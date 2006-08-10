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Похищение невесты

Любовь нельзя отменить, приручить и спрятать

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Катерина МИГУЛИНА ]

Похищение невесты
Фото С. ДРУЖИНИНОЙ
Завидный жених

ОЛЬГУ с Андреем познакомил ее старший брат Сергей. В тот день родители ни в какую не хотели отпускать его на дискотеку. И отпустили после клятвенного обещания сына, что он смотается только туда и обратно. И никаких плясок до утра! А для подтверждения своих намерений он взял с собой 14-летнюю сестренку. Ольга впервые попала на дискотеку. Громкая музыка, всеобщее веселье, тесные объятия - все это относилось к взрослой жизни, которая для нее еще не наступила. А Сергею позарез нужно было поговорить со своей девушкой, с которой они накануне сильно повздорили - для этого он и рвался на дискотеку. За Ольгой попросил присмотреть своего друга Андрея Родионова. Он и «присмотрел» - даже не ожидал, что сестра друга вырастет такой хорошенькой девчушкой. Ольга и от окружающей обстановки, и от своего кавалера смущалась, мялась, краснела... Андрей казался ей очень взрослым - ему было аж 19 лет! Но скоро вернулся брат, взял сестру за руку и увел. Так, едва познакомившись, Ольга и Андрей расстались.

Через месяц они случайно столкнулись в магазине. И поняли, что ждали этой встречи... Местом их свиданий стала все та же дискотека. Андрей не только не отпускал ее ни на минуту все танцы, но и как настоящий джентльмен всегда провожал до калитки. Одноклассницы страшно завидовали Ольге - ведь за ней ухаживал самый видный парень в селе! Андрей тоже учился, но уже в вузе, на инженера-механика. Там же, в Зернограде, заканчивал курсы и Сергей, Олин брат. Бывает такое: жили парни в одной станице, а познакомились и по­дружились в городе.

С того дня, как впервые увидел Ольгу, Андрей каждые выходные приезжал в Песчанокопское. Строгие родители Ольги поначалу довольно благосклонно отнеслись к ее ухажеру - Андрей был из уважаемой в станице учительской семьи. Но неожиданно все изменилось...

Родительский ультиматум

ОТЕЦ Ольги - чистокровный немец по фамилии Генрих. Все родственники к тому времени уже перебрались в Германию, обустроились, и он тоже собирался с семьей на историческую родину. И вот из посольства пришли документы - нужно было собираться и ехать. Но Ольга твердо заявила, что остается здесь, в России, с любимым. И тогда между Андреем и родителями Ольги возник вполне понятный конфликт. Родители и слышать о парне не хотели.

- Я понял, что могу потерять Ольгу навсегда, - рассказывает Андрей. - Что делать? Конечно, жениться поскорее!

- Родители стали переубеждать меня, говорить, что в России у нас нет будущего, - вспоминает Ольга. - К тому же я заканчивала педагогический колледж и единственная в семье говорила по-немецки. В семье начались бесконечные ссоры. Родители твердили, что не могут оставить меня здесь одну. В итоге дошло до ультиматума - или мы, или Андрей. Меня даже посадили под домашний арест...

Для надежности непокорную дочку отвезли к тетке Анне - в станицу Незанаевскую Краснодарского края. Андрей бросился на поиски - и нашел любимую! Зашел во двор, увидел Ольгу, сказал тете, что только поговорит с ней. Девушка села к нему в машину, и он тут же ударил по газам. Привез Ольгу в Песчанку.

- Дочка, мы прожили жизнь. Любовь проходит, а семья остается. Не делай глупостей! - уговаривала мама.

Ольга впервые ослушалась родителей. Отец перестал с ней разговаривать, в течение полугода она не услышала от него ни слова. В дружной семье Генрихов такое случилось впервые.

«Без любимой не уйду!»

РОДИТЕЛИ Андрея хотели уладить все миром. Договорились с родителями Ольги о сватовстве, приехали в назначенный час, но у калитки их никто не встретил. Более того, на дверях дома висел замок! Четыре дня Андрей сходил с ума, не зная, куда опять спрятали его ненаглядную...

