.

А что это для зрителей, приходящих в цирк? У кого-то дрессированные звери вызывают жалость. Им хочется выпустить всех на волю. Но это невозможно. Ни одно животное, работающее в цирке, не проживет в природе и нескольких дней. Рожденные в неволе в третьем, четвертом поколении, они не знают другой жизни и не приспособлены

для нее.

Но есть и другая позиция. Увидев животного во всей его красоте, силе и ловкости, люди начинают по-другому относиться к природе. Один богатый человек, охотник-любитель, посмотрев представление с медведями, признался, что после этого повесил свое ружье на стену. Он сказал: «Больше я не смогу убить ни одного медведя».