Через четыре дня вдруг раздался звонок - из Ульяновска. Родители отправили Ольгу с глаз долой и сдали на поруки родной тетке Мине. Она, женщина строгих правил, глаз не спускала с племянницы, для надежности забрала у нее паспорт, деньги, спрятала вещи. Но тут по работе ей понадобилось уехать в командировку. И тогда Ольге удалось достучаться до сердца двоюродной сестры Натальи. Рассказала ей, что не может жить без Андрея, что тот не знает, где она, и ей нужно позвонить любимому. На переговорный пункт они сходили вместе.

Андрей ни секунды не раздумывал. В один момент собрал друзей, они прыгнули в машину и помчались в Ульяновск - ехали без остановок 26 часов. К дому, где в заложницах находилась Ольга, ребята подкатили около пяти утра. Дверь открыл муж тети.

- Позовите Олю Генрих! - потребовал Андрей.

- Какую еще Олю? Нет у нас таких!

- Мы без нее не уйдем! - заявил настойчивый жених.

Услышав шум, Ольга в одной пижаме выскочила из комнаты. Андрей укутал ее в свой пиджак и поскорее запихнул в машину, боясь, как бы у него не отняли «добычу».
По приезде домой они сразу отправились в загс. Сотрудница Песчано­копского загса приняла у них заявление о вступлении в брак, даже несмотря на то, что у невесты не было паспорта. Он так и остался в Ульяновске.

Тетя Мина позже согласилась привезти Олины документы. В Песчанке поезд проходил поздно ночью. К пустынному вокзалу подъехали две машины - в одной родители Ольги, в другой - невеста и жених. Тетя Мина передала паспорт родителям. И тогда они в сердцах швырнули его в сторону непокорных детей...

Из Германии - в положении

ТАКОЙ грустной свадьбы в Песчанке еще не было. Да и день был будний и нетрадиционный для женитьбы - четверг. Ольга очень переживала, что родители не хотят разделить с ней радость, не хотят принять участие в одном из главных праздников в ее жизни. Обряд проходил не в парадном зале, а в кабинете заведующей загсом Песчанокопского района Любови Тепловой.

Скрепив свой трудный союз росписями, супруги Родионовы решились-таки поехать к родителям Ольги. Они молодых не приняли.

Весь медовый месяц молодая жена проплакала. Она была счастлива с Андреем, но не могла смириться, что родители, которые еще недавно обожали ее больше жизни, стали чужими.

Через полгода, уже зимой, Ольга и Андрей все-таки отважились нагрянуть к Генрихам. Отец даже не посмотрел в ее сторону. Но тут Ольга не выдержала:

- Папочка, миленький, прости меня! Я люблю Андрея, но тебя я люблю так же сильно! Не гони меня!

У Александра Александро­вича комок подкатил к горлу. Он не знал, как выразить свои чувства, и сказал только:

- У тебя почему уши открыты? Андрей, ты ей хоть шапку купи!

- Доченька, у вас есть что кушать? - подхватила заплаканная Вера Петровна.

Еще через несколько месяцев Генрихи уехали в Германию, а Родионовы остались в Песчанке. Родители все равно продолжают звать их к себе, в Гамбург. Ольга поехала к ним вместе с двухлетним первенцем - Андрюшкой. И пропала: прошло четыре месяца, а от нее ни слуху ни духу. Злые языки в Песчанке стали болтать, что Ольга одумалась и решила остаться с родителями. Доброхоты советовали Андрею забыть «сбежавшую» жену.

- Думаешь, она из этой сытой холеной заграницы вернется в наш убогий колхоз?! Да ты, брат, наивный...

Андрей никому не рассказывал, что почти каждый вечер они с Ольгой общаются по телефону, как и в юности, пишут друг другу стихи.

Но тоска по любимой оказалась невыносимой, и Андрей решил «похитить» ее в третий раз. Поехал в Германию, но вернулся один. Еще через четыре месяца приехала Ольга с сынишкой. Новость разнеслась вмиг - «а Родионова-то в положении!»

- Не зря я в Германию смотался! - улыбался Андрей, прижимая к себе свою копию Владика (в сентябре этого года ему исполнится 5 лет).

- Оль, а почему вы так долго в Гамбурге пробыли?

- Родители настояли, чтобы я оформила двойное гражданство. Так долго документы готовились...

31 июля этого года чета Родионовых отметила девятилетие совместной жизни. Всей семьей они отправились в Гагры.

